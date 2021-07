Ronaldo, Mbappe et Pogba pourraient mener la frénésie des agents libres alors que la crise de trésorerie due à COVID frappe le marché des transferts

C’est l’un des sous-produits de la crise financière induite par le COVID dans le football, et il a créé une situation sans précédent dans toute l’Europe. À aucun moment de l’histoire récente, autant de joueurs clés de grands clubs ne se sont retrouvés dans la dernière année de leur contrat, comme c’est le cas à l’approche de la saison 2021-22.

Vous voulez des avances ? Que diriez-vous Paulo Dybala, Alexandre Lacazette ou alors Kylian Mbappé? Et vous pouvez probablement ajouter Erling Haaland à cette liste : il n’est pas dans la dernière année de son contrat, mais étant donné que sa clause de libération qui entre en vigueur après la saison prochaine – estimée à environ 70 millions d’euros – est bien inférieure à sa valeur marchande, il pourrait aussi bien l’être.

Et ce n’est que le grand nom de la cohorte avancée des 30 ans et moins. Si vous voulez des gars qui sont un peu plus expérimentés – mais toujours des contributeurs de premier plan – que diriez-vous Karim Benzema, Luis Suarez ou, oui, même Cristiano Ronaldo? Gareth Bale aussi, si c’est votre goût…

Les milieux de terrain sont plus votre truc ? Considérer Léon Goretzka, Franck Kessie, Thomas Delaney, Marcelo Brozovic, Sergi Roberto, Isco et Paul Pogba, qui ont tous 30 ans et moins. Si vous êtes bon avec un peu de gris mélangé, vous pouvez l’étendre à Luka Modric, Axel Witsel ou Angel Di Maria.

Les défenseurs sont-ils votre sac ? Que diriez-vous Raphaël Varane, Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Nacho, Alessio Romagnoli, Pierre Pierre, Serge Aurier ou alors Dani Carvajal?

Vous voulez des gardiens ? Nous les avons aussi… André Onana, Samir Handanovic et Hugo Lloris, pour n’en citer que quelques-uns.

Il y avait une règle assez simple de bonne gestion d’équipe dans le football : à l’exception de rares situations impliquant des joueurs plus âgés ou de qualité inférieure, vous n’avez jamais autorisé un joueur vedette à entrer dans la dernière année de son contrat. La chose à faire était soit de prolonger le contrat avant qu’il n’atteigne ce point, soit de déplacer le joueur, en essayant d’obtenir tout ce que vous pouviez.

La logique était simple. Une fois qu’un joueur approchait de la dernière année de son contrat, il disposait de tous les moyens de négociation. Il pouvait attendre le salaire qu’il voulait en sachant que si son club n’était pas d’accord, le libre arbitre se profilait. Et les agents libres sont régulièrement payés plus lorsqu’ils rejoignent un nouveau club car il n’y a pas de frais de transfert à payer.

Du point de vue d’un club, un joueur à qui il reste un an de contrat ne vaut généralement pas grand-chose sur le marché libre. Pour qu’un tel transfert se produise, un joueur doit l’accepter, et il n’acceptera pas de déménager dans un nouveau club du choix de son ancien club à moins d’obtenir le type d’accord qu’il souhaite. Pas quand il peut bouger n’importe où s’il tient juste une autre saison.

Ainsi, les joueurs qui déménagent avec un an restant sur leurs offres le font inévitablement pour des frais inférieurs car le nouveau club doit leur offrir une augmentation de salaire substantielle. Ce qui veut dire qu’il en reste moins parce que tout vient du même pot.

Cristiano Ronaldo, à gauche, et Kylian Mbappe, à droite, pourraient être à la recherche de nouveaux clubs en 2022. Getty

Le manque de liquidités lié au COVID est l’une des principales raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans cette situation. Selon l’Association européenne des clubs, le club a manqué plus de 9 milliards d’euros (10,6 milliards de dollars) au cours des deux dernières saisons.

Vous pouvez imaginer les raisons. Les stades fermés signifient pas d’argent de porte ni de revenus le jour du match. De nombreuses ligues ont également dû accorder des remises aux diffuseurs sur leurs contrats en raison de l’arrêt total du football en mars 2020. Et, avec l’économie mondiale qui a été durement touchée, les sponsors et les revenus commerciaux sont également restés stables et, dans certains cas, ont diminué.

Surtout, la pénurie de liquidités a créé de l’incertitude, et c’est ce que toute entreprise déteste le plus. Lorsque vous connaissez le coup que vous allez prendre, vous pouvez établir un budget. Dans ce cas particulier, non seulement les clubs ne savaient pas (autre que le coup allait être énorme), mais ils ne savaient pas non plus combien de temps cela durerait. Et, quand cela arrive, vous devenez conservateur.

Les clubs hésitaient donc à payer trop cher pour prolonger les contrats. Mais, également, parce que tout le monde souffrait, ils sentaient aussi qu’ils pouvaient s’en tirer.

Prenez Goretzka du Bayern. Il a 26 ans, il sort d’une bonne saison, il est très apprécié et, vous vous en doutez, le club voudrait le garder. Après tout, à part Josué Kimmich, il est le seul milieu de terrain central crédible et expérimenté (à moins que vous ne vouliez compter les Corentin Tolisso, qui est également sans contrat l’été prochain. Pourtant, non seulement il a moins d’un an de libre agence, mais les clubs ne se fraient pas exactement un chemin jusqu’à sa porte.)

Ou que diriez-vous de Pogba? Il peut diviser les opinions entre certains, mais le fait est qu’il a plus ou moins toujours été un habitué d’Ole Gunnar Solskjaer et, s’il y va, Manchester United devra le remplacer. Et s’ils attendent, le joueur de 28 ans peut simplement partir en tant qu’agent libre après avoir signé pour 105 millions d’euros en 2016. Et pourtant, personne n’a été sérieusement lié à lui.

Mbappé ? Le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a déclaré il y a trois mois qu’il obtenait définitivement un nouveau contrat. Génial! Sauf qu’il ne l’a pas encore fait. Et l’horloge tourne. Et avec chaque jour qui passe, l’attrait d’épuiser son contrat augmente. Si c’était il y a cinq ans, son visage ferait la une des journaux espagnols comme Marca et AS, peut-être que Manchester City ou Chelsea se rendraient régulièrement à Paris. À présent? Ce n’est pas tout à fait du tumbleweed mais presque.

Ensuite, il y a le grand-père de tous : Ronaldo. La Juventus voudrait un minimum de 25 millions d’euros (29,6 millions de dollars) pour lui, son contrat actuel lui verse plus de 60 millions d’euros (75 millions de dollars) par saison et il a 36 ans. Amende.

D’un autre côté, la Juventus a récemment déclaré qu’elle prévoyait des pertes de 300 millions d’euros (355 millions de dollars) sur deux ans, elle pourrait donc bien vous accorder une remise. De plus, il a marqué 36 buts l’année dernière et a remporté le Soulier d’or de l’Euro 2020 ce mois-ci. Et, comme vous le savez probablement, commercialement, Ronaldo a du punch.

Pourtant, lui aussi est assis serré, et tout cela indique un mercato estival pas comme les autres : celui dans lequel les joueurs détiennent tout le pouvoir. Les clubs peuvent ne pas trop s’inquiéter d’attendre, mais à l’approche du 30 juin 2022, ils deviendront nerveux.

Étant donné qu’une grosse affaire a tendance à déclencher une réaction en chaîne, tout cela pourrait changer d’ici la fermeture de la fenêtre actuelle fin août. Mais ne pariez pas là-dessus. Attendez-vous plutôt à la mère de tous les étés de transfert l’année prochaine; pas tant en termes de frais de transfert, mais en termes de salaires.

Une fois que l’équilibre du pouvoir change, il est difficile de le récupérer.