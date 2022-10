Ronaldo marque un but historique

L’icône du football portugais a marqué son 700e but en carrière en club

Cristiano Ronaldo compte désormais 700 buts en carrière en club après avoir quitté le banc pour aider Manchester United à sceller une victoire 2-1 durement gagnée à Everton dimanche.

Goodison Park a fourni le cadre de l’une des plus grandes controverses de l’homme de 37 ans ces derniers temps lorsque Ronaldo a claqué un téléphone portable de la main d’un fan autiste après la défaite de United 1-0 la saison dernière.

Bien que Ronaldo ait de nouveau été exclu du premier onze par l’entraîneur-chef Erik ten Hag dimanche, il a ramené de meilleurs souvenirs d’Everton à cette occasion en atteignant un point de repère qui le place dans une ligue à part.

S’accrochant à un ballon traversant parfait de Casemiro lorsque le Brésilien l’a volé au milieu de terrain, Ronaldo a chargé vers la surface de réparation de 18 mètres et a froidement dépassé Jordan Pickford pour porter le score à 2-1.

Levant sept doigts pour célébrer son exploit, Ronaldo a maintenant marqué 144 buts pour United, 450 pour le Real Madrid, 101 pour la Juventus et cinq pour le club d’enfance du Sporting Lisbon.

Il fallait juste que Casemiro assiste Cristiano Ronaldo pour le n ° 700 🤝 pic.twitter.com/CKVaYQv7Fs — ESPN FC (@ESPNFC) 9 octobre 2022

Le but a couronné un retour pour United, qui avait pris le pire départ possible en perdant 1-0 contre les Toffees quand Alex Iwobi a frappé à cinq minutes.

L’ailier uni Antony a égalisé dix minutes plus tard avec son troisième but en six apparitions depuis son arrivée de l’Ajax dans le cadre d’un contrat de 95 millions d’euros (92,4 millions de dollars) le mois dernier.

En raison d’Anthony Martial qui s’est blessé au dos, Ronaldo est entré dans le match plus tôt que prévu vers la demi-heure et n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour avoir un impact en mettant United devant 44 minutes avec ce qui s’est avéré être le vainqueur.

Après le match, Ten Hag a dirigé les hommages à son attaquant.

“C’est vraiment impressionnant” dit le Hollandais.

“Inscrire 700 buts est une énorme performance. Je suis vraiment content pour lui. Je le félicite pour cette performance et je suis aussi content car c’est son premier but cette saison en Premier League. Il a dû attendre et je suis sûr qu’il y aura plus de buts.

700 – Cristiano Ronaldo a inscrit le 700e but en club de sa carrière, 20 ans et 2 jours après son premier but. 5 – CP Sportif

118 – Manchester United (1er sort)

450 – Réal Madrid

101 – Juventus

26 – Manchester United (2e sort) Icône. pic.twitter.com/cGKEjVdOLD – OptaJoe (@OptaJoe) 9 octobre 2022

Le manager d’Everton, Frank Lampard, qui a joué contre Ronaldo à plusieurs reprises en tant que joueur de Chelse et de l’Angleterre, a qualifié l’exploit “exceptionnel” et le vétéran “l’un des plus grands joueurs à avoir honoré le jeu et à une époque où nous l’avons eu lui et Messi.”

“Les comparaisons entre eux n’ont pas d’importance”, Lampard a ajouté. “Ce sont tous les deux des joueurs incroyables dans l’histoire du football. Les chiffres qu’ils ont accumulés sont des chiffres anormaux qui sont devenus normaux.

“Quand il était sur 699, je voulais qu’il marque en Ligue Europa l’autre soir. Mais à la lumière froide du jour, vous devez lui donner du crédit. C’est étonnant.”

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Ten Hag serait prêt à vendre Ronaldo sur le marché de janvier après avoir refusé de répondre à sa demande de transfert cet été, le Néerlandais pense que la confiance de Ronaldo a souffert cette saison.

Mais après avoir mis fin à sa sécheresse, Ten Hag a fait pencher la balance pour rechercher le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

“Chaque joueur en a besoin, même quand vous êtes le meilleur du monde” dit Ten Hag.

“J’ai travaillé avec de nombreux buteurs et ils ont besoin de buts à chaque saison pour avoir ce sentiment, pour avoir la confirmation de leur intuition.

« Une fois qu’ils ont des buts, ils arrivent dans un flux et les matchs deviennent plus faciles. Cela arrivera aussi avec lui.