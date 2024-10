Bioniq, une marque de suppléments, a vu sa valeur croître jusqu’à environ 82 millions de dollars après que la star du football est devenue actionnaire

La star du football portugais Cristiano Ronaldo est devenue actionnaire de la société russe de soins de santé Bioniq, qui développe des compléments nutritionnels personnalisés.

Bien que le montant exact qu’il a investi n’ait pas été divulgué, Bioniq a déclaré cette semaine dans un communiqué que la somme était « significatif. » Suite à la contribution de Ronaldo, sa valeur estimée est passée à 82 millions de dollars, a ajouté la société.

Bioniq appartient à l’ancienne star du basket-ball Vadim Fedotov, né à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) et capitaine de l’équipe nationale allemande. Ancien directeur de RuTube, une alternative à YouTube, il a également rejoint la haute direction de Gazprom Media Holdings au début de sa carrière.

Ronaldo, qui était déjà ambassadeur de la société basée à Londres depuis 2022 et affirme utiliser les produits Bioniq au cours des trois dernières années, a déclaré sur son site Internet : « Grâce à son approche de santé personnalisée, je crois que Bioniq a le potentiel de transformer la façon dont nous prenons soin de notre corps et d’aider les gens à atteindre et à maintenir leurs performances optimales plus longtemps. »

« Pour moi, soutenir Bioniq va au-delà d’une simple opportunité d’investissement : il s’agit de s’aligner sur une vision commune en matière de santé, de performance et de longévité. » a expliqué le footballeur.

Fedotov a salué l’investissement de la star portugaise, qualifiant Ronaldo de partenaire et d’actionnaire idéal. « En tant qu’incarnation ultime de la performance et de la longévité, Cristiano s’aligne pleinement sur les valeurs et la mission de Bioniq », » a déclaré le PDG.

Fedotov et le neurochirurgien Konstantin Karuzin ont lancé Bioniq en 2019 en tant que startup de technologie de la santé. Depuis, l’entreprise, spécialisée dans les compléments nutritionnels personnalisés et les complexes vitaminiques basés sur l’analyse d’un échantillon de sang d’un utilisateur, a vu ses produits vendus dans plus de 70 pays à travers le monde.