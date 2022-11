Ronaldo fait taire les critiques, la verve offensive du Brésil, les célébrations respectueuses et plus : cinq points à retenir de la cinquième journée de la Coupe du monde 2022

La cinquième journée de la Coupe du monde 2022 a commencé lentement mais s’est terminée en beauté, en partie grâce au Portugal, au Ghana et au Brésil qui ont fait le show lors des deux derniers matchs de la journée.

La Suisse et le Cameroun ont disputé un match très disputé séparé par un seul but unique, la célébration de Breel Embolo étant inédite lors d’une Coupe du monde.

Pendant ce temps, l’Uruguay et la Corée du Sud se sont retrouvés dans une impasse sans but.

Le tournoi a fourni plus d’action une fois que le Portugal et le Ghana sont entrés sur le terrain, Ronaldo battant un autre record avec son but sur penalty. Cependant, tout le monde s’attendait à ce que le Brésil lance sa campagne et, après 45 premières minutes nerveuses, Richarlison a fourni la magie de la samba digne de gagner n’importe quel match.

En dehors du terrain, le champ de mines politique continue, avec plusieurs nations et peuples refusant de suivre l’exemple de l’Allemagne pour protester contre la FIFA.

Cela étant dit, voici un aperçu des principaux points de discussion de la cinquième journée d’action de la Coupe du monde de Qatar 2022.

Les jeux sont soit passionnants, soit ennuyeux – il n’y a pas d’intermédiaire

(Crédit image : Getty Images)

Une chose qui devient évidente à la Coupe du monde 2022 est que les matchs sont soit pleins d’action passionnante avec beaucoup de buts, soit ce sont des affaires ternes avec deux équipes qui luttent pour créer des chances claires dans le match.

Le premier match de la journée, entre la Suisse et le Cameroun, avait un peu d’énergie mais manquait de réelle qualité – mis à part le but inscrit par Breel Embolo en début de seconde période. Ensuite, l’Uruguay et la Corée du Sud ont joué un match incroyablement ennuyeux.

L’Uruguay n’a réussi qu’un seul tir cadré, tandis que la Corée du Sud n’en a réussi aucun.

Des équipes comme la Suisse, le Cameroun, l’Uruguay et la Corée du Sud doivent s’inspirer du Ghana et du Portugal. Bien sûr, la première mi-temps a été un pétard humide, mais les deux équipes sont sorties après la mi-temps désireuses d’attaquer et de divertir les fans.

Certes, la Serbie a joué défensivement contre le Brésil en sachant qu’un résultat les préparerait parfaitement pour leurs deux derniers matches de groupe, mais il y avait toujours un manque total de désir de trouver un vainqueur.

Il est logique que les équipes cherchent désespérément à ne pas perdre leur match d’ouverture du tournoi, mais il y a déjà eu quatre matchs nuls et vierges lors de cette Coupe du monde – en 2018, il n’y en avait qu’un.

Les équipes ont juste besoin de retirer le frein à main et d’attaquer – avec un peu de chance, avec les premiers matchs à l’écart, cela aura plus de chances de se produire. Les nations auront besoin de résultats si elles veulent se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui pourrait les laisser plus exposées à l’arrière alors qu’elles partent à la recherche d’un but.

Cristiano Ronaldo n’est pas encore fini

(Crédit image : Getty Images)

Cristiano Ronaldo a connu quelques semaines tumultueuses.

Il a d’abord critiqué Manchester United, ses coéquipiers et tout le monde entre les deux lors d’un entretien explosif avec Piers Morgan, avant de voir son contrat résilié par le club mardi. Par conséquent, il est devenu agent libre pour la Coupe du monde, avec de nombreux points d’interrogation sur ses performances à 37 ans.

Cependant, il a dûment répondu à ces critiques en devenant le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde avec son penalty contre le Ghana. OK, c’était un penalty, mais il a quand même réussi à remporter le coup franc et a semblé vif tout au long du match, malgré quelques occasions manquées.

Il vise maintenant le record d’Eusebio de neuf buts pour le Portugal lors du tournoi – Ronaldo compte actuellement huit buts en Coupe du monde pour son pays. Bien qu’Eusebio ait réussi ces neuf buts en une seule édition, en 1966, il a donc du pain sur la planche pour rivaliser avec le grand portugais.

Le Brésil est à juste titre favori

(Crédit image : Getty Images)

Le Brésil et la Serbie ont été les deux dernières équipes à lancer leurs campagnes de Coupe du monde 2022, et la première mi-temps l’a montré. Les deux équipes semblaient un peu nerveuses au début, en particulier le Brésil qui n’arrivait pas à suivre son rythme habituel.

Cependant, une finition de braconnier de Richarlison, suivie d’un but sublime du concurrent du tournoi par l’attaquant de Tottenham, a mis le Brésil sur la voie d’une victoire convaincante 2-0 sur la Serbie lors de son match d’ouverture. En attaque en seconde période, le Brésil a joué avec un flair et une verve qui semblent extrêmement difficiles à égaler, tandis que la défense semblait imperturbable avec les rares attaques que Dusan Tadic et Aleksandar Mitrovic ont pu rassembler.

Prouvant pourquoi ils sont les favoris pour remporter leur sixième Coupe du monde, et la première en 20 ans, des attaquants tels que Gabriel Jesus, Rodrygo et Antony ont tous réussi à sortir du banc également. En effet, leur force en profondeur est inégalée dans toutes les autres équipes et pourrait s’avérer cruciale dans les dernières étapes que le Brésil semble inévitablement destiné à atteindre.

D’autres hésitent à suivre la manifestation allemande

(Crédit image : Getty Images)

L’Allemagne a reçu de nombreux éloges mercredi alors que ses joueurs protestaient avant le match contre le Japon.

Avant le match, les 11 joueurs de leur formation de départ se sont couvert la bouche sur la photo officielle, signe qu’ils ne seraient pas réduits au silence par la FIFA suite à la pression de l’organisation pour empêcher les équipes de porter le brassard OneLove.

Les capitaines de sept nations devaient porter le brassard, qui représente la tolérance, la diversité et les droits LGBTQ +, jusqu’à un demi-tour de dernière minute avant les matchs d’ouverture.

Mais le geste de l’Allemagne a également été critiqué après le match alors que l’équipe de Hansi Flick a subi une défaite surprise 2-1 contre le Japon et maintenant, d’autres nations semblent réticentes à protester.

L’attaquant belge Eden Hazard a déclaré à RMC Sport : “Ils auraient fait mieux s’ils ne l’avaient pas fait et essayé de gagner. “Nous sommes ici pour jouer au football – je ne suis pas ici pour envoyer un message politique. Les gens sont mieux placés pour ça. Nous voulons nous concentrer sur le football.”

Et s’adressant aux médias jeudi, l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal a fait écho à ces réflexions, soulignant qu’il voulait éviter une éventuelle distraction pour ses joueurs.

“Je ne veux pas courir ce risque, nous sommes ici pour être champion du monde”, a-t-il déclaré. “Nous avons mis un point final derrière toutes les questions politiques [last] Jeudi où nous avons invité les migrants et nous avons ce but. Nous n’allons pas que cela soit terni par les actions de la FIFA ou de toute autre organisation.”

Le manager anglais Gareth Southgate a également laissé entendre qu’il était temps de se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. “En ce moment, pour les joueurs et moi-même en particulier, nous devons nous concentrer sur les matchs”, a-t-il déclaré.

Il reste à voir comment ses joueurs et les autres nations réagiront, mais le Qatar et la FIFA seront sans aucun doute ravis que les équipes choisissent désormais de se concentrer sur le football.

Ne pas célébrer un but en Coupe du monde est désormais une chose

(Crédit image : Getty Images)

Nous l’avons vu régulièrement dans le football interclubs au fil des ans : les joueurs ne font pas la fête contre leurs anciens clubs. Aimez-le ou détestez-le, le geste est assez courant de nos jours. Mais on n’avait jamais vu ça en Coupe du monde.

Cela a changé jeudi lorsque le Suisse Breel Embolo a sorti l’impasse au début de la seconde moitié de la rencontre du Groupe G de son équipe avec le Cameroun et a levé les mains en signe d’excuse.

Embolo est né au Cameroun et a vécu dans la capitale Younde jusqu’à l’âge de cinq ou six ans. Après le divorce de ses parents, il s’installe en France puis en Suisse avec sa mère.

Il a obtenu la nationalité suisse en 2014 et a commencé sa carrière de footballeur avec le FC Bâle, faisant ses débuts internationaux l’année suivante.

Embolo a déjà marqué contre le Portugal, l’Angleterre et l’Espagne, mais ce but était spécial car il est survenu lors d’une Coupe du monde et contre sa nation natale. Il s’est également avéré être le gagnant.

“Depuis le tirage au sort, c’est comme la 10 000e fois que je reçois cette question [about facing Cameroon]”, a-t-il déclaré à SNTV avant le match. “C’est la raison pour laquelle je ris un peu. Mais c’est très spécial, c’est mon pays d’origine, ma mère et mon père viennent de là-bas, toute ma famille, la plupart d’entre eux, donc c’est un match spécial pour moi et ma famille.”

Et après le match, il a écrit sur Instagram : “C’est le Seigneur qui te précède. “Journée spéciale”.

Cela a dû être très spécial en effet et malgré la défaite, son geste de respect a sûrement été apprécié par le peuple camerounais.