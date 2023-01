Ronaldo laissé meurtri lors du match saoudien contre Messi

Les deux icônes se sont rencontrées pour la dernière fois lors d’un match hors-concours à Riyad

Cristiano Ronaldo a reçu un coup au visage de l’ancien coéquipier Keylor Navas mais a récupéré pour marquer deux fois alors que l’attaquant portugais est apparu pour un All-Star XI saoudien contre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain jeudi.

Faisant sa première apparition en Arabie saoudite depuis qu’il a rejoint Al Nassr dans le cadre d’un contrat record plus tôt ce mois-ci, Ronaldo a marqué sur penalty et a ajouté un deuxième but avec une finition dans le temps additionnel en première mi-temps au King Fahd Stadium.

Messi avait mis le PSG devant après seulement trois minutes du match, et les visiteurs français ont fini par remporter un match divertissant 5-4 grâce à de nouveaux buts de Marquinhos, Sergio Ramos, un penalty de Kylian Mbappe et une frappe d’Hugo Ekitike.

Le PSG a également vu Neymar manquer un penalty en première mi-temps et a fait expulser le défenseur Juan Bernat à la 39e minute.

Le doublé de Ronaldo est survenu après avoir récupéré d’une rencontre meurtrière avec le gardien du PSG Navas – son ancien coéquipier au Real Madrid. Navas est sorti pour faire face à un centre mais a fini par manquer le ballon et a donné un coup de coude à Ronaldo au visage, laissant l’attaquant en tas sur le sol.

L’incident a vu les All-Stars saoudiens accorder un penalty, que Ronaldo a caché pour égaliser le match à 1-1. Le joueur de 37 ans s’est retrouvé avec des marques rouges et des ecchymoses, qui ont été inspectées de plus près par l’attaquant du PSG Mbappe.

Mbappe a examiné de plus près les marques sur le visage de Ronaldo après l’incident avec Navas.

Après avoir ravi les fans saoudiens avec son doublé et quelques éclairs de génie – y compris une noix de muscade effrontée sur son rival du milieu de terrain Carlos Soler – Ronaldo a été remplacé à la 61e minute et a ensuite reçu le prix de l’homme du match, tandis que la mégastar du PSG le trio de Messi, Neymar et Mbappe a été retiré peu de temps après l’attaquant portugais.

Le match a été une brève escapade de mi-saison au Moyen-Orient pour le PSG, propriété du Qatar, qui reviendra aux affaires du football national lorsqu’il affrontera le Pays de Cassel en Coupe de France lundi.

Ronaldo et Messi ont peut-être partagé le terrain pour la dernière fois.

Ronaldo, quant à lui, est enfin prêt à faire sa révérence officielle pour Al Nassr lors de la rencontre de la Saudi Pro League contre Al Ettifaq dimanche. La star portugaise, qui a signé un contrat de deux ans et demi d’une valeur estimée à 200 millions d’euros (217 millions de dollars) par saison, a jusqu’à présent été empêchée d’apparaître pour sa nouvelle équipe après avoir purgé une interdiction de deux matches. imposé par la FA anglaise depuis ses jours à Manchester United, où il a claqué un téléphone portable des mains d’un jeune fan dans un accès de frustration la saison dernière.

Le match de jeudi à Riyad a été présenté comme potentiellement la dernière fois que les fans verront Ronaldo et le vainqueur de la Coupe du monde Messi – qui comptent 12 Ballon d’Or entre eux – sur le même terrain.