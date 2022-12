Ronaldo fustigé par l’entraîneur du Portugal pour sa réaction de remplacement

DOHA, Qatar – L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a fustigé la réaction de Cristiano Ronaldo à son remplacement contre la Corée du Sud et a refusé de confirmer si l’attaquant jouera contre la Suisse mardi.

Ronaldo avait l’air visiblement frustré lorsqu’il a été remplacé à la 65e minute de la défaite 2-1 contre la Corée du Sud vendredi avec des caméras capturant le joueur de 37 ans semblant dire “il est pressé de me submerger”.

Il a ensuite été impliqué dans une altercation verbale avec le joueur sud-coréen Cho Gue-Sung alors qu’il quittait le terrain et ce n’est qu’après le match que Santos a réalisé comment Ronaldo avait réagi à son remplacement.

“Scindons cette réponse en deux”, a déclaré Santos lorsqu’il a été interrogé sur des séquences vidéo semblant montrer Ronaldo critiquant la décision de le remplacer.

“Juste après le match, j’ai parlé dans l’interview flash, puis je suis allé en conférence de presse, et là j’ai dit quelque chose que je vais répéter ici : sur le terrain, je n’ai rien entendu. J’étais trop loin, et ça c’est pourquoi je ne l’ai vu se disputer qu’avec un joueur sud-coréen, et rien d’autre.

“Ai-je déjà regardé les images? Oui. Je n’ai pas aimé. Je n’ai pas du tout aimé. À partir de là, ce sont des choses que vous réglez en interne. Cela a été réglé de cette façon, et maintenant nous pensons au match de demain . Tout le monde est concentré sur le jeu.”

Fernando Santos a critiqué Cristiano Ronaldo pour sa réaction à son remplacement. Photo de Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Malgré des discussions en clair avec Ronaldo, Santos a refusé de confirmer s’il serait nommé dans l’équipe pour les huitièmes de finale contre la Suisse au stade Lusail mardi – potentiellement son dernier match en Coupe du monde.

“Je dis seulement à l’équipe qui jouera dans le vestiaire”, a déclaré Santos, lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo commencerait contre la Suisse.

“Quand nous sommes dans le stade, ils découvrent l’équipe. Et ils le savent. C’est comme ça depuis que je suis arrivé. Je vais commencer l’équipe qui, selon moi, devrait jouer. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je suis OK avec moi-même, je n’ai pas de problème, je reste avec ma conscience.

“Peut-être qu’après le match, j’y pense que j’aurais peut-être pris une décision différente. Mais c’est comme ça depuis mon arrivée en 2014.

“Je ne pense qu’à ce qui est bon pour le Portugal et l’équipe nationale. Et le [Ronaldo] le sujet est terminé, nous l’avons trié en interne. Tout est réglé.”

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo était sur le point de conclure un accord avec le club saoudien Al Nassr après son départ de Manchester United.

Al Nassr est de plus en plus convaincu qu’un accord pourra être finalisé après la campagne du Portugal en Coupe du monde.

“Je ne lui en ai pas parlé”, a ajouté Santos. “Ce matin, j’ai parlé aux joueurs, mais nous n’en avons pas parlé. Je ne savais rien de ce sujet, pour être juste. Quand je suis arrivé ici [at the press conference] quelqu’un m’a parlé de la nouvelle.

“Mais je ne sais rien. C’est sa décision, c’est son affaire, pas la nôtre. Cristiano est concentré à 100% sur la Coupe du monde et sur l’aide à l’équipe. C’est son objectif en ce moment. À propos d’autres situations, je ne sais pas n’importe quoi.”