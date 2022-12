Ronaldo prend une décision sur l’avenir du Portugal – médias

La star a récemment subi une douloureuse sortie de Coupe du monde avec son pays

Cristiano Ronaldo est déterminé à poursuivre sa carrière avec l’équipe nationale portugaise, selon un rapport dans son pays natal. Ronaldo a été laissé en larmes après la sortie du quart de finale de la Coupe du monde du Portugal contre le Maroc ce week-end, au milieu des questions sur son avenir.

Selon le quotidien portugais Correio da Manha, l’homme de 37 ans “Pense qu’il peut continuer à être utile à l’équipe nationale et ne renoncera donc pas à jouer pour le Portugal.”

Le rapport ajoute que Ronaldo espère prolonger sa carrière internationale record même si l’actuel entraîneur portugais Fernando Santos reste aux commandes.

Ronaldo et Santos étaient largement considérés comme ayant une relation solide avant qu’elle ne soit poussée à l’extrême au Qatar, où l’entraîneur portugais a laissé tomber son capitaine sur le banc pour les matchs à élimination directe contre la Suisse et le Maroc.

Ronaldo n’a marqué qu’une seule fois lors du tournoi – un penalty lors de la victoire 3-2 contre le Ghana.

Après avoir été vu dans des flots de larmes après le choc 1-0 en quart de finale contre le Maroc samedi, Ronaldo a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux reconnaissant que son “rêver” de la gloire de la Coupe du monde avait pris fin.

“Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n’a pas changé un instant.,” écrit l’avant-propos.

“J’étais toujours une personne de plus qui se battait pour tout le monde‘mon objectif et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays.”

Ronaldo a ensuite publié un article sur des histoires Instagram contenant le message : “Trois aspects de la réalité : la douleur, l’incertitude et le travail constant.”

Des rapports ont émergé pendant la Coupe du monde selon lesquels Ronaldo avait menacé de quitter le camp du Portugal lorsqu’il avait été abandonné pour le dernier affrontement des 16 avec la Suisse. Les affirmations ont été rapidement démenties par les responsables du football portugais et Ronaldo lui-même.

Selon le rapport de mardi dans Correio da Manha, Ronaldo “est conscient qu’il n’est pas au mieux de sa forme, mais sait que le fait qu’il n’ait pas fait de pré-saison à Manchester United et qu’il n’ait pas joué régulièrement pour la formation de départ l’a affecté ces derniers mois.”

Ronaldo est actuellement sans club après s’être séparé du géant anglais Manchester United dans des circonstances acrimonieuses à la veille de la Coupe du monde.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a reçu une offre gigantesque du club saoudien d’Al Nassr, mais aurait l’intention de rester au plus haut niveau en Europe et de jouer en Ligue des champions.

En termes de football international, Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps dans le football masculin, avec 118 buts en 196 apparitions pour son pays.

Il a goûté à la gloire avec le Portugal lors des Championnats d’Europe 2016 en France, remportant plus tard le titre de l’UEFA Nations League.

Alors que l’avenir de Ronaldo reste incertain, on pourrait en dire autant du manager portugais Santos après la sortie décevante du Qatar.

Santos, 68 ans, est en charge depuis 2014, mais il y a des suggestions selon lesquelles les responsables du football portugais feront un changement avant la campagne pour se qualifier pour les Championnats d’Europe 2024.

Cela pourrait également avoir une incidence sur l’avenir international de Ronaldo, en fonction des relations avec Santos ou l’homme qui le remplacera, si cela devait arriver.

