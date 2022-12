Ronaldo peut aider le Portugal contrairement à Man Utd

LUSAIL, Qatar – L’entraîneur portugais Fernando Santos a désormais un niveau de contrôle sur Cristiano Ronaldo qu’Erik ten Hag a créé à Manchester United.

Nous savons tous comment cela s’est passé – le contrat de Ronaldo à Old Trafford a été déchiré le mois dernier lors d’une sortie acrimonieuse – mais le Portugal a montré mardi soir qu’une implosion similaire n’était pas inévitable pour son capitaine au Qatar.

Santos s’est senti obligé de rappeler que le joueur de 37 ans fait partie d’une équipe, n’est plus un intouchable à l’abri des conventions disciplinaires qui lient les simples mortels. La pétulance dont Ronaldo a fait preuve en réagissant négativement à son remplacement contre la Corée du Sud a rappelé le comportement qui a conduit à son départ de United ; ses partisans dévoués considèrent tout statut décroissant comme un manque de respect, ses détracteurs alimentés par des preuves que Ronaldo est incapable de contrôler sa rage face à l’inexorable mort de la lumière.

Les pouvoirs impressionnants de Ronaldo sont peut-être en déclin, mais ne vous y trompez pas, le laisser sur le banc contre la Suisse était un appel massif : c’était la première fois qu’il ne débutait pas un match pour le Portugal lors d’un tournoi majeur depuis 2008, mettant fin à 31 matchs. traînée. Et donc ce qui a suivi était tout simplement remarquable : le remplaçant de Ronaldo, Goncalo Ramos, a défié de n’avoir que 33 minutes de football international à son actif pour réussir un triplé dans une raclée 6-1 de la Suisse dans laquelle le Portugal avait l’air beaucoup plus fluide et dynamique. qu’à n’importe quelle étape précédente ici au Qatar.

Il s’agissait d’une performance collective qui rivalisait avec toutes celles produites lors de ces finales, propulsant le Portugal aux côtés de l’Angleterre en tant que meilleurs buteurs du tournoi avec 12 buts. Le mélange de fluidité et de flair en évidence servira d’avertissement aux sept équipes restantes – et devrait également évoquer des sentiments familiers chez Ronaldo, qui surveille tout sauf les 17 dernières minutes.

United est devenu une unité d’attaque plus puissante et imprévisible avec Ronaldo. Comment quelqu’un peut-il discuter différemment du Portugal ici ? Ramos est devenu le plus jeune homme à réussir un triplé lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde après Pelé.

La Suisse, qui n’avait encaissé que deux buts en trois matches jusque-là, était complètement dépassée. Bruno Fernandes a eu une de ces soirées où ses instincts étaient aiguisés, jouant des passes avec précision par opposition à la distribution de fusils à dispersion qu’il produit souvent pour United. Joao Felix était une menace constante. Alors que le Portugal menait 4-1 à l’heure de jeu, Santos a subi la pression d’une foule désespérée de voir son idole, quelle que soit la cohésion dont ils ont été témoins en son absence.

C’était un sentiment qui s’est construit avant le coup d’envoi, avec autant de caméras braquées sur la pirogue du Portugal qu’il y en avait sur les équipes chantant leurs hymnes nationaux à l’intérieur du stade Lusail. Santos a fini par chasser la foule rassemblée alors qu’ils menaçaient de rompre la corde qui les éloignait de Ronaldo et de ses collègues remplaçants. Il voulait désespérément que l’attention soit déplacée ailleurs. Et à partir du moment où Ramos a réussi un somptueux tir à la 17e minute dans le poteau proche du gardien suisse Yann Sommer sous un angle serré, le jugement de Santos a semblé justifié.

Pepe a ajouté un deuxième, Ramos un troisième, Raphael Guerreiro un quatrième. Pourtant, l’intrigue secondaire de Ronaldo a persisté. Il a été loué alors qu’il courait pour se détendre au début de la seconde mi-temps. La foule l’a ouvertement appelé avec le match terminé comme un concours.

Les acclamations qui ont retenti lorsqu’il est sorti à la 73e minute, sans cage, pour entrer sur le terrain étaient aussi fortes que n’importe quelle célébration de but, à laquelle il s’est souvent joint alors que les remplaçants couraient le long de la ligne de touche dans la jubilation. Ramos avait réussi son tour du chapeau à ce moment-là, mais le nom de Ronaldo était celui qui était chanté.

Il a reçu le brassard de capitaine de Pepe et a couru à la recherche du but qui ajouterait la coda personnelle qu’il voulait sans aucun doute à la pièce d’ensemble qui le précédait. Après s’être vu refuser le but à la 84e minute pour hors-jeu, c’est en fait un autre remplaçant qui a trouvé le chemin des filets, Rafael Leao de l’AC Milan, qui a réalisé un bel effort dans le temps additionnel.

Peu de gens en parlent mais le Portugal est désormais en lice pour cette Coupe du monde. Ils partiront favoris contre le Maroc surprise en quarts de finale, avec ou sans Ronaldo, qui doit désormais accepter ce changement de statut.

“C’est encore quelque chose qui doit être défini”, a déclaré Santos après le match sur le rôle continu de Ronaldo dans l’équipe. “J’ai une relation très étroite avec lui, je l’ai toujours été. Je le connais depuis qu’il a 19 ans au Sporting CP [in Lisbon] puis il a commencé à évoluer dans l’équipe nationale quand je suis arrivé en 2014. Ronaldo et moi n’avons jamais confondu l’aspect humain et personnel avec celui d’entraîneur et de joueur.

“Je considérerai toujours qu’il est un joueur très important à avoir dans l’équipe.”

Santos a ajouté: “C’est quelque chose qui est fini et résolu, il est également important de regarder l’exemple de l’histoire de ce joueur, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et donc tout ce que nous avons à faire est de venir [together] collectivement.

Ronaldo pourrait encore gagner une Coupe du monde, ce qu’il n’a semblé indiquer qu’à moitié en plaisantant dans son entretien avec Piers Morgan déclencherait sa retraite immédiate. Il n’a pas besoin d’être la star pour que le Portugal brille de mille feux. Santos, comme Ten Hag, peut montrer des preuves évidentes que son équipe est meilleure sans lui dans la formation. Il va de soi qu’un joueur qui prétend sérieusement être le plus grand de tous les temps pourrait être un remplaçant à impact vraiment dévastateur.

Mais il doit embrasser cette nouvelle réalité, quelque chose qu’il n’a jamais réussi sous Ten Hag. Il n’a sans doute même pas essayé. La proximité du prix au Qatar devrait aiguiser son attention. Peut-être que son traitement à United l’aidera. Et dans ce contexte, c’était en fait un pas en avant : au moins, il n’a pas refusé de venir.