Ronaldo mène toujours la course du Soulier d’or de l’Euro 2020

Quatre semaines et 50 matches après le match d’ouverture de l’Euro 2020, il ne nous reste plus qu’un match : la finale de dimanche entre l’Italie et l’Angleterre à Wembley (EN DIRECT sur ESPN/ESPN+ à 15 h HE).

Au total, 140 buts ont été marqués dans 11 villes différentes depuis le coup d’envoi de la victoire 3-0 de l’Italie sur la Turquie le 11 juin à Rome. C’est un taux de 2,8 buts par match, avec un but marqué une fois toutes les 32 minutes en moyenne.

Étonnamment, Cristiano Ronaldo est toujours perché au sommet du classement des buteurs malgré son implication se terminant par l’élimination du Portugal en huitièmes de finale.

Ronaldo a marqué cinq buts en quatre matchs avant que le Portugal ne soit éliminé par la Belgique, le même nombre que l’attaquant de la République tchèque Patrik Schick, qui a fait une autre apparition alors que son pays atteignait les quarts de finale.

Cependant, Ronaldo a également une passe décisive à son actif – ce qui signifie que la superstar de la Juventus est de peu en tête dans la course pour remporter le Soulier d’or en raison de les critères selon lesquels l’UEFA classe les prétendants. Si deux joueurs ou plus terminent le tournoi en tête du classement avec le même nombre de buts, l’UEFA utilisera les passes décisives comme bris d’égalité, puis le moins de minutes jouées et enfin, les buts marqués en qualifications si nécessaire pour déclarer un vainqueur.

Avec seulement l’Italie et l’Angleterre dans la compétition, et un maximum de 120 minutes de temps de jeu restant, peut-on refuser à Ronaldo d’ajouter une autre distinction d’élite à son incroyable carrière ?

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe à l’Euro 2020. Getty

Buts: 5

Assiste : 1

Minutes jouées (apparitions) : 360 (4)

Minutes par but : 72

Objectifs en qualifications : 11

Tire sur la cible): 16 (8)

Prochain adversaire : Éliminé

Quatre des cinq buts de Ronaldo à l’Euro 2020 sont venus du point de penalty. Ses deux tirs au but en fin de match ont mis en lumière la première victoire du Portugal 3-0 contre la Hongrie, avant que deux autres ne scellent un match nul 2-2 avec la France qui a permis aux champions en titre de passer à la phase à élimination directe. Entre ceux-ci, cependant, il y a eu un effort époustouflant lors de la défaite 4-2 contre l’Allemagne au cours de laquelle il a sprinté sur toute la longueur du terrain pour terminer une contre-attaque rapide.

Buts: 4

Assiste : 0

Minutes jouées (apparitions) : 529 (6)

Minutes par but : 132,2

Objectifs en qualifications : 12

Tire sur la cible): 15 (8)

Après avoir échoué du tout à marquer pendant la phase de groupes, une série de quatre buts en trois matchs à élimination directe place Kane en bonne position pour dépasser Ronaldo et Schick avec un match à jouer. Malheureusement pour l’attaquant des Spurs, il doit ajouter au moins deux autres buts à son total en finale, et le faire contre l’une des défenses les plus méchantes du football mondial.

Kane a vu son penalty en prolongation mercredi en demi-finale sauvé par le gardien danois Kasper Schmeichel, mais le capitaine anglais a tiré le rebond pour s’assurer qu’il a marqué ses quatre buts en jeu ouvert. Ronaldo a inscrit quatre de ses cinq buts lors de ce tournoi sur penalty.

La légende allemande Gerd Muller a été le dernier joueur européen à remporter le prix du Soulier d’or lors de deux grands tournois internationaux successifs (la Coupe du monde 1970 et l’Euro 1972), et il est toujours possible que le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 Kane puisse imiter cet exploit. .

Buts: 3

Assiste : 1

Minutes jouées (apparitions) : 521 (6)

Minutes par but : 173,6

Objectifs en qualifications : 8

Tire sur la cible): 14 (7)

L’équipe de Gareth Southgate a progressé prudemment tout au long de la phase de groupes, mais Sterling avait encore de la place pour briller. L’attaquant agile a marqué le seul but de chacune des victoires 1-0 de l’Angleterre contre la Croatie et la République tchèque. Les buts de Sterling ont assuré la progression de l’Angleterre en tant que vainqueur du groupe D et les ont envoyés en huitièmes de finale, où un autre but inspirant du garçon local de Wembley a aidé à éliminer l’ennemi de longue date du tournoi, l’Allemagne.

Sterling a déjà cimenté son statut de héros national, mais il est également à deux doigts d’ajouter un quatrième but à son décompte de l’Euro 2020 en demi-finale. Cependant, c’est le capitaine du Danemark Simon Kjaer qui s’est glissé juste devant l’homme de Manchester City pour détourner par inadvertance le ballon dans son propre but et ouvrir le score mercredi soir.

Buts: 2

Assiste : 0

Minutes jouées (apparitions) : 422 (5)

Minutes par but : 176

Objectifs en qualifications : 0

Tire sur la cible): 14 (5)

L’Italie a partagé les buts lors de sa course à la finale avec ses 12 buts répartis entre six de ses propres joueurs, plus un but contre son camp. Il faudra une performance personnelle vraiment remarquable dans un festival de buts d’une finale pour que l’un des joueurs de Roberto Mancini finisse comme le meilleur buteur, mais qu’est-ce que le football sinon un endroit pour les miracles ?

Chiesa a dû attendre les huitièmes de finale pour ouvrir son compte, enroulant dans un bel effort contre l’Autriche pour ouvrir le score en prolongation. L’attaquant de la Juventus a poursuivi en ouvrant le score contre l’Espagne lors d’une demi-finale tendue et passionnante que le Azzurri finalement gagné aux tirs au but. Il est peut-être encore loin des enjeux du Golden Boot, mais Chiesa est en pleine forme, se révélant être un joueur de gros gibier et découvrant le don de marquer des buts à des étapes importantes dans des matchs décisifs. Angleterre, méfiez-vous.

Buts: 2

Assiste : 1

Minutes jouées (apparitions) : 390 (5)

Minutes par but : 195

Objectifs en qualifications : 3

Tire sur la cible): 17 (3)

Un joueur qui résume l’éthique de travail de groupe de l’Italie, Immobile s’est greffé sans relâche pour chasser, harceler et presser tout en offrant une menace de but en tant qu’attaquant de premier choix de Mancini. Cependant, malgré de nombreux tirs au pot, l’attaquant de la Lazio n’a pas marqué depuis la phase de groupes. À part frapper les boiseries contre l’Autriche en huitièmes de finale, il n’a pas vraiment réussi à augmenter son nombre de buts.

Bellissimo

Buts: 2

Assiste : 0

Minutes jouées (apparitions) : 422 (5)

Minutes par but : 211

Objectifs en qualifications : 3

Tire sur la cible): 14 (6)

Après avoir marqué son premier but à l’Euro 2020 lors du match d’ouverture, il a fallu à Insigne jusqu’aux quarts de finale pour qu’Insigne double son total. Le petit attaquant a été un rouage essentiel dans le Azzurri machine en tirant des ficelles, en dribblant sur les défenseurs et en couvrant de vastes étendues de terrain défensivement. Bien qu’il faudrait une exposition vraiment importante de la puissance des stars individuelles pour qu’Insigne arrive en tête du classement des buts, le potentiel pour lui de produire quelque chose de spécial en finale est assez évident.

Buts: 2

Assiste : 0

Minutes jouées (apparitions) : 248 (4)

Minutes par but : 124

Objectifs en qualifications : 0

Tire sur la cible): 4 (3)

Bien qu’impressionnant avec un certain nombre de performances énergiques, les deux buts de Locatelli lors du tournoi sont intervenus lors du même match – une victoire 3-0 contre la Suisse lors du deuxième match de la phase de groupes de l’Italie. Il s’est retrouvé sur le banc tout au long de la phase à élimination directe, remplaçant tardivement contre l’Autriche et l’Espagne et ne jouant pas du tout contre la Belgique en quarts.

Buts: 2

Assiste : 0

Minutes jouées (apparitions) : 191 (4)

Minutes par but : 95,5

Objectifs en qualifications : 0

Tire sur la cible): 3 (2)

Pessina a marqué lors de matches successifs, d’abord contre le Pays de Galles lors de la dernière sortie de la phase de groupes de l’Italie, puis à nouveau (après être sorti du banc) en prolongation contre l’Autriche. Le milieu de terrain était alors un remplaçant inutilisé contre la Belgique en quart de finale avant d’entrer dans la mêlée contre l’Espagne en demi-finale à la 74e minute.

Soulier d’or pour ses propres buts ?

Nous ne pouvions pas mentionner la poursuite du prix Golden Boot sans donner une mention honorable au nom qui a honoré la feuille de pointage plus que tout autre. Le vrai meilleur buteur de l’Euro 2020 est « son propre but », qui a ouvert le score lors du tournoi en brisant l’impasse entre l’Italie et la Turquie lors du tout premier match et en allant de plus en plus fort depuis lors,

Le « but contre son camp » a confortablement surclassé Ronaldo, Schick, Kane, Sterling et Benzema, marquant jusqu’à présent 11 buts à l’Euro 2020. Nous avons vu huit joueurs marquer contre leur propre équipe en phase de groupes (dont le tout premier but du tournoi et dans le même match : Espagne contre Slovaquie), un en huitièmes de finale, un en quarts de finale et un en demi finales.

L’Euro 2020 a facilement dépassé le nombre total de buts contre son camp marqués dans tous les autres championnats d’Europe combinés, avec seulement neuf buts contre son camp marqués au cours des 15 tournois précédents.

Si quelqu’un mérite un prix pour son incroyable contribution individuelle à la compétition, c’est son « propre objectif ».