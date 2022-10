Ronaldo “indésirable” ne va nulle part – médias

Manchester United s’attend à ce que la star portugaise reste au club en raison d’un manque de prétendants, selon un rapport

Cristiano Ronaldo devrait rester à Manchester United au moins jusqu’à la fin de la saison en raison d’un manque d’acheteurs potentiels pour l’attaquant de 37 ans, selon ESPN.

Ronaldo a tenté de s’éloigner d’Old Trafford avant le début de la campagne en cours alors que l’attaquant partait à la recherche désespérée du football de la Ligue des champions.

Mais après le rejet de Chelsea et du Bayern Munich, ainsi que le refus de Ronaldo lui-même d’une offre lucrative de l’Arabie saoudite, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est resté coincé à United.

Selon ESPN, United ne s’attend pas à ce que Ronaldo parte une fois la fenêtre de transfert rouverte en janvier, principalement en raison d’un manque de prétendants.

Le point de vente décrit la situation comme laissant le “indésirable” ancienne star du Real Madrid comme étant “dans les limbes.”

Il a déjà été signalé que le manager Erik ten Hag serait prêt à laisser l’attaquant partir en janvier, bien que le problème pour Ronaldo semble maintenant être de trouver un point d’atterrissage approprié plutôt que de convaincre United de se séparer.

La star portugaise purge actuellement la dernière année de l’accord qu’il a signé lors de son retour à United de la Juventus en 2021, avec l’option d’une prolongation d’un an qui semble hautement improbable.

Le manager néerlandais Ten Hag a utilisé Ronaldo avec parcimonie cette saison, le limitant à seulement 207 minutes d’action en Premier League – où il n’a pas encore marqué cette campagne – et l’utilisant principalement en Europe.

Le seul but de Ronaldo cette saison est le penalty qu’il a marqué contre le FC Sheriff Tiraspol en UEFA Europa League.

Le numéro sept a disputé l’intégralité du match européen à Omonia Nicosie à Chypre jeudi soir, mais a repoussé une chance glorieuse pour un 700e but historique en carrière en club alors qu’il ne pouvait diriger qu’une réduction sur le poteau, bien qu’il ne soit qu’à six mètres et avec le but à sa merci.

Le moment a résumé une nuit frustrante pour Ronaldo même si United s’est échappé avec une victoire 3-2 grâce à un doublé de Marcus Rashford et un but d’Anthony Martial.

United est le prochain en action lorsqu’il se rendra à Everton en Premier League dimanche, lorsque Ronaldo sera à nouveau pressenti pour commencer sur le banc des remplaçants, à en juger par le traitement récent de Ten Hag envers la superstar portugaise.