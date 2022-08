Ronaldo lié au retour italien – médias

L’agent de Cristiano Ronaldo tente de négocier un passage en Serie A, selon les rapports

Cristiano Ronaldo pourrait être sur le point de retourner en Italie alors que son agent, Jorge Mendes, tente de négocier le transfert de son client vedette vers l’équipe de Serie A Napoli dans le cadre d’un accord qui pourrait voir son tireur d’élite nigérian Victor Osimhen déménager à Manchester United.

Ronaldo a clairement exprimé son désir de quitter Old Trafford pour la deuxième fois plus tôt cet été après avoir fait part aux patrons de son désir de jouer au football de la Ligue des champions après la campagne désastreuse de United la saison dernière qui les a vus lutter pour même se qualifier pour la compétition de clubs de deuxième niveau du football européen, le Ligue Europa.

Cependant, l’intérêt de Ronaldo n’a pas été tout à fait réciproque par une multitude de clubs d’élite européens, car un par un, le Bayern Munich, Chelsea, l’Atletico Madrid, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se sont éloignés d’un déménagement pour le futur. être un attaquant de 38 ans.

Mendes, cependant, reste désireux d’obtenir un transfert pour Ronaldo avant que la fenêtre ne se ferme dans quelques jours, et il est également entendu qu’il souhaite obtenir un remplaçant pour les Portugais dans les rangs de Manchester United, avec plusieurs rapports suggérant que Mendes a a présenté une proposition à Napoli qui les verrait prendre Ronaldo et envoyer Osimhen dans la direction opposée.

Sky Sports a rapporté qu’Osimhen est une figure très admirée à Old Trafford, bien que Napoli soit censé le valoriser au nord de 100 millions de livres sterling (118 millions de dollars) – un chiffre qui le placerait probablement en dehors de la fourchette de prix de Manchester United, d’autant plus qu’ils chercher à conclure un gros contrat pour signer l’ailier de l’Ajax Antony.

Mais si le salaire gargantuesque de Ronaldo n’était pas inscrit dans les livres du club, on pense qu’il pourrait libérer des fonds pour potentiellement financer un accord pour Osimhen; en particulier si Ronaldo peut être utilisé comme poids dans une offre de transfert.

Mendes aurait également approché l’AC Milan pour un accord similaire impliquant son propre attaquant portugais, Raphael Leao, lié à Chelsea, mais cela a été rejeté par les champions d’Italie en titre.

Cela fait suite à des informations diffusées sur les réseaux sociaux suggérant que Ronaldo était sur le point de retourner dans son club d’enfance, le Sporting Lisbon, bien que ces suggestions soient désormais considérées comme erronées.

Ronaldo a marqué 24 buts en 38 apparitions après son retour à Manchester United la saison dernière, mais il semble être à la périphérie des plans de la première équipe d’Erik ten Hag dans son nouveau club.

Le Néerlandais a déclaré publiquement qu’il souhaitait garder le vainqueur du Ballon d’Or à plusieurs reprises au club, mais il est entendu en privé qu’il a donné sa bénédiction au départ éventuel de Ronaldo.

Ronaldo a encore un an (et l’option d’un autre) sur son contrat actuel à Manchester United, et gagnerait quelque part dans la région de 500 000 £ par semaine.