Ronaldo mis en garde par la police après avoir prétendument giflé le téléphone de la main d’un fan

Londres (AFP) – Cristiano Ronaldo a été mis en garde par la police britannique après la diffusion d’images montrant l’attaquant de Manchester United semblant arracher un téléphone de la main d’un fan d’Everton lors d’un match la saison dernière.

L’homme de 37 ans a été interrogé par des agents au sujet d’une allégation d’agression et de dommages criminels à la suite de l’incident de Goodison Park le 9 avril.

La police de Merseyside a lancé une enquête après la diffusion en ligne d’un clip montrant Ronaldo semblant faire tomber le téléphone portable du supporter alors qu’il boitait vers le tunnel après la défaite 1-0 de United.

La force a déclaré mercredi dans un communiqué: “Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans s’est volontairement présenté et a été interrogé sous caution concernant une allégation d’agression et de dommages criminels.

“L’allégation concerne un incident à la suite du match de football Everton contre Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril.

“La question a été traitée par voie de prudence conditionnelle. L’affaire est désormais close. »

Après l’incident, Ronaldo a publié des excuses sur les réseaux sociaux pour son “explosion” et a invité le supporter à regarder un match à Old Trafford “en signe de fair-play et d’esprit sportif”.

S’adressant à son compte Instagram après le match, l’attaquant portugais a déclaré : “Il n’est jamais facile de gérer les émotions dans des moments difficiles comme celui auquel nous sommes confrontés.

« Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu.

“Je voudrais m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif.”

Cela survient alors que Ronaldo a dénoncé les «mensonges» entourant les rapports sur son avenir à United en difficulté.

L’attaquant portugais a raté la tournée de pré-saison du club en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles alors que des spéculations circulaient sur son départ d’Old Trafford.

Il a été rapporté que Ronaldo voulait jouer au football en Ligue des champions, mais United maintient qu’il n’est pas à vendre et fait partie intégrante des plans du nouveau patron Erik ten Hag.

L’ancienne star du Real Madrid a disputé les 90 minutes de la défaite 4-0 de United à Brentford samedi, ce qui les a laissés en bas de la Premier League.

Dans une réponse à un compte de fan sur Instagram qui faisait référence à un rapport liant le leader de United à l’Atletico Madrid, Ronaldo a déclaré que les fans “connaîtraient la vérité” dans quelques semaines, ajoutant : “Les médias racontent des mensonges”.