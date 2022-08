Ronaldo prêt à rejoindre Naples en prêt alors que Man United envisage l’offre d’Osimhen

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Ronaldo prêt à rejoindre Naples en prêt alors qu’Osimhen est lié

La Cristiano Ronaldo la saga des transferts atteindra sa conclusion d’une manière ou d’une autre dans les prochains jours à l’approche de la date limite de transfert, et Rapports de la Gazzetta dello Sport qu’il est maintenant prêt à déménager Naples.

Ronaldo, 37 ans, cherche désespérément à continuer à jouer en Ligue des champions cette saison, après que Manchester United ne se soit qualifié que pour la Ligue Europa.

L’international portugais s’est retrouvé sur le banc de United lors des derniers matchs, l’équipe d’Erik ten Hag enregistrant des victoires sur Liverpool et Southampton.

Gazzetta dit que United est prêt à continuer de payer le salaire de Ronaldo pendant qu’il est prêté à Naples pour la saison.

United a également été lié à l’attaquant de Naples Victor Osimhen, qui a une valeur de transfert d’au moins 100 millions d’euros, mais Gazzetta pense que United ne renforcera son intérêt pour l’international nigérian que s’il ne parvient pas à signer Antony d’Ajax. Antony a demandé à quitter le club d’Eredivisie et retrouvera Ten Hag à Old Trafford si les deux clubs peuvent s’entendre sur des frais avant jeudi, tandis que l’agent d’Osimhen a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact de United.

Le patron de Naples, Luciano Spalletti, n’a pas exclu de signer Ronaldo lorsqu’il a été interrogé sur un accord samedi soir, mais a admis qu’il risquait de perdre Osimhen.

“Si vous me demandez si j’aimerais travailler avec Ronaldo, je vous dis qu’aucun entraîneur ne dirait non à cela”, a déclaré Spalletti. “Cependant, si nous entrons dans ces domaines que les journalistes aiment remplir eux-mêmes, alors, comme l’a dit l’agent d’Osimhen, il n’y a pas de négociations.

“Parler à [president Aurelio] De Laurentiis, il m’a dit qu’il n’avait reçu aucune offre, alors restons ici le plus réaliste possible et ne prenons en considération que les choses qui pourraient arriver.

“Avec un joueur comme Osimhen, qui est si talentueux, nous savons qu’il y a un risque permanent qu’un riche propriétaire du monde entier se réveille le matin et décide de l’acheter et cela inclut un club comme Manchester United.”

Cristiano Ronaldo a dû se contenter d’une place sur le banc lors des derniers matchs. Manchester United/Manchester United via Getty Images

13h30 BST : L’Inter Milan et l’AC Milan ont reçu un coup dur dans leurs ambitions de transfert avec des nouvelles que Chelsea ne laissera pas Trevoh Chalobah quitter cette fenêtre, selon Sky Sports Italie.

Le joueur de 23 ans aurait été prêté pour une période de prêt en Serie A pour faire de la place à Wesley Fofana, avec des sources indiquant à ESPN qu’un transfert d’une valeur de 75 millions de livres sterling a été convenu avec Leicester City. Cependant, les équipes italiennes ont été informées que Chalobah restera dans l’ouest de Londres cet été après avoir été titulaire lors de la victoire 2-1 de Chelsea sur Leicester samedi.

12h42 BST : Manchester United est sur le point de conclure un accord pour l’ailier de l’Ajax Antoineont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Les négociations entre les clubs ont bien progressé au cours du week-end et il est désormais certain qu’un accord sera conclu avant la date limite de transfert de jeudi.

United a eu des offres de 80 millions d’euros et 90 millions d’euros rejetées par l’Ajax – la dernière vendredi – mais la partie néerlandaise a indiqué qu’elle était prête à accepter une offre de près de 99 millions d’euros.

Plus tôt dimanche, l’entraîneur de l’Ajax Alfred Schreuder gardait ses cartes près de sa poitrine sur l’avenir d’Antony.

“Rien n’a changé par rapport à la semaine dernière”, a déclaré Schreuder. “Il était au club cette semaine, j’ai parlé avec lui. Rien n’a changé pour l’instant et c’est tout ce que je veux dire. Je me concentre sur les joueurs qui sont ici maintenant.”

Il ne fait pas partie de l’équipe de l’Ajax qui a fait le déplacement pour affronter le FC Utrecht dimanche après-midi.

12h00 BST : Manchester United est prêt à offrir Antoine Martial un nouveau contrat, rapporte Le Soleil.

Martial, 26 ans, semblait être sur le point de quitter Old Trafford après être tombé en disgrâce et avoir passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Séville.

Mais le nouveau patron de United, Erik ten Hag, a été impressionné par son attitude et est prêt à le récompenser.

L’international français a encore deux ans sur son contrat de 250 000 £ par semaine.

11.12 BST : Liverpool pourrait-il être sur le point de signer Frenkie De Jong de Barcelone ? Pas selon l’expert en transfert Fabrizio Romano.

Le Barça est impatient de décharger De Jong avant la fermeture de la fenêtre de transfert pour atténuer ses problèmes financiers. Manchester United a échoué dans sa tentative d’emmener le joueur à Old Trafford plus tôt cet été, tandis que Chelsea a également été lié. Maintenant, Jurgen Klopp serait intéressé après avoir admis qu’il devait signer un milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le joueur de 25 ans serait heureux de rester au Camp Nou, et Romano a déclaré dans sa colonne Caught Offside qu’il n’y a eu aucun contact avec Liverpool au sujet d’un éventuel déménagement.

“Pour l’instant, je n’ai aucune nouvelle de Frenkie de Jong et de Liverpool”, a déclaré Romano. “Il n’y a pas de négociation en cours dans l’état actuel des choses et je répète depuis juillet que rien ne changera si Frenkie ne change pas d’avis, c’est-à-dire de rester au Barça.

“La structure salariale de Liverpool signifie également que ce n’est pas une affaire facile. Voyons si le joueur change d’avis, mais mon sentiment est que c’est Chelsea qui pousse vraiment pour lui.”

10h30 BST : Barcelone pourrait réaliser une économie de 8 millions d’euros s’il parvient à convaincre Martin Braithwaite quitter le club cette semaine, rapporte Marca.

L’attaquant est sur une saison de 2,5 millions d’euros au Camp Nou, donc s’ils peuvent le faire déchirer son contrat, ils économiseront 5 millions d’euros de salaire et 3 millions d’euros supplémentaires qui sont dus sur leurs comptes depuis son transfert de Leganes en 2020.

Braithwaite attendrait une indemnité de départ de 5 millions d’euros pour les deux années qu’il lui reste sur son contrat. Il reste à voir si les deux parties peuvent parvenir à un accord avant la date limite de transfert de jeudi. Il doit être un agent libre avant la fermeture de la fenêtre pour pouvoir déplacer des clubs après ce point.

09h42 BST : Patron de Manchester City Pep Guardiola on lui a dit qu’il pouvait sortir et dépenser 100 millions de livres sterling en janvier s’il y avait un joueur qui se démarquait à la Coupe du monde, rapporte Le Soleil.

La Coupe du monde au Qatar débutera le dimanche 20 novembre et se poursuivra jusqu’au dimanche 18 décembre. Il y aura certainement une ruée vers les vedettes lorsque la fenêtre de transfert rouvrira le dimanche 1er janvier.

Il est peu probable que City fasse d’autres signatures dans cette fenêtre – après avoir fait venir Erling Haaland, Kalvin Phillips, Sergio Gomez et Julien Alvarez – mais gardent quelque chose au cas où Guardiola verrait un joueur qu’il aime.

09h00 BST : Rapports Football Insider que Liverpool a un accord verbal avec le Borussia Dortmund pour signer le milieu de terrain anglais Jude Bellingham — mais il ne bougera pas dans cette fenêtre.

Bellingham, 19 ans, a rejoint Dortmund depuis Birmingham City il y a deux ans et est devenu l’un des joueurs les plus demandés d’Europe. Il a déjà 15 sélections en Angleterre et le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, le suit depuis des mois.

Le rapport indique que Liverpool est le plus susceptible de signer Bellingham l’été prochain, mais il pourrait être avancé à janvier si Klopp a désespérément besoin de renforts au milieu de terrain dans la fenêtre d’hiver.

– Martin Dubravka a demandé à Newcastle United de lui permettre de déménager à Manchester United au milieu des négociations pour un accord de prêt, rapporte Sports du ciel. Le gardien de but de 33 ans possède une vaste expérience en Premier League, faisant 127 apparitions pour les Magpies, mais a perdu sa place de titulaire cette saison suite à l’arrivée de Nick Pope de Burnley. Le manager Erik ten Hag cherche à faire concurrence à David De Gea, avec l’Eintracht Frankfurt Kévin Trapp snobant déjà un déménagement à Old Trafford.

– Chelsea envisage un énorme gain pour Ross Barkley quitter le club, selon Le soleil. L’international anglais n’a pas reçu de numéro d’équipe pour cette saison et il est rapporté que le propriétaire des Blues, Todd Boehly, envisage d’offrir une indemnité de départ. Cependant, cela coûterait aux Blues des frais importants, Barkley gagnant 200 000 £ par semaine sur un contrat qui doit expirer l’été prochain.

– Stuttgart a refusé l’offre d’ouverture des Wolves pour Sasa Kalajdzicécrit Sports du ciel Allemagne. L’équipe de Bundesliga a rejeté une offre de transfert de 15 millions d’euros – qui comprenait des ajouts supplémentaires difficiles à réaliser. Stuttgart tient près de 25 millions d’euros pour l’international autrichien.

– West Ham a signé un contrat de cinq ans avec Lyon Lucas Paquetarapports L’athlétisme. Les Hammers paieront 43 millions d’euros avec 17 millions d’euros supplémentaires de bonus pour le milieu de terrain de 25 ans. L’international brésilien, qui totalise 18 buts et 12 passes décisives en Ligue 1 depuis Les Gonespassera bientôt un examen médical à Londres, alors que David Moyes cherche à améliorer son équipe après avoir perdu ses trois premiers matchs en Premier League cette saison.

– Le Real Madrid exige une décision finale de Marco Asensio avant un transfert potentiel en Premier League, selon le Miroir du dimanche. Il est rapporté que le joueur de 26 ans veut quitter le Bernabeu cet été pour assurer plus de matchs avant la Coupe du monde, et il a refusé de signer un nouveau contrat, son contrat actuel expirant dans 11 mois. Arsenal est considéré comme le principal intérêt devant ses rivaux Tottenham et Manchester United.