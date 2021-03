Ronaldo établit un autre jalon de carrière avec son dernier but dans la victoire de la Juventus

Cristiano Ronaldo a franchi un autre jalon dont il est fier avec son dernier but pour la Juventus.

L’attaquant portugais a inscrit le troisième but de son équipe lors de sa victoire 3-0 en Serie A contre Spezia mardi soir, la victoire ayant amené la Juve à sept points du leader du championnat, l’Inter Milan.

Le match étant toujours sans but après une heure, les frappes d’Alvaro Morata et de Federico Chiesa ont permis aux hôtes de contrôler le match, avant que Ronaldo ne le termine tard après avoir été entretenu par Rodrigo Bentancur.

Le but était le 20e but de Ronaldo en Serie A de la saison, et a permis d’atteindre ce nombre de frappes en championnat pour une 12e campagne consécutive, remontant à la campagne 2009/10, sa première au Real Madrid.

Lionel Messi est à un but de frapper sa 20e frappe de la saison en Liga, et l’aura fait pendant 13 campagnes consécutives une fois qu’il y parviendra.

Ronaldo a encore une autre année de contrat à Turin, mais David Beckham dit qu’il adorerait amener les Portugais et Messi à son équipe de la MLS, l’Inter Miami.

« C’est sans aucun doute le type de joueurs que nous aspirons à amener dans notre club », a-t-il déclaré.

« Je pense que les fans apprécieraient vraiment ça. Mais, vous savez, en tant que propriétaires, nous voulons des joueurs ici qui sont motivés, qui veulent gagner, et c’est notre priorité.