Ronaldo et Messi cassent Internet avec une photo d’échecs sur Instagram

En tant que deux des plus grands joueurs de football de tous les temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont habitués à battre des records sur et en dehors du terrain. Mais le couple a cassé Internet samedi soir, un jour avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, en publiant une publicité sur Instagram jouant aux échecs sur une mallette Louis Vuitton.

Le message de Ronaldo a rapidement accumulé plus de 30 millions de likes, tandis que Messi est légèrement en retard à 24,5 m en 24 heures.

Le record du monde Guinness pour le plus de likes d’un seul post sur Instagram vient, curieusement, d’une photo d’un oeuf par le Compte Instagram “world_record_egg”, posté par le Egg Gang, avec 55 882 227 likes au 20 novembre 2022.

Publié le 4 janvier 2019, The Egg Gang “utilise son œuf record comme plate-forme pour soutenir les personnes qui souffrent de stress et d’anxiété à cause des médias sociaux”.

Si le post de Messi et Ronaldo est un peu moins altruiste, on se demande quand même qui a gagné leur match ?