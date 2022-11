Ronaldo n’a pas encore félicité Benzema pour le Ballon d’Or, déclare l’attaquant du Real Madrid

Karim Benzema a déclaré que l’ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ne l’avait pas encore félicité pour avoir remporté le Ballon d’Or le mois dernier.

L’attaquant français a remporté le prestigieux prix en octobre et l’a montré aux fans de son premier club lyonnais plus tôt cette semaine, mais a révélé qu’il n’avait rien entendu du joueur qu’il avait aidé à remporter le prix cinq fois en Espagne.

“J’ai toujours cru en moi, je savais qu’à un moment ou à un autre avec mes qualités et mes ambitions je pourrais le gagner”, a-t-il confié à Téléfoot.

“C’est pourquoi ces quatre dernières années, j’ai poussé, poussé encore pour obtenir ce trophée.”

Et demandé si Ronaldo avait été en contact pour le féliciter, Benzema a répondu: “Non, pas encore.”

Avec près d’un mois écoulé depuis que Benzema a remporté le Ballon d’Or, c’est peut-être peu probable maintenant, mais les deux joueurs se préparent actuellement pour la Coupe du monde et pourraient se croiser au Qatar.

“Je suis fier de jouer dans cette Coupe du monde”, a déclaré Benzema. “Nous savons ce que cela signifie. J’ai hâte que ça commence. Le stress? Non, je veux juste commencer bientôt. Pour pouvoir montrer ce que nous pouvons faire devant des millions de personnes.

“Représenter la France. Forcément, on y pense [a third World Cup win]. Mais je ne me dis pas qu’il faut que je gagne, car je ne joue pas seul. Nous sommes un groupe et chaque match est une finale.

“Et plus on s’en approchera, plus on se dira qu’il faut gagner. Sur le papier, on est les meilleurs et il ne faut pas le cacher. Mais le football c’est du 11 contre 11 et il va falloir soigner nos adversaires.” avec ambition et respect.”