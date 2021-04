Paul Pogba et Cristiano Ronaldo verront tous les deux les caméras allumer leur vie personnelle dans les émissions à venir. FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Les fans auront bientôt un aperçu de la vie de deux des plus grandes stars du football au monde alors que l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo et le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba seront impliqués dans des émissions documentaires dans les coulisses annoncées cette semaine.

Mercredi, Amazon Prime a révélé qu’il produirait une série après le vainqueur de la Coupe du monde 2018 Pogba dans sa vie loin du terrain. Dans un jeu de mots qui fonctionne aussi bien que la campagne «#Pogback» qui annonçait son retour à Old Trafford en 2016, ce nouveau projet s’intitule «The Pogmentary».

« Vous connaissiez le joueur de football, vous découvrirez l’homme », lit-on dans le slogan intrigant utilisé pour annoncer le prochain spectacle sur les réseaux sociaux.

« Paul Pogba est l’un des talents les plus importants de son temps, nous sommes donc ravis de collaborer avec lui pour un accord global et sa série » The Pogmentary « », a déclaré Georgia Brown d’Amazon. « Nous connaissons tous Paul pour ce qu’il peut faire sur un terrain de football, mais son influence va bien plus loin, et il est sans aucun doute une icône pour toute une génération. »

« The Pogmentary » (ce titre prendra un certain temps à pénétrer) devrait être diffusé en 2022 et offrira aux fans un aperçu exclusif des coulisses de la vie privée du joueur de 28 ans, y compris du jamais vu. vu des images de son enfance.

Vous connaissez le footballeur. Découvrez l’homme. The Pogmentary, nouvelle série documentaire avec @paulpogba, à découvrir en exclusivité en 2022. pic.twitter.com/XY9bazHhBA – Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) 14 avril 2021

Mais quels aperçus pourrions-nous espérer entrer dans la vie de Pogba? L’avenir de Pogba à Old Trafford fait l’objet de nombreuses spéculations depuis des années. Son contrat expirant à la fin de la saison prochaine, pourrions-nous avoir un aperçu du point de vue de son camp alors que l’agent Mino Raiola négocie un nouvel accord avec United ou cherche à organiser un transfert hors du club?

Mais soyons honnêtes, nous serions heureux de nous contenter d’une visite guidée de Pogba’s incroyable salle de baby-foot noir et or.

Et comme l’une des commodes les plus élégantes du monde du football, on ne peut qu’imaginer que sa garde-robe est si vaste qu’elle vient avec sa propre aile de la maison.

Pendant ce temps, la partenaire de Ronaldo, Georgina Rodriguez, a annoncé jeudi qu’elle aurait bientôt sa propre émission sur Netflix en Espagne. Rodriguez a révélé la grande nouvelle sur Instagram, partageant un extrait de vidéo de Netflix lui souhaitant la bienvenue dans la famille.

« Très excitée et heureuse de ce nouveau projet. Merci à la famille Netflix », écrit-elle, tandis que Ronaldo n’a pas tardé à féliciter son partenaire dans les réponses.

Les détails supplémentaires sont rares, mais le Journaliste hollywoodien rapporte que l’émission, simplement intitulée «Georgina», sera un format docu-réalité axé sur la vie quotidienne de Rodriguez en tant que modèle professionnel et influenceur.

L’émission est également susceptible de présenter sa vie de famille, y compris sa relation avec Ronaldo, qui se trouve être l’un des footballeurs les plus titrés de tous les temps et parmi les athlètes les plus célèbres de la planète.

En tant que tel, la série soulève la perspective alléchante que nous aurons accès à la vie familiale de Ronaldo et à l’effet de sa carrière sur sa famille.

L’international portugais devrait également être hors contrat à l’été 2022, date à laquelle il aura 37 ans. Si lui et l’agent Jorge Mendes décident d’organiser un déménagement ailleurs plutôt que de rester à Turin, nous pourrions bien avoir un aperçu de ce que cela signifiera pour la propre carrière de Georgina et la vie de leurs enfants.

Mais, plus important encore, nous pourrions peut-être voir si Ronaldo utilise réellement son fidèle appareil de fitness facial japonais chaque matin pour aider à garder son sourire en parfait état.

Quel pourcentage d’une journée moyenne Ronaldo passe-t-il à s’entraîner? Nous pourrions obtenir la confirmation de notre soupçon furtif selon lequel il se situe dans les années 90.

Et est-ce vraiment juste du poulet blanc ordinaire et de la salade pour chaque repas à la Casa Ronaldo, comme le prétend son ancien coéquipier de United et invité au dîner, Patrice Evra?

Si l’une ou l’autre de ces émissions vaudra notre temps, elle doit se concentrer sur la révélation de ce que les gens veulent vraiment savoir.