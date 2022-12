Ronaldo “insulté” par un joueur sud-coréen

EDUCATION CITY, Qatar – Cristiano Ronaldo a été “insulté” par le joueur sud-coréen Cho Gue-Sung alors qu’il quittait le terrain, selon Fernando Santos, alors que l’entraîneur du Portugal cherchait à défendre la réaction frustrée de l’attaquant d’être remplacé.

Ronaldo a semblé avoir un échange verbal avec Cho alors qu’il se dirigeait vers les bancs, puis mettait le doigt sur son mois.

Le joueur de 37 ans avait l’air mécontent de la décision de le faire sortir à la 65e minute, mais après la défaite 2-1 qui a envoyé la Corée du Sud en huitièmes de finale, Santos a insisté sur le fait que c’était son interaction avec Cho qui avait fait l’ancien Manchester. United attaquant “en colère”.

“Le joueur coréen l’insultait en lui disant de partir, c’est pourquoi il était en colère, tout le monde l’a vu”, a déclaré Santos.

“J’ai vu l’interaction avec le joueur coréen et je n’ai aucun doute à ce sujet et si vous voyez les images, vous voyez que Pepe s’est dirigé vers le joueur coréen.

“Il n’était pas agressif, il n’était agressif que verbalement, il parlait en anglais à Cristiano, et Cristiano a dit ‘peut-être qu’il a passé une mauvaise journée’.”

Cristiano Ronaldo échange des mots avec le Sud-Coréen Cho Gue-Sung alors qu’il quitte le terrain. Marc Atkins/Getty Images

Le Portugal a tout de même terminé en tête du Groupe H malgré le fait qu’il ait concédé un but vainqueur à la 91e minute à Hwang Hee-Chan qui a vu la Corée du Sud devancer l’Uruguay pour une place en huitièmes de finale.

L’équipe de Santos devrait affronter l’équipe de deuxième place du groupe H – probablement la Suisse, la Serbie ou le Cameroun – mais il a insisté sur le fait que la défaite contre la Corée du Sud devrait servir d'”avertissement” à son équipe.

“Nous sommes quelque peu contrariés”, a ajouté Santos.

“Nous sommes premiers du groupe. Mais nous voulions gagner et faire un meilleur match pour remonter le moral des joueurs. Mais ce résultat sert d’avertissement à notre équipe.”

Pendant ce temps, la Corée du Sud devrait affronter le Brésil après s’être qualifiée pour le deuxième tour pour la première fois depuis 2010.

Ils se dirigeaient vers le spectaculaire vainqueur de Hwang qui les a vus se qualifier grâce aux buts marqués devant l’Uruguay, qui quitte la Coupe du monde malgré sa victoire 2-0 sur le Ghana.

“Avant le match, Son Heung-Min m’a dit que j’allais créer quelque chose aujourd’hui”, a déclaré Hwang.

“Il a dit que nous vous faisions confiance. Quand je suis devenu remplaçant, beaucoup de coéquipiers ont également dit qu’ils me faisaient confiance. Quand Son a récupéré le ballon, j’étais convaincu qu’il me passerait et c’était une excellente passe. Cela m’a facilité la tâche. .

“C’était difficile d’attendre l’autre résultat, mais nous avons prouvé que nous pouvions nous qualifier pour la phase à élimination directe et nous avons gardé cette confiance. C’est quelque chose que nous voulions et nous attendions. Je veux partager ces grands sentiments avec le peuple coréen chez nous.”