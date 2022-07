Ronaldo et United, de Jong et Barcelone : trois leçons de transfert

La dernière, peut-être, est non seulement la plus convaincante mais la plus illustrative. Il n’y a aucune raison de ne pas croire que Ronaldo ait aimé tous les clubs qu’il a représentés : le Sporting Lisbonne et Manchester United et le Real Madrid et la Juventus. Mais son plus grand lien n’est pas avec une équipe mais avec un tournoi.

Ronaldo est une créature de la Ligue des champions. C’est là qu’il a forgé sa légende. C’est en tant que joueur ultime de la Ligue des champions qu’il a cherché à surpasser son grand rival, Lionel Messi. C’est le concours par lequel il est jugé et par lequel il se juge lui-même. Un club, n’importe quel club, ne lui est utile que s’il lui permet de maintenir cette relation, de faire avancer cette connexion. Dès que cela ne peut pas, comme le constate United, il s’empresse de rompre ses liens.