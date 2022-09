Ronaldo, mis à l’écart, doit s’améliorer, selon le patron de Man United

Cristiano Ronaldo doit travailler plus dur s’il veut débuter pour Manchester United, déclare Erik ten Hag

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré à Cristiano Ronaldo qu’il devait s’adapter au style de jeu du Néerlandais s’il voulait regagner sa place dans la formation de l’équipe première.

Ronaldo, 37 ans, a été absent de la formation de départ de Ten Hag lors des trois derniers matchs de Premier League, et probablement un quatrième à moins qu’il ne soit sélectionné pour l’affrontement de dimanche avec ses rivaux Arsenal à Old Trafford, au milieu des craintes que le style de jeu de la superstar portugaise en fuite ne ça s’accorde pas bien avec celui du nouveau régime.

C’est le plus long séjour que Ronaldo ait passé sur le banc des remplaçants depuis plus de 15 ans, alors qu’il a également obtenu un autre record indésirable en ne marquant pas lors des cinq premiers matchs de la saison de son équipe – une statistique indésirable remontant au début de la saison. jours de son premier passage avec le club au milieu des années 2000.

United a remporté les trois matchs de Premier League au cours desquels Ronaldo n’a pas été sélectionné par Ten Hag, ce qui suggère que l’entraîneur-chef néerlandais a opté pour un premier onze qui ne comprend pas le multiple vainqueur du Ballon d’Or.

Et jusqu’à ce qu’il s’aligne sur la nouvelle façon de faire les choses dans la moitié rouge de Manchester, Ten Hag laisse entendre que Ronaldo restera une figure périphérique.

“Je serai son ami. Parfois, je serai son professeur. Ça dépend de la situation», a déclaré Ten Hag à propos de son élève vedette.

“Comme nous le savons tous, il n’a pas eu la pré-saison et vous ne pouvez pas manquer la pré-saison. Surtout le jeu que nous jouons, la façon de jouer n’est pas du genre par rapport à l’année dernière.

“Cela dépend, (et) exige, la coopération et exige un certain positionnement, en possession et hors possession. Et l’autre chose est la forme physique.”

Ronaldo avait ouvertement agité pour un départ d’Old Trafford pendant une grande partie de l’été, après avoir informé le club de son désir de partir pour poursuivre sa carrière avec une équipe de la Ligue des champions après que la campagne lamentable de United l’année dernière leur ait valu la qualification au deuxième rang du continent. compétition, la Ligue Europa.

Mais malgré les meilleurs efforts de son agent Jorge Mendes, une route hors de Manchester n’a pas pu être naviguée car un par un Chelsea, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Atletico Madrid se sont finalement éloignés d’une offre pour la star vétéran.

Ronaldo a récemment été rejoint sur le banc par le capitaine du club United Harry Maguire, une autre figure qui a été marginalisée récemment dans un signal apparent que la paire a pris le poids du blâme pour le manque de cohésion de leur équipe qui les a vus commencer la saison anglaise avec défaites successives contre Brighton et Brentford.

Et Ten Hag a ajouté à propos du remplaçant de Maguire, l’ancienne star de l’Ajax Lisandro Martinez, qu’il représente la nouvelle race de joueurs qu’il cherche à insuffler dans une équipe aux prises avec son récent malaise.

“Les joueurs que nous avons signés sont des internationaux pour leurs pays», a déclaré Ten Hag.

“Deuxièmement, ils ont très bien performé en Ligue des champions. Et troisièmement aussi, ils ont des qualités individuelles, ils sont capables de jouer au football à haute intensité, les joueurs que nous avons sélectionnés. Les joueurs que nous avons recrutés.”

Il semble que, pour l’instant au moins, Maguire – et certainement Ronaldo – ne correspondent pas à l’archétype de joueur que Ten Hag recherche pour sa révolution à Old Trafford.

Et pendant combien de temps Ronaldo acceptera-t-il d’être un personnage à part entière restera à voir.