La superstar portugaise, qui compte le plus d’adeptes sur la plate-forme de médias sociaux de tous les athlètes ou célébrités, a publié son message vers minuit en Italie.

Il contenait une paire d’images, la première étant un portrait dramatique en noir et blanc du quintuple vainqueur du Ballon d’Or mettant un index sur ses lèvres comme pour exiger le calme.

Dans le second, il y a eu un cliché de toute l’équipe de la Juventus, y compris le manager sous le feu, Andrea Pirlo, célébrant sa qualification pour la plus grande compétition d’Europe le dernier jour de la saison.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Comme Ronaldo n’y était pas, il l’aurait peut-être pris lui-même.

Mais dans tous les cas, il a sous-titré les téléchargements «Fino Alla Fine» avec des drapeaux blancs et noirs et des mains de prière fermées, comme l’ont surnommé les commentateurs « Mr. Champions League ».

Une devise de la Juventus qui signifie « Jusqu’à la fin », Ronaldo a également inclus son « Ssssiiiiiimmmm » («Oui» en portugais) slogan généralement prononcé quand il marque, en plus d’un muscle de tension et d’émojis de bosse de poing.

Pourtant, le joueur de 36 ans n’a ni marqué ni joué dans la campagne des Bianconeri plus près contre Bologne, le mouvement semblant tactique de Pirlo car l’attaquant ne portait pas de blessure.

Dans le match nul vital, un premier match de la sixième minute de Federico Chiesa a été complimenté par un doublé d’Alvaro Morata alors qu’Adrien Rabiot a également marqué pour sceller une victoire de 4-1.

Cristiano Ronaldo n’est pas blessé. Il ne commence pas aujourd’hui en raison d’une «décision technique» prise par Andrea Pirlo. La Juventus joue pour une place en Ligue des champions lors du dernier match et Cristiano sera sur le banc pour la cinquième fois en trois saisons en tant que joueur de la Juventus. 🇵🇹 #Juve – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23 mai 2021

Pourtant, ils dépendaient toujours d’autres résultats bloqués à la cinquième place du classement italien du premier vol, qui ont heureusement suivi leur chemin lorsque Napoli a bouffé leurs lignes en tirant 1-1 à domicile contre Vérone.

Avec sa position menacée pour la prochaine campagne, Pirlo aurait pu sceller un autre mandat à la barre en remportant hier la Coppa Italia en milieu de semaine et le football de l’UCL.

« Nous sommes heureux pour l’entraîneur, c’était sa première saison et ce n’était pas facile », a-t-il ajouté. le défenseur vedette Giorgio Chiellini a déclaré à DAZN.

Chiellini 🗣: «Nous sommes très heureux, c’était un match important, mais nous dépendions des autres. Nous avons terminé une saison difficile mais nous avons remporté deux trophées et donc l’année prochaine nous jouerons dans le #UCL. Nous sommes heureux pour Andrea (Pirlo) et il est juste pour nous de célébrer. » pic.twitter.com/BNC27EiFrz – JuveFC (@juvefcdotcom) 23 mai 2021

«Nous poussons un soupir de soulagement car il y a quinze jours, après la défaite contre Milan, je pensais que c’était un résultat impossible à obtenir.

«Si nous avions eu cet engagement pour toute la saison, nous n’aurions pas été dans cette situation. [But] on ne peut pas avoir de regrets, l’Inter méritait de remporter le titre.

« Nous avons remporté deux trophées cette saison et nous pouvons jouer la Ligue des champions lors de la prochaine campagne. Aujourd’hui, nous avons joué pendant deux saisons. Celle-ci et demie de la suivante », conclut-il.

Messi est un génie mais il ne s’est jamais défié dans différentes ligues comme Ronaldo. Voilà pourquoi @Cristiano est le 🐐 https://t.co/2ullhbix6j – Piers Morgan (@piersmorgan) 23 mai 2021

De retour avec Ronaldo, et le camouflet de Pirlo n’a pas empêché d’autres réalisations personnelles impressionnantes dans une carrière étincelante.

Son parcours de 29 buts a fait de lui le premier vainqueur portugais du prix du meilleur buteur Capocannoniere en Serie A.

Et à son tour, il est donc devenu le premier joueur à réaliser un tel exploit dans les meilleures ligues d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie.

Ces bottes en or ont également été obtenues au cours de trois décennies différentes et ont amené l’admirateur de longue date Piers Morgan, comme beaucoup d’autres, à affirmer que CR7 est supérieur à un certain rival générationnel du FC Barcelone.

Nous avons deux #MVP PRIX pour clôturer la saison! 👏@Cuadrado 🏆 nommé MVP du mois de mai@Cristiano 🏆nommé MVP de l’année! Propulsé par @officialpeshttps://t.co/y5ZhW3N0e0pic.twitter.com/eFdQp3L0kl – JuventusFC (@juventusfcen) 24 mai 2021

« Messi est un génie mais il ne s’est jamais défié dans différentes ligues comme Ronaldo. C’est pourquoi Cristiano est le GOAT », a écrit le présentateur controversé.

Lundi matin, la Juve lui a ensuite annoncé son MVP de la saison via un message officiel sur Twitter, dans un édulcorant, on l’espère, permettra au vétérinaire de rester au stade Allianz.

La promesse du football de la Ligue des champions sera certainement utile, après que des informations faisant état d’un retrait tôt le matin de ses sept voitures de luxe la semaine dernière ont suscité des rumeurs selon lesquelles il prévoyait déjà une sortie estivale de Turin.

L’ancien club d’enfance Sporting Lisbonne a été présenté comme une destination possible, la mère du joueur Dolores promettant « Je lui parlerai pour le ramener, « enregistrer.

« L’année prochaine, il jouera [Sporting stadium] Alvalade, » a-t-elle ajouté, après la première victoire du club en Liga en 19 ans.

L’agent Jorge Mendes a versé de l’eau froide en disant: « Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, en fait, comme il l’a démontré publiquement. »

Jorge Mendes: «Cristiano Ronaldo ne revient pas au Sporting. Il est fier du titre remporté mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal », a-t-il déclaré à Record. 🇵🇹 #Sportif#Juventus – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 mai 2021

« Mais pour le moment, ses projets de carrière ne passent pas par le Portugal. »

Cependant, le PSG et même d’anciennes tenues de Manchester United et du Real Madrid ont également été liés à sa capture.