Ronaldo ne peut pas sauver Man United alors que Solskjaer rencontre plus de problèmes avec le tirage au sort d’Everton

MANCHESTER, Angleterre – Rien ne vient facilement pour Manchester United pour le moment, et cela rend la vie difficile pour Ole Gunnar Solskjaer.

Trois jours après la spectaculaire victoire tardive de la Ligue des champions contre Villarreal, il y a eu une autre arrivée effrénée à Old Trafford. Cette fois, cependant, il n’y a pas eu d’héroïsme de Cristiano Ronaldo et Everton a tenu le coup pour un match nul 1-1 en Premier League.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (US)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Solskjaer peut même s’estimer chanceux de s’échapper avec un point après que le défenseur Yerry Mina ait vu un but tardif exclu pour hors-jeu par VAR Stuart Attwell. Lorsque Tom Davies regardera en arrière, il souhaitera probablement avoir lui-même marqué un but plutôt que de passer à l’international colombien.

Ronaldo, laissé sur le banc avec Paul Pogba et Jadon Sancho, a quitté le terrain à plein temps en marmonnant dans sa barbe et en secouant la tête. C’est toujours un pari de laisser de côté un joueur de la qualité de Ronaldo et cela n’a pas payé. Solskjaer a ensuite insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret, déclarant: « La décision était, pour moi, la bonne. »

2 Liés

United a maintenant remporté deux de ses six derniers matchs et termine une série de quatre matchs consécutifs à domicile avec une victoire, un nul et deux défaites. Ce n’est pas près de devenir plus facile pour Solskjaer après la pause internationale avec les quatre prochains matches de championnat contre Leicester City, Tottenham Hotspur, Liverpool et Manchester City.

L’égalisation d’Andros Townsend pour qu’Everton annule le but d’Anthony Martial juste avant la pause signifie également que United n’a plus de drap blanc en Premier League à Old Trafford depuis mars. Cette série de neuf matchs est leur pire séquence depuis 50 ans, bien qu’ils aient quand même réussi à accumuler quatre points de plus qu’à la même étape la saison dernière lorsqu’ils ont terminé deuxièmes. Le football peut être un jeu étrange.

« Vous êtes assis ici un peu déçu et dégonflé », a déclaré Solskjaer. « Nous devons juste être concentrés et nous assurer de bien utiliser la pause internationale. Revenir avec de l’énergie, une concentration claire et un bon état d’esprit. Aujourd’hui, nous avons dominé, nous ne pouvions tout simplement pas obtenir le deuxième but dont nous avions besoin.

« Nous avions 75% de possession de balle et nous avons été touchés sur une pause qui nous a coûté. Nous manquions de ce tranchant pour marquer un deuxième but. Nous en concédons un et c’est un de trop. Aujourd’hui, c’est une contre-attaque qu’ils nous lancent. Nous étions assez bien organisés, nous aurions dû le gérer beaucoup mieux. »

Cristiano Ronaldo est sorti du banc à la 57e minute, alors que Manchester United menait, mais n’a pas pu trouver de but gagnant après l’égalisation d’Everton. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

United est dans une période où il semble y avoir du danger à chaque coin de rue. Everton s’est présenté sans Richarlison ou Dominic Calvert-Lewin mais Old Trafford retenait toujours son souffle à chaque fois que l’équipe de Rafa Benitez franchissait la ligne médiane. Raphaël Varane a bloqué un tir de Salomon Rondon et Aaron Wan-Bissaka a gêné un autre d’Abdoulaye Doucoure. David de Gea devait être en pleine forme contre Villarreal mercredi et était de nouveau nécessaire ici, plongeant bas à sa droite pour empêcher Demarai Gray d’entrer à 20 mètres.

Le but de Martial, son premier en Premier League depuis février, est arrivé au bon moment juste avant la fin de la première mi-temps. Il s’agissait de montrer exactement de quoi la galaxie d’étoiles attaquantes de Solskjaer est capable. Mason Greenwood a fait une passe rapide en avant, Fernandes l’a prise avec une première touche comme un sac de ciment heurtant un mur de briques et dès la mise à pied, Martial a touché le filet avec une première fois. C’était un but aussi bon que United a marqué cette saison – et tout cela pendant que Ronaldo, Pogba et Sancho regardaient depuis le banc.

Ces joueurs peuvent l’activer lorsque l’envie leur en prend. Le danger, cependant, n’est jamais loin, même lorsqu’ils attaquent. Villarreal a failli marquer directement sur un corner de United mercredi et Everton a fait mieux. Après avoir été balayé d’un bout à l’autre, le ballon s’est finalement retrouvé aux pieds de Townsend, qui a marqué et célébré avec un saut et une torsion pour imiter celui de Ronaldo.Siiiiuuuuuuuuuuuuut ! » Célébration. Cela n’a pas aidé que Fred ait été victime d’intimidation à deux reprises par Gray dans la préparation et le Brésilien n’a duré que cinq minutes de plus avant d’être sacrifié pour Pogba.

« Nous avions suffisamment de joueurs derrière le ballon, mais nous avons pris quelques mauvaises décisions qui nous ont coûté cher », a déclaré Solskjaer. « Ces 10 secondes, cette contre-attaque, nous aurions dû mieux gérer le danger. »

Les appels à un nouveau milieu de terrain défensif ne feront que s’amplifier. Cependant, les problèmes ne se limitent pas à éviter les buts, mais aussi à les marquer. Everton est arrivé après avoir expédié 10 lors de ses quatre derniers déplacements en championnat loin de Goodison Park, mais à part un bon arrêt de la tête d’Edinson Cavani en première mi-temps, la majeure partie du travail de Jordan Pickford était routinière.

En quatre matchs consécutifs à domicile contre West Ham United, Aston Villa, Villarreal et Everton, United n’a marqué que trois fois. Il y a des problèmes à résoudre aux deux extrémités du terrain.