Ronaldo laissé ensanglanté par une vilaine collision avec un gardien de but (VIDEO)

L’as du football avait besoin de soins médicaux après l’incident, qui s’est produit lors de l’impressionnante victoire du Portugal sur la République tchèque.

Cristiano Ronaldo a passé une soirée à oublier à Prague samedi après avoir été ensanglanté et meurtri par une collision et n’a pas réussi à s’inscrire sur la feuille de match lors de la victoire 4-0 du Portugal en UEFA Nations League contre la République tchèque.

Mis au banc par le nouvel entraîneur Erik ten Hag pour la plupart des matchs de Manchester United ces derniers temps, Ronaldo a été titularisé par le manager de l’équipe nationale Fernando Santos et a reçu sa 190e sélection pour le Portugal, vainqueur de l’Euro 2016.

Environ un quart d’heure après le début de la procédure, les choses ont empiré lorsqu’il a défié le gardien de but des hôtes Tomas Vaclik pour un ballon haut.

Vaclik a tenté de le mettre hors de danger loin de la surface de réparation, mais il a accidentellement attrapé Ronaldo avec son coude et a déposé le quintuple vainqueur du Ballon d’Or sur le gazon du stade Sinobo.

Ronaldo s’est retrouvé le nez ensanglanté, assis hébété pendant que ses coéquipiers compatriotes le surveillaient et que l’équipe médicale du Portugal surveillait le vétéran.

Ronaldo souffre d’une grave blessure au nez

💔🥺😭 pic.twitter.com/psxl7clpXA —Ahmed (@Abomisk497) 25 septembre 2022

Plaquant une vilaine coupure sur le nez de Ronaldo, les médecins itinérants ont effectué un test de commotion cérébrale sur l’attaquant qui a été conduit sur le côté du terrain pour se nettoyer.

Ronaldo a finalement été autorisé à revenir à l’action, mais les mauvaises fortunes en 2022/2023, qui l’ont vu marquer un seul but, se sont poursuivies.

Alors que le score était toujours à égalité 0-0, il a raté une occasion facile à bout portant après que le ballon lui ait été renvoyé dans la surface de réparation.

Les coéquipiers de Manchester United, Diogo Dalot et Bruno Fernandes, étaient au rendez-vous, le défenseur Dalot marquant de chaque côté du coup de sifflet à la mi-temps aux 33e et 52e minutes pour marquer un doublé et

Fernandes marque dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Avec seulement huit minutes à perdre, Diogo Jota de Liverpool est entré dans l’acte et a scellé une victoire 4-0 qui a laissé le Portugal au sommet du groupe 2 de la Ligue des Nations A.

A Braga mardi, Ronaldo a l’occasion de rectifier sa mésaventure face à son voisin frontalier espagnol, qui s’est incliné 2-1 face à la Suisse samedi.