Ronaldo, Mbappe, Lewandowski font la coupe, mais qui les rejoint comme les meilleurs d’Europe ?

L’Euro 2020 est une vitrine pour certains des joueurs les plus excitants du football mondial, mais imaginez-vous essayer d’en choisir 11 pour former une équipe européenne de tous les talents ? Comme l’écrivain senior d’ESPN, Mark Ogden, l’a découvert lors de la sélection de son meilleur XI avant le tournoi, l’élément le plus difficile de ce défi particulier est de décider qui laisser de côté, plutôt que quels joueurs sélectionner.

Alors, sans limites de dépenses ni quotas internationaux, quel est le meilleur XI des 24 équipes de 26 joueurs ? Mark a joué au football Fantasy pour choisir son équipe du tournoi avant même qu’un ballon n’ait été botté. (Et restez à l’écoute pour son onze de fin de tournoi pour voir à quel point les choses changeront au cours du mois à venir.)

L’Euro 2020 est doté d’un éventail de gardiens de but exceptionnels, dont Thibaut Courtois (Belgique), Rui Patricio (Portugal) et Kasper Schmeichel (Danemark), ainsi que des étoiles montantes telles que Unai Simon (Espagne) et Gianluigi Donnarumma (Italie). Mais même après plus d’une décennie au plus haut niveau, l’Allemand Neuer reste le meilleur.

Avec sa régularité, ses qualités physiques et sa présence entre les poteaux, le n°1 du Bayern Munich continue de tenir Marc-André ter Stegen en marge. Neuer a surmonté les problèmes de blessures pour retrouver son statut de meilleur d’Europe, sinon du monde, et il sera un facteur crucial pour l’Allemagne si l’entraîneur Joachim Low doit mettre fin à son règne en charge du premier titre européen du pays depuis 1996.

Neuer a porté le gardien de but à un nouveau niveau au cours de la dernière décennie; et les goûts de Alisson et Ederson, ses deux rivaux comme les meilleurs du monde, ont tous deux modelé leur jeu sur l’état d’esprit du « gardien balayeur » de 35 ans, ce qui signifie qu’il lance des attaques autant qu’il les arrête. L’Allemagne est dans un groupe difficile aux côtés de la France, championne du monde et du Portugal, champion d’Europe, mais Neuer est une bonne raison de ne pas les écarter.

Arrière droit : Joao Cancelo (Portugal)

L’Angleterre, en particulier, a l’embarras du choix dans cette position, le manager Gareth Southgate pouvant choisir parmi Kyle Walker, Reece James et Kieran Trippier. Trent Alexander-Arnold était un quatrième arrière droit de l’équipe d’Angleterre, jusqu’à ce que le défenseur de Liverpool soit contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse.

arrière droit français Benjamin Pavard est un autre concurrent sérieux pour ce poste, avec son coéquipier du Bayern Munich Josué Kimmich également dans le cadre parce que Low envisage d’utiliser le milieu de terrain défensif dans un rôle d’arrière droit.

Mais le Portugais Cancelo se faufile dans cette équipe en raison de sa capacité à être aussi efficace que défensivement. Le défenseur de Manchester City peut également jouer à gauche, et techniquement, il est le meilleur arrière droit du tournoi.

Les défenseurs centraux constituent la base de chaque équipe qui réussit – c’est un cliché, mais mérité, que défendre remporte des trophées – et il y a plusieurs demi-centres de classe mondiale à l’Euro 2020. Mais avec une telle liste de meilleurs défenseurs, la seule façon de choisir les deux pour former un partenariat est d’utiliser le formulaire qu’ils ont affiché au cours des derniers mois de la saison du club.

Sur cette base, Rudiger et Dias devancent les Français Raphaël Varane et Presnel Kimpembe et les Pays-Bas Matthijs de Ligt. Espagne demi-centre Pau Torres était peut-être la plus grande menace pour le couple Rudiger-Dias en raison de ses performances pour Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa. Virgile van Dijk aurait presque certainement été un élément d’un meilleur XI de l’Euro 2020, mais le défenseur néerlandais continue de se remettre d’une blessure aux ligaments croisés à Liverpool.

La forme de Rudiger lors de la course de Chelsea à la gloire de la Ligue des champions et les performances de Dias pour Manchester City en font des choix évidents pour jouer au centre de la défense.

défenseur français Lucas Hernandez et du Portugal Raphaël Guerreiro ont le pedigree international pour prétendre au poste d’arrière gauche, tandis que l’Angleterre a Luc Shaw et Ben Chilwell se battre pour commencer. Mais même s’il représente l’Écosse, un pays qui se prépare pour son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998, Robertson est l’arrière gauche exceptionnel de l’Euro 2020.

Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, la capacité défensive de Robertson a été un pilier pour Liverpool, mais sa prestation de la gauche est également devenue un élément crucial du succès du club ces dernières saisons. Ses capacités aux deux extrémités du terrain lui donnent l’avantage sur ses rivaux, et sa forme et sa forme physique pourraient être essentielles pour que l’Écosse se qualifie pour les huitièmes de finale.

Milieu défensif : N’Golo Kanté (France)

Il n’y a qu’une seule sélection possible pour le rôle de milieu de terrain défensif central, et c’est Kante. L’ancien milieu de terrain de Leicester City a été exceptionnel lors de la finale de la Ligue des champions pour Chelsea le mois dernier, et son jeu tout en énergie et sa maîtrise du tiers central du terrain font de lui l’une des premières sélections de l’entraîneur français Didier Deschamps.

Kante est cependant plus qu’un destructeur. Alors que son jeu défensif permet Paul Pogba pour prospérer pour la France, Kanté a également montré qu’il avait de la créativité dans son jeu et la capacité d’aller de l’avant. Chaque meilleure équipe du tournoi serait meilleure avec Kante.

l’Angleterre Jude Bellingham, à seulement 17 ans, a le potentiel pour dominer la position dans les années à venir. Mais en ce moment, Kanté est le numéro un incontesté.

Avec Kante fournissant le bouclier devant la défense, les milieux de terrain offensifs de l’équipe auraient le droit de jouer pour aller de l’avant et creuser des trous dans l’opposition. Mais le milieu de terrain offensif est un domaine de vraie profondeur à l’Euro 2020, avec des joueurs tels que Pogba, Bruno Fernandes, Toni Kroos, Bernardo Silva et Ilkay Gundogan tous capables d’apporter une contribution gagnante. L’Angleterre est également forte dans ce département, Southgate devant probablement choisir entre deux des Jack Grealish, Phil Foden et Monture maçon.

Mais il y a deux joueurs qui ne peuvent tout simplement pas être négligés dans cette zone du terrain : De Bruyne et Modric.

De Bruyne, qui pourrait manquer le match d’ouverture contre la Russie samedi en raison d’une blessure au visage subie lors de la finale de la Ligue des champions, offre autant qu’une puissance de milieu de terrain box-to-box. Il marque des buts, fournit une menace sur coups de pied arrêtés et possède une incroyable capacité à créer des occasions, que ce soit avec des centres fouettés de la droite ou des passes soignées du bord de la surface de réparation.

A ses côtés serait Modric, qui malgré son âge à 35 ans reste le n°10 le plus efficace d’Europe. Le joueur du Real Madrid peut contrôler le tempo d’un match comme peu d’autres, et son âge et son manque de rythme font peu de différence en raison de sa capacité à forcer un adversaire de plus en plus profondément avec son utilisation du ballon dans le tiers offensif.

Kylian Mbappe a déjà une médaille de vainqueur de la Coupe du monde, et un tournoi exceptionnel pourrait le voir remporter l’Euro 2020 également. SEBASTIEN NOGIER/EPA-EFE/Shutterstock

C’est une zone du terrain où vous pouvez choisir plusieurs permutations et toujours vous retrouver avec une ligne avant qui bat le monde. Harry Kane et Romelu Lukaku, deux des buteurs les plus réguliers d’Europe, ne parviennent pas à se tailler une place, tandis que des talents tels que Antoine Griezmann, Thomas Muller, Marcus Rashford, Rahim Sterling, Jadon Sancho, Kai Havertz, Joao Félix et Karim Benzema sont également incapables de briser le triumvirat de Ronaldo, Lewandowski et Mbappe.

Ronaldo (103) et Lewandowski (66) sont les deux premiers dans la liste de tous les temps des meilleurs buteurs d’Europe, et bien qu’ils soient tous les deux dans la trentaine, ils continuent de dominer devant le but pour le club et le pays. Lewandowski est sans doute le meilleur avant-centre du monde et ce depuis cinq ans, beaucoup pensant que l’attaquant polonais ne s’est vu refuser le Ballon d’Or que l’année dernière parce que le prix a été annulé en raison de la pandémie. Quant à Ronaldo, son incroyable palmarès parle de lui-même. Il reste le point focal de l’équipe du Portugal et est à cinq buts d’égaler le record détenu par l’ancien attaquant iranien Ali Daei, en tant que meilleur buteur de l’histoire du football masculin international.

Et puis il y a Mbappé, l’attaquant français de 22 ans qui a déjà une médaille de vainqueur de Coupe du monde dans sa collection suite Les Bleus‘ triomphe en 2018. Le rythme effréné de Mbappe est une menace pour toutes les défenses, et lui, aux côtés Erling Haaland, est susceptible de dominer la scène mondiale au cours de la prochaine décennie.

Il y a des attaquants sensationnels à l’Euro 2020, mais aucun n’est meilleur que Ronaldo, Lewandowski et Mbappe.