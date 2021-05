Ronaldo manque l’entraînement de la Juventus pour visiter le siège de Ferrari

Cristiano Ronaldo a manqué lundi une séance d’entraînement de la Juventus pour visiter le siège de Ferrari en Formule 1 à Maranello, en Italie.

Ronaldo a fait la visite avec le président de la Juventus, Andrea Agnelli et John Elkann, président d’Exor et président de Ferrari. Exor est la société holding dirigée par la famille Agnelli, qui contrôle la Juventus et Ferrari.

A Maranello, domicile de l’équipe de F1 de Ferrari et où elle construit des voitures de course depuis 1947, Ronaldo a posé pour une photo avec les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Les deux pilotes ont reçu un maillot signé de la Juventus portant le nom de Ronaldo et l’emblématique n ° 7.

Selon plusieurs rapports en Italie, Ronaldo a également reçu une nouvelle voiture de route Ferrari.

L’avenir de Ronaldo à la Juventus est incertain. Il a un contrat jusqu’à la fin de la saison 2021-22, mais selon divers rapports en Italie, il cherchera à quitter le club cet été s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

À trois matches de la fin, la Juventus est actuellement à un point de la dernière place en Ligue des champions en Serie A. Ronaldo est le meilleur buteur de la compétition, avec 27 buts.