Ronaldo finalise un transfert record en Arabie Saoudite

La star portugaise a quitté Manchester United dans des circonstances acrimonieuses le mois dernier

Cristiano Ronaldo est devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire après avoir signé un accord exceptionnel avec l’équipe saoudienne d’Al Nassr jusqu’en 2025.

Le Portugais, qui aura 38 ans en février, était un agent libre après avoir quitté Manchester United par décision mutuelle dans les jours après avoir livré une évaluation cinglante du club de football anglais dans une interview avec l’animateur de télévision britannique Piers Morgan.

Il a été rapporté que le contrat de Ronaldo est le plus gros contrat jamais signé par un footballeur professionnel avec environ 214 millions de dollars par an.

Ronaldo a déclaré à la fin du déménagement qu’il était “désireux de découvrir une nouvelle ligue de football dans un pays différent”.

“J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que je voulais gagner dans le football européen et je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie,” il ajouta.

En annonçant l’accord, Al Nassr, neuf fois champion saoudien de la Pro League, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’influence de Ronaldo donne un coup de pouce significatif au football dans la région.

“L’histoire en devenir“, ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

“Il s’agit d’une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera également notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes..”

L’accord intervient plusieurs mois après que Ronaldo a refusé une offre importante d’une autre équipe saoudienne, Al Hilal, le joueur affirmant qu’il préférait rester dans le football européen.

Voici Cristiano Ronaldo avec le maillot Al Nassr après contrat signé jusqu’en juin 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo ▫️ Convention valable deux ans et demi ; ▫️ Le salaire total sera proche de 200 millions d’euros par an, mais cela inclut la transaction commerciale. C’est le plus gros salaire de tous les temps dans le football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 30 décembre 2022

Il a été rapporté que Ronaldo et son agent, Jorge Mendes, ont sondé plusieurs grands clubs européens pour évaluer leur intérêt à signer Ronaldo, mais qu’aucune de leurs options préférées n’était disposée à accepter les demandes salariales massives de l’attaquant vétéran.

Il a quitté Manchester United avec six mois restants sur son contrat de 500 000 £ par semaine (605 000 $), et un jour plus tard, il a été suspendu de deux matchs des compétitions nationales de clubs pour avoir claqué un téléphone de la main d’un jeune fan en quittant le terrain après Défaite de United contre Everton en avril.

Il est entendu que cette suspension retardera ses débuts pour Al Nassr.

Ronaldo a été vu pour la dernière fois à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar où il est devenu le premier homme à marquer en cinq Coupes du Monde lors du match du Portugal contre le Ghana, avant de perdre sa place dans l’équipe de départ avant l’élimination de son équipe par le Maroc.