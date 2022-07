Ronaldo prêt à accepter une réduction de salaire pour rejoindre l’Atletico Madrid – médias

Les géants de la Liga devraient décharger les joueurs pour obtenir un accord sur la ligne, cependant

Cristiano Ronaldo s’est montré prêt à réduire son salaire à Manchester United afin de rejoindre l’Atletico Madrid, selon un rapport.

Le vétéran portugais ne s’est pas présenté au camp de pré-saison des Red Devils plus tôt ce mois-ci et n’est donc pas en tournée en Australie.

Son agent Jorge Mendes tente actuellement de trouver le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, un nouveau club à la recherche du football de la Ligue des champions que United ne peut pas lui offrir.

Pourtant, jusqu’à présent, le duo a été repoussé par Chelsea, le Paris Saint Germain et le Bayern Munich selon divers rapports.

Alors qu’il manque d’options, l’Atletico Madrid est apparu comme une destination improbable selon le Daily Mail.

Les fans des Rojiblancos ne se souviendront pas affectueusement du vétéran de 37 ans en raison de sa participation à deux douloureuses victoires en finale de la Ligue des champions contre eux en 2014 et 2017 pendant ses jours au Real Madrid, et l’Atletico était également le club contre lequel il a le plus marqué. Espagne.

Cela mis à part, cependant, Mendes étudie la possibilité que Ronaldo, qui a encore un an à courir sur son contrat avec United, soit prêté.

Ronaldo devrait également accepter une réduction de salaire sur son salaire hebdomadaire de 360 ​​000 £ (432 000 $) à Old Trafford, ce qu’il serait prêt à faire.

Mais même ainsi, Atleti devrait vendre des joueurs pour équilibrer les livres et naviguer dans les règles du fair-play financier si un coup d’État pour Ronaldo devenait concret.

Deux stars en déclin qui pourraient être déchargées sont Antoine Griezmann, qui n’a pas réussi à impressionner depuis son retour à la Wanda sur un prêt de deux ans de Barcelone lui-même avec une obligation d’achat, et l’attaquant du flop Alvaro Morata qui intéresse la Juventus.

Bien qu’actuellement hors de combat, Ronaldo reste en forme, comme le communique une série de messages Instagram publiés ces derniers jours qui le montrent en train de pomper du fer à Lisbonne.

Son dernier, samedi, était sous-titré par un simple emoji musculaire tendu. Mais il y a des craintes que même s’il devait retourner à United, Ronaldo pourrait ne pas être en forme car il a déjà raté près de trois semaines d’entraînement et de matchs de pré-saison.

La fenêtre de transfert ne se ferme pas avant le 1er septembre, mais avec le début de la campagne de Premier League de United le 7 août contre Brentford, son avenir doit être résolu bientôt avec le nouvel entraîneur Erik ten Hag qui prévoit toujours de l’avoir dans sa première équipe.

Par chance, le prochain match amical de United en préparation pour 2022/2023 aura lieu samedi contre Atleti à Oslo.

Et bien que le match n’ait pas de sens dans le grand schéma des choses, les Mancuniens pourraient chercher à se venger des Espagnols pour les avoir éliminés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars de cette année.