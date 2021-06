Le Portugal obtient la défense du titre qu’il a remporté en France en 2016 en cours contre la Hongrie mardi soir, et Ronaldo a révélé qu’il était « aussi motivé voire plus qu’en 2004 quand j’ai disputé mon premier tournoi européen » vers Canal 11.

Comme les Bleus, le Portugal était alors à domicile et n’a pas réussi à remettre le trophée à ses compatriotes.

Malgré l’une de leurs meilleures générations contenant un Ronaldo en herbe ainsi que Luis Figo et Rui Costa, ils ont été battus en finale par une Grèce sans prétention d’une manière déchirante.

Ronaldo et le Portugal ont succombé à la Grèce à l’Euro 2004 pic.twitter.com/PGrPoACoa7 – Toni G (@gamanyika) 6 juin 2021

Comme l’a souligné Ronaldo, le Portugal entre dans cette édition de la compétition avec un statut élevé.

« Nous sont les champions en titre, et nous faisons partie d’un nouveau groupe de candidats pour remporter le trophée », dit-il, promettant que « Les Portugais peuvent s’attendre à la même chose que d’habitude, une équipe nationale avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition. »

« Nous avons une pensée positive qui est que les choses vont bien se passer. J’ai demandé aux Portugais du pays et de l’étranger de penser positivement », a-t-il souligné.

N’oubliera jamais ce moment entre João Moutinho et Cristiano Ronaldo avant les tirs au but à l’Euro 2016.💚❤️pic.twitter.com/Ssk6cmNJ0N – Próxima Jornada (@ProximaJornada1) 10 juin 2021

La formation portugaise qui a remporté la compétition il y a cinq ans était portée par les talents et le leadership de Ronaldo avec quelques autres grands noms.

Mais cette fois-ci, ils sont à l’aube d’une autre génération dorée comme celle mentionnée précédemment.

Non seulement en mesure de s’appuyer sur son expertise, le Portugal est également gâté par d’autres joueurs de première classe, notamment la paire de Manchester City et Manchester United Ruben Dias et Bruno Fernandes, ainsi que Joao Felix de l’Atletico Madrid.

Jusqu’à présent, Ronaldo a suggéré qu’il y avait une harmonie dans le groupe.

« Nous avons bien travaillé, mes coéquipiers et moi, ainsi que l’entraîneur », a déclaré le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

« Le travail de base est fait et nous avons juste besoin de peaufiner quelques petites choses.

« Il est maintenant temps que le ballon roule pour que le Portugal puisse faire de son mieux et commencer le tournoi du bon pied avec une victoire contre la Hongrie », il ajouta.

Les ennemis à l’exception des Hongrois, à savoir l’Allemagne et la France, champions de la Coupe du monde 2014 et 2018, sont difficiles, ce qui a conduit le Portugal à être surnommé le groupe de la mort de la compétition.

Pourtant, comme d’habitude, le joueur de 36 ans n’est pas ébranlé. « Ce sont les adversaires que nous avons et nous allons jouer contre eux », il a souligné. « Il n’y a pas de jeux faciles.

« Ça ne sert à rien et ça ne sert à rien de promettre des titres ou de faire des pronostics. Ce que j’espère et désire, c’est que les choses se passent de la meilleure des manières. »

Groupe de la mort dans le groupe F 🔥👀 #EURO2020 ❓🇵🇹 🇫🇷 🇩🇪 pic.twitter.com/yc7TOxKEjE – Football B/R (@brfootball) 30 novembre 2019

Enfin, comme toujours, il existe une série de records que CR7 peut battre s’il chante à travers le continent ou se présente simplement.

Avec un but de plus, il dépassera le total de neuf du grand français Michel Platini qu’il égale actuellement.

Actuellement sur 55 apparitions, il égalisera le butin de Gianluigi Buffon de 58 s’il joue dans chaque match de groupe ou le brisera si le Portugal avance et qu’il joue régulièrement.

Le plus difficile de tous, Ronaldo a besoin de cinq buts supplémentaires pour battre le record de buts internationaux d’Ali Daeli de l’Iran de 109.