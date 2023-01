Ronaldo pas dans l’équipe pour le premier match depuis le transfert saoudien

La superstar portugaise a été dévoilée par Al Nassr cette semaine mais ne figurera pas dans leur match de vendredi

Cristiano Ronaldo n’a pas été nommé dans l’équipe d’Al Nassr pour le premier match de l’équipe saoudienne depuis que la star portugaise a été dévoilée comme sa nouvelle signature pour un contrat d’enregistrement cette semaine.

Ronaldo n’était pas parmi les joueurs de l’entraîneur Rudi Garcia liste des jours de match pour la rencontre de la Saudi Pro League avec Al Tai à Riyad vendredi. Le match a été reporté de 24 heures après que de fortes pluies ont causé jeudi des problèmes électriques au stade Mrsool Park du club.

Il n’était pas clair si Ronaldo serait disponible pour faire ses débuts avec l’équipe, l’attaquant faisant l’objet d’une interdiction de deux matches imposée par la FA anglaise pour un incident pendant son séjour à Manchester United lorsqu’il a giflé un téléphone portable de la main. d’un jeune fan.

Il y avait des informations contradictoires quant à savoir si l’interdiction empêcherait Ronaldo de jouer cette semaine, certains rapports affirmant qu’Al Nassr pourrait être disposé à bafouer l’interdiction et à payer toute amende qui résulterait d’une violation de la sanction.

Lire la suite Ronaldo dans une gaffe maladroite lors du dévoilement saoudien (VIDEO)

Ailleurs, l’AFP a rapporté jeudi que les débuts de Ronaldo étaient potentiellement retardés par la nécessité pour Al Nassr de libérer de l’espace dans son équipe en raison des limites imposées aux joueurs étrangers.

“Al Nassr ne l’a pas encore inscrit car il n’y a pas de poste vacant pour un joueur étranger”, un officiel du club anonyme a été cité comme disant. “Un joueur étranger doit partir pour inscrire Ronaldo, soit en vendant, soit en résiliant le contrat d’un commun accord.”

Ronaldo, 37 ans, a indiqué qu’il souhaitait commencer le plus tôt possible après avoir signé un contrat de deux ans et demi qui rapporterait jusqu’à 200 millions d’euros (210 millions de dollars) par saison une fois les droits commerciaux pris en compte. dans.

La maison de 25 000 places d’Al Nassr, Mrsool Park, serait vendue pour le match avec Al Tai, mais les fans ne pourront probablement apercevoir Ronaldo que parmi ceux dans les tribunes et devront attendre de le voir en action.

Ronaldo a été dévoilé aux fidèles d’Al Nassr lors d’une cérémonie fastueuse mardi, où il s’est décrit comme un “unique” joueur qui a rejoint le club sur une “unique” accord qui est considéré comme un record dans le football mondial.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a vu son contrat résilié à Manchester United en novembre au milieu des retombées d’une interview incendiaire avec la personnalité de la télévision Piers Morgan dans laquelle Ronaldo a critiqué de nombreuses personnalités à Old Trafford, dont le manager Erik ten Hag.

LIRE LA SUITE: Al Nassr : Qui sont les Saoudiens qui paient des sommes record pour Ronaldo ?

Ronaldo a rejeté les suggestions selon lesquelles son passage dans la ligue saoudienne marque la fin de sa carrière, arguant : « En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et j’ai joué pour les clubs les plus importants d’Europe. C’est un nouveau défi. »

Après avoir affronté Al Tai vendredi, Al Nassr affronte ses rivaux en titre Al Shabab le samedi 14 janvier, puis rencontre Al Ettifaq le week-end suivant.