Les qualifications pour la Coupe du monde ont débuté dans toute l’Europe la semaine dernière et il y a eu beaucoup de drame impliquant les meilleures équipes nationales alors qu’elles ont commencé sur la route du Qatar en 2022. Le Portugal était furieux pour le match nul de samedi contre la Serbie, l’Angleterre a remporté quelques victoires bien rangées et l’Allemagne ont montré leur meilleur – et leur pire – au cours du week-end.

C’est lundi, et Gab Marcotti réagit aux plus grands moments du monde du football du week-end dernier des internationaux en Europe.

Aller à: Ronaldo en colère à juste titre | Le Portugal aussi pauvre | Kane guide l’Angleterre | Le meilleur et le pire de l’Allemagne | L’Italie montre comment c’est fait

Ronaldo a raison d’être en colère contre le manque de VAR, de technologie Goal-Line …

Cristiano Ronaldo était furieux. Il est sorti du terrain samedi en agitant les bras avec tout le dégoût et la colère d’un homme qui venait d’être condamné par un tribunal kangourou avec l’honorable Jabba le Hutt comme juge et Larry, Curly et Moe comme jurés. Il a jeté le brassard de son capitaine au sol, des caméras zoomant sur la bande bleue avec le «C» renversé posé sur le terrain de Marakana à Belgrade.

Stefan Mitrovic venait de dégager le tir de Ronaldo. Les caméras de télévision – et le point de vue de Ronaldo – ont montré qu’il avait franchi la ligne. Le temps additionnel était profond et aurait sûrement été le vainqueur dans un match qui s’est finalement soldé par un match nul 2-2. Mais l’arbitre Danny Makkelie ne l’a pas vu franchir la ligne. Son assistant non plus, et sans VAR ou technologie de ligne de but – l’un ou l’autre aurait correctement appelé l’objectif – il n’y avait rien à faire.

Ronaldo et le Portugal ont un grief légitime concernant le manque de VAR lors du match nul de samedi contre la Serbie. PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP via Getty Images

Le Portugal était furieux parce que oui, les enjeux sont vraiment très élevés. Ils sont dans un groupe de qualification pour la Coupe du monde avec la Serbie, l’Irlande, l’Azerbaïdjan et le Luxembourg: le vainqueur va directement au Qatar 2022, le finaliste entre en séries éliminatoires. Ces deux points supplémentaires importaient: rester coincé dans les séries éliminatoires et tout peut arriver, étant donné qu’il s’agit de matchs à élimination à une jambe. Ce n’est pas seulement la perte économique, mais le sentiment persistant d’injustice, aggravé par le fait qu’il est amplifié à travers un pays et aggravé par le fait de savoir que vous n’obtenez pas une autre chance avant quatre ans.

Il n’y a pas de VAR en qualification pour la Coupe du monde de l’UEFA parce que tous les stades ne sont pas équipés pour cela, et en raison du caractère sacré supposé de la règle, selon laquelle chaque match doit être normalisé et joué selon les mêmes règles, il s’agissait soit de VAR pour tous, soit de VAR. pour personne. Mais la logistique de l’équipement de tous les terrains dans les 55 nations de l’UEFA était trop problématique, c’est pourquoi la décision a été prise de suspendre les projets de VAR lors du tournoi de qualification de l’UEFA.

Je n’ai pas nécessairement de problème à choisir de ne pas dépenser d’argent pour rendre chaque stade conforme, bien que plus des deux tiers des pays membres de l’UEFA aient au moins un stade équipé pour VAR, donc je ne peux pas imaginer le coût de mettre les autres au code serait exorbitant. Je ne vois tout simplement pas pourquoi – comme le fait la FA Cup – vous ne pouvez pas vous limiter à l’utiliser lorsqu’elle est disponible. (À propos, le Marakana, où la Serbie a accueilli le Portugal, est conforme au VAR: il a été utilisé il y a quelques semaines lorsque Milan a joué contre Crvena Zvezda en Ligue Europa.)

Quelque chose, après tout, vaut mieux que rien.

jouer 0:54 Craig Burley réagit à la fin controversée du match nul 2-2 du Portugal contre la Serbie en qualifications pour la Coupe du monde.

Il n’y a pas d’argument de « règles du jeu équitables » à faire ici – pas quand ils utiliseront VAR à la Coupe du Monde, qui, ne l’oublions pas, n’est que la continuation de ces qualifications. Si quoi que ce soit, vous créez un terrain de jeu inégal et rendez le travail des arbitres plus difficile: la plupart sont habitués à travailler avec VAR, puis on leur demande soudain de faire de gros appels sans cela.

Il n’est pas surprenant que, selon l’entraîneur portugais Fernando Santos, l’arbitre Makkelie se soit excusé par la suite. Mais, pour être honnête, vous ne pouvez même pas lui en vouloir: c’est un excellent arbitre, il était à l’autre bout du terrain lorsque Nuno Mendes a frappé sa longue passe à Ronaldo: il ne pouvait tout simplement pas avoir une vue claire et ni l’un ni l’autre. ont fait ses assistants.

Je comprends que certaines personnes détestent le VAR, soit parce qu’ils y sont philosophiquement opposés (ce que je peux respecter, tout en étant en désaccord) ou parce qu’ils sont furieux de sa mise en œuvre (que ce soit des hors-jeu, du handball ou autre). Mais ce navire a navigué. VAR sera à la Coupe du monde. Nous voyons VAR chaque semaine dans la plupart des ligues européennes. Il a été conçu pour effacer les erreurs les plus grotesques … comme celle-ci. Et cela fait un très bon travail.

Oh, et tant que nous y sommes, ne montons pas sur notre cheval à propos de Ronaldo lançant le brassard de capitaine et manquant de respect. C’est un morceau de tissu qui s’adapte autour de son biceps, pas un objet sacré. Comme mon collègue Steve Nicol l’a souligné lors de l’émission ESPN FC, s’il avait eu autre chose sur lui qu’il pourrait lancer, il l’aurait jeté. Vous pouvez critiquer Ronaldo pour beaucoup de choses si vous le souhaitez, mais ne pas être attaché à son pays ou à son rôle de capitaine n’en fait pas partie.

… mais le Portugal a beaucoup à comprendre

Le but de Ronaldo aurait dû tenir, mais Fernando Santos ne peut pas être satisfait de la façon dont le Portugal a couru à 2-0, puis s’est effondré en seconde période. Ils n’ont pas simplement concédé deux fois; Sergej Milinkovic-Savic est également venu très près de marquer, et Anthony Lopes avait besoin d’un petit miracle pour empêcher Dusan Tadic. Pendant ce temps, l’ailier Nemanja Radonjic, arrivé à la mi-temps, les déchirait en lambeaux.

C’est une équipe portugaise très talentueuse, mais l’équilibre ne semble pas encore être là. Jouer Ronaldo en tant qu’attaquant solitaire – même avec Bernardo Silva, Diogo Jota et Bruno Fernandes à l’appui – ne tirera tout simplement pas le meilleur parti de lui, comme nous l’avons vu avec la Juventus. Il doit y avoir un moyen de faire avancer Andre Silva sur le terrain sur le terrain, même si cela signifie sacrifier un milieu de terrain offensif.

Kane guide l’Angleterre mature vers une autre victoire en qualifications pour la Coupe du monde

jouer 1:47 Janusz Michallik pense que les fans devraient et peuvent être enthousiasmés par les chances de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Il n’y a pas longtemps, vous pouviez facilement imaginer une équipe d’Angleterre se figeant dans un match comme celui de dimanche, quand ils ont affronté les ménés Albanie à Tirana. Le 3-4-3 théorique d’Edy Reja était plutôt un 5-4-1 car ils obstruaient les espaces et laissaient heureusement à l’Angleterre une tonne de possession stérile. Ils leur ont même fait peur lors de la contre-attaque.

Puis vint la tête de Harry Kane et tout a changé en seconde période alors que l’équipage de Gareth Southgate gagnait 2-0. Ils ressemblaient à une équipe mature et confiante, bien consciente de leurs faiblesses (ni Kalvin Philips ni Declan Rice ne seront confondus avec Kevin De Bruyne de si tôt, ce qui signifie que vous ne les ferez probablement pas jouer un tueur en travers du milieu de terrain) mais aussi leurs atouts: ils peuvent survivre physiquement à leurs adversaires et ils peuvent bien utiliser l’espace dans de larges zones pour mettre en place Kane.

Cette victoire soulage une certaine pression avant le match de mercredi contre la Pologne, qui sera sans Robert Lewandowski.

L’Allemagne est bien meilleure que ce que suggère le score, mais elle a failli la jeter

jouer 1:04 Jurgen Klinsmann salue la performance de Serge Gnabry lors de la victoire 1-0 de l’Allemagne contre la Roumanie.

Tous les regards étaient tournés vers le côté allemand de Jogi Low, avant son départ après l’Euro, alors qu’ils affrontaient la Roumanie dimanche.

Si vous insistez sur la haine de Jogi, vous vous concentrerez sur le fait que ce jeu aurait facilement pu se terminer par un match nul suite à un cadeau de Leroy Sane dans les dernières minutes. Mais ce serait réducteur. L’Allemagne a dominé et créé de nombreuses occasions, malgré l’absence d’un avant-centre naturel. (Encore une fois, quand Serge Gnabry joue comme ça, il fait pratiquement tout ce que vous voulez qu’un attaquant moderne fasse.)

Ce trio de milieu de terrain composé d’Ilkay Gundogan, Leon Goretzka et Joshua Kimmich dirigera non seulement la plupart des matchs en possession, mais ils fourniront la « deuxième couche » parfaite pour le pressing effectué par les trois premiers. Ils auraient pu marquer plus et, s’ils l’avaient fait, l’erreur de Sane à la fin ne leur aurait pas donné une telle frayeur. Ils voudront s’améliorer dans l’un de ces deux domaines: soit en capitalisant mieux sur les chances, soit en supprimant les cadeaux à l’opposition.

À ce stade, vous voulez juste passer à travers

jouer 1:17 Alessandro Del Piero pense que l’Italie va dans la bonne direction sous la direction de Roberto Mancini.

Les entraîneurs des équipes nationales veulent toujours plus de temps avec leurs joueurs, mais évidemment, ce sont les clubs qui paient les factures. Dans des circonstances normales, une pause internationale n’est pas optimale, mais cela vous donne quand même une certaine opportunité de travailler. Les joueurs se réunissent un lundi et vous obtenez généralement au moins sept jours solides ensemble. Vous jouez à deux jeux et, quand vous ne jouez pas, vous vous liez, vous construisez une chimie et vous essayez de définir votre identité.

Bien sûr, c’est hors de la fenêtre étant donné la pandémie en cours. En Amérique du Sud, ils ont complètement annulé les éliminatoires de la Coupe du monde. En Europe, ils ont dû faire du klaxon trois matchs en huit jours, avec un voyage entre les deux. Et de plus, ils ont dû le faire au milieu de la campagne la plus encombrée et la plus épuisante de l’histoire, avec des clubs regardant par-dessus leur épaule et les suppliant de ne pas renvoyer les joueurs blessés.

C’est pourquoi, par exemple, le patron de l’Italie, Roberto Mancini, a convoqué pas moins de 38 joueurs pour cette pause. Il a commencé par une victoire 2-0 contre l’Irlande du Nord et a fait six changements pour le prochain match, une victoire 2-0 contre la Bulgarie. La Lituanie sera le prochain mercredi, et vous pouvez probablement vous attendre à six autres changements là-bas.

C’est à peu près la même histoire pour toutes les grandes nations, de la France à l’Angleterre en passant par l’Espagne. Vous donnez une chance aux joueurs et vous obtenez des points dans le sac. Vous savez que ce n’est pas le moment de travailler sur des tactiques ou même d’expérimenter. Vous voulez juste vous en sortir sans incident et espérer que les gars en feront partie. Mais en termes de planification – que ce soit à long terme ou même juste pour les euros cet été – ce n’est pas ça.

C’est comme un voyage au DMV pour renouveler votre permis de conduire: vous devez remplir vos formulaires, vous devez vous assurer d’avoir vos pièces justificatives et c’est quelque chose que vous devez faire, mais vous n’allez rien apprendre. Et ce ne sera pas très amusant.