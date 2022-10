Ronaldo marque au retour de Man United après une coupe disciplinaire

MANCHESTER, Angleterre — En fin de compte, ce fut une victoire de routine 3-0 pour Manchester United contre le shérif Tiraspol en Ligue Europa jeudi soir.

Les buts de Diogo Dalot, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo ont assuré le résultat du premier match de Ronaldo depuis sa mise à l’écart par l’entraîneur Erik ten Hag.

– Rapport : Man United-Sheriff | Classement de la Ligue Europa | Rencontres à venir

Avec le résultat, Man United garde le cap pour continuer à travers la Ligue Europa.

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse d’Old Trafford.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Man United progresse et organise une confrontation avec la Real Sociedad

On s’attendait à ce que Manchester United batte le FC Sheriff et ils l’ont fait, avec un résultat qui garantit la progression vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa – mais il reste encore beaucoup à faire pour le dernier tour des matchs de groupe et le voyage à la Real Sociedad la semaine prochaine.

La victoire 2-0 de l’équipe espagnole sur Omonia Nicosia signifie que United débutera à Saint-Sébastien deuxième du groupe E, à trois points de retard. Gagnez par au moins deux buts clairs et l’équipe du manager de Man United, Erik ten Hag, sera en tête du groupe et se qualifiera directement pour les 16 derniers. Rien de moins, et ils affronteront une égalité des 32 derniers matchs contre une équipe descendant de la Ligue des champions. Dans l’état actuel des choses, cela pourrait être Barcelone, la Juventus, l’Atletico Madrid ou Séville.

Ten Hag voudra éviter que des matchs supplémentaires ne surchargent davantage un calendrier déjà chargé et rencontrer l’un des poids lourds européens risque de faire progresser la Ligue Europa – une compétition qui pourrait amener United en Ligue des champions la saison prochaine s’il manque une place en Premier ministre. Les quatre premiers de la ligue.

Attendez-vous à ce que Ten Hag choisisse une autre équipe solide en Espagne la semaine prochaine et fasse tout ce qu’il peut pour terminer en tête du groupe.

Cristiano Ronaldo était visiblement soulagé d’avoir marqué à la 80e minute pour Manchester United contre le shérif Tiraspol, abandonnant sa célébration de but habituelle pour une réaction déchirante. Naomi Baker/Getty Images

2. Ronaldo obtient finalement son but à son retour dans l’équipe

Ronaldo a été renvoyé directement dans l’équipe par Ten Hag après avoir été abandonné pour le match nul à Chelsea pour des raisons disciplinaires, et un autre jour, il aurait pu marquer son retour avec un triplé. Au lieu de cela, il a finalement inscrit son seul but à la 80e minute – son premier à Old Trafford depuis mai.

Au moment où il a marqué jeudi, le joueur de 37 ans avait déjà vu une tête passer quelques centimètres au-dessus de la barre transversale, le gardien Maksym Koval a arrêté un autre effort à bout portant avec son pied, puis une volée en seconde période a touché le filet avant qu’il ne soit immédiatement exclu pour hors-jeu. C’est à ce dernier moment que Ronaldo a laissé déborder sa frustration – il a sorti le ballon du but et l’a envoyé haut dans le Stretford End.

Lorsqu’un coup franc tardif a frappé le mur du shérif et a rebondi pour une remise en jeu, il semblait que Ronaldo était parti pour une autre nuit infructueuse, mais quelques secondes plus tard, il s’enfuyait pour célébrer le but de carrière du club n ° 701. Sa tête de Le centre de Bruno Fernandes a été bien sauvé par Koval mais Ronaldo a été le plus rapide dans la surface de réparation pour écraser au rebond.

Qu’il s’agisse ou non des derniers actes du deuxième passage de Ronaldo à United, il est toujours plus que capable de marquer des buts au plus haut niveau.

3. Garnacho brille à ses débuts

On attend beaucoup d’Alejandro Garnacho, l’attaquant de 18 ans signé de l’Atletico Madrid en 2020, et contre le FC Sheriff il a montré que l’excitation était justifiée.

2 Connexe

A remis son premier départ à United, l’adolescent a donné à Renan Guedes un moment torride – survolant l’arrière latéral du shérif dès la 14e minute pour donner une chance à Ronaldo. Au milieu de la seconde mi-temps, Guedes en avait tellement marre de voir Garnacho filer qu’il en a été réduit à l’abattre et à prendre un carton jaune.

Il y a beaucoup de concurrence pour les places dans les postes offensifs à Old Trafford, mais Garnacho en a fait assez pour montrer qu’il mérite des occasions d’impressionner. Anthony Martial est toujours écarté en raison d’une blessure tandis que Jadon Sancho, sur le banc contre Sheriff, lutte pour la forme et avec cinq matchs à jouer avant la Coupe du monde, Garnacho devrait avoir plus d’occasions avant la pause.

Même lors de son premier départ senior, il avait l’air beaucoup plus dangereux et direct que Sancho ne l’a été pendant un certain temps.

Ten Hag devra gérer avec soin l’international argentin des jeunes compte tenu de son âge, mais à tout le moins, il a prouvé qu’il pouvait jouer sur la grande scène.

Notes des joueurs

Homme uni : De Gea 7, Dalot 8, Malacia 7, Lindelof 7, Martinez 7, Casemiro 7, Eriksen 7, Fernandes 7, Antony 4, Garnacho 8, Ronaldo 7.

Sous-titres : Maguire 6, Rashford 7, Shaw 7, McTominay 6, Van de Beek 6.

FC Shérif : Koval 6, Guedes 5, Kpozo 5, Kiki 6, Radeljic 6, Diop 6, Kyabou 6, Mudasiru 6, Rasheed 5, Badolo 5, Atiemwen 5.

Sous-titres : Hatman 6, Pernambouc 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Alejandro Garnacho, Manchester United

Le joueur de 18 ans avait l’air très vif et impressionné lors de son premier départ senior pour United.

Le pire : Antony, Manchester United

Le Brésilien n’a rien fait pour blesser le FC Sheriff et a été remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Peu avant la mi-temps, Manchester United a finalement trouvé la percée, grâce à Diogo Dalot marquant son premier but dans une compétition européenne pour le club.

Christian Eriksen a lancé un corner dans la surface, et Dalot a pris la tête, le guidant devant le gardien Maksym Koval.

Diogo Dalot sent le pouls alors qu’il attrape le premier but européen pour Man Utd. 💥 pic.twitter.com/mrD02Czw0N – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 27 octobre 2022

Marcus Rashford a ensuite doublé l’avance de Man United à la 65e minute.

L’équipe a lancé le ballon avant qu’un centre de Luke Shaw ne trouve la tête de Rashford.

Marcus Rashford a le deuxième de Man Utd, un but d’équipe bien travaillé. 👏 Le ballon de Luke Shaw. 🥶 pic.twitter.com/yQYYl2dDiC – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 27 octobre 2022

Après avoir essayé toute la nuit, se rapprochant en première mi-temps si ce n’est pour l’arrêt de Koval, Cristiano Ronaldo s’est finalement inscrit lui-même sur la feuille de match à la 80e minute.

Sa tête a été bloquée par Koval, mais Ronaldo l’a suivi pour le tap-in.

Cristiano Ronaldo marque à son retour dans l’équipe de Man Utd. 💫 pic.twitter.com/nOZT4V337l – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 27 octobre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a demandé si le remplacement d’Antony à la mi-temps était une réaction à son showboating : “Non. C’était plus ou moins prévu si nous étions debout. Je voulais voir Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo rapprochés et la dynamique du côté droit.”

Ten Hag sur la performance de Ronaldo : “Voir Ronaldo marquer son but était formidable. Il a créé, l’équipe créée pour lui et nous savons qu’il a la capacité de terminer. Il avait besoin d’un but et maintenant je suis convaincu qu’il y aura plus de buts.”

Marcus Rashford sur le prochain match contre la Real Sociedad : “Nous devons y aller et marquer par deux buts. Nous devons marquer des buts mais bien défendre. Ce sera un match difficile mais j’ai hâte de relever le défi.”

Statistiques clés

Suivant

Manchester United : Les Red Devils reviennent en Premier League le dimanche 30 octobre lorsqu’ils accueillent West Ham United à 12 h 15 HE. Ensuite, ils reviendront à la Ligue Europa lorsqu’ils se rendront à San Sebastián, en Espagne, pour affronter la Real Sociedad le jeudi 3 novembre.

Shérif Tiraspol : La L’équipe moldave reprend sa course en Ligue Europa le jeudi 3 novembre, en accueillant Omonia Nicosie.