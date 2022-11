Ronaldo ne devrait plus jouer pour Man Utd, déclare Ten Hag

Erik ten Hag a déclaré aux patrons de Manchester United que Cristiano Ronaldo ne devrait plus jouer pour le club, ont déclaré des sources à ESPN.

Ten Hag a rencontré lundi le coprésident Joel Glazer, le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough pour discuter des retombées de l’interview explosive de Ronaldo avec Piers Morgan.

Ten Hag, qui n’est pas à Manchester mais a retardé le début des vacances en famille pour régler le problème, estime que Ronaldo est allé trop loin dans sa critique du club et la révélation qu’il “ne respecte pas” le patron de United.

United a découvert l’interview dans les heures qui ont suivi le dramatique 2-1 sur Fulham dimanche, ont déclaré des sources à ESPN, et prend maintenant des conseils juridiques sur la meilleure façon de gérer la situation.

Ronaldo a un contrat d’une valeur de plus de 500 000 £ par semaine jusqu’à la fin de la saison, mais on a le sentiment à Old Trafford qu’il sera presque impossible de réintégrer le joueur de 37 ans dans l’équipe après la Coupe du monde 2022. au Qatar.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un certain nombre de joueurs seniors étaient furieux au moment de l’explosion de l’attaquant avec des parties de l’interview rendues publiques pour la première fois quelques heures seulement après que l’adolescent Alejandro Garnacho ait marqué un but vainqueur contre Fulham.

Ronaldo a déjà été discipliné deux fois par Ten Hag cette saison.

Il a d’abord été réprimandé en juillet pour être parti tôt lors d’un match amical de pré-saison avec Rayo Vallecano, et il a de nouveau été sanctionné en octobre après son refus de se présenter comme remplaçant contre Tottenham Hotspur. Ronaldo a reçu l’ordre de s’entraîner seul et a été suspendu pour le match nul 1-1 à Chelsea.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag est toujours d’avis qu’un Ronaldo en forme et motivé peut aider son équipe pendant la seconde moitié de la saison alors que United espère être un défi dans quatre compétitions.

Mais il a déclaré aux patrons de club qu’il n’était pas disposé à sacrifier l’unité au sein de l’équipe pour accueillir l’international portugais et qu’il était prêt à le voir partir même si un remplaçant ne pouvait pas être assuré lors du mercato de janvier.