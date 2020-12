La légende brésilienne Ronaldo a nommé le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué, ainsi que quatre idoles qu’il a eues en grandissant.

L’ancien attaquant Ronaldo a remporté presque tout ce qu’il y a à réclamer dans le football de club et international.

Le joueur de 44 ans, qui est maintenant président du club de la Liga Real Valladolid, est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps.

Alors peut-être sans surprise, lorsqu’on lui a demandé avec qui était le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué, Ronaldo a pointé du doigt un milieu de terrain de Zinedine Zidane, qui est bien sûr devenu l’un des managers les plus décorés de tous les temps au Real Madrid.

« Zizou a été le meilleur joueur avec lequel je me suis entraîné et joué », a-t-il déclaré à France Football. « Et maintenant, il est devenu entraîneur et a remporté trois ligues des champions d’affilée.

«C’est pourquoi aujourd’hui je me demande: ‘Qui est le meilleur, Zidane le joueur ou Zidane l’entraîneur? Mais je ne peux pas répondre « .

De nombreux attaquants récents ont révélé que Ronaldo était leur inspiration en grandissant.

Et le double vainqueur du Ballon d’Or a révélé l’éventail de joueurs qu’il admirait lorsqu’il était enfant, grandissant dans les années 1980.