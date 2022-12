Ronaldo n’a pas conclu un accord lucratif avec l’Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo n’a pas pris de décision concernant l’offre lucrative qu’il a du club saoudien d’Al-Nassr, ont déclaré des sources à ESPN.

Le capitaine du Portugal est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec Manchester United en novembre.

Des rapports en Espagne revendiqués lundi que Ronaldo jouera pour Al-Nassr à partir du 1er janvier, après avoir conclu un contrat de deux ans et demi avec l’équipe saoudienne, un contrat d’une valeur de 200 millions d’euros par saison.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’un accord entre les deux parties n’avait pas été conclu.

Alors qu’Al-Nassr est la meilleure et la seule offre que Ronaldo ait sur la table, il n’a rien signé avec aucun club.

L’ancien attaquant du Real Madrid est entièrement concentré sur la Coupe du monde au Qatar et prendra une décision concernant son avenir après le tournoi.

Cristiano Ronaldo prendra une décision sur son avenir après la campagne de Coupe du monde du Portugal. Pablo Morano/Agence BSR/Getty Images

Al-Nassr avait tenté d’attirer Ronaldo lors de la fenêtre de transfert précédente, offrant à United des frais d’une valeur de 30 millions d’euros et 275 millions d’euros au joueur.

Cependant, Ronaldo, qui avait demandé à quitter United cet été pour jouer au football en Ligue des champions, n’a pas envisagé l’offre d’Al-Nassr à l’époque en raison de son désir de continuer à jouer dans une ligue compétitive.

Il y avait un intérêt pour l’été du Bayern Munich et de l’Atletico Madrid mais aucune offre n’est arrivée et il est resté à Old Trafford.

Ronaldo, 37 ans, est entré dans la Coupe du monde avec un avenir incertain et sous surveillance à la suite de son interview controversée dans laquelle il a critiqué United, les propriétaires du club et l’entraîneur Erik ten Hag.

United a annoncé plus tard qu’il s’était séparé du joueur, Ronaldo déclarant dans un communiqué que c’était “le bon moment pour chercher un nouveau défi”.

Ronaldo, qui est revenu à United en août 2021, avait joué pour le club entre 2003 et 2009, remportant trois titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Ronaldo a été titulaire dans les trois matches du Groupe H du Portugal.

Il est devenu le premier joueur masculin à marquer en cinq Coupes du monde lors du match d’ouverture du Portugal contre le Ghana. C’est son seul but à ce jour dans la compétition.

Ronaldo a été frustré lors de la Coupe du monde, ce qui était évident lorsqu’il a été remplacé à la 65e minute de la défaite 2-1 du Portugal contre la Corée du Sud vendredi.

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a dénoncé la réaction de Ronaldo et a laissé entendre qu’il pourrait ne pas affronter son capitaine lors du match des huitièmes de finale de mardi contre la Suisse.