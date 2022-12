Ronaldo et le Portugal cherchent à mettre fin à la Coupe du monde du Maroc

DOHA, Qatar (AP) – Ce sont vraiment des moments difficiles pour le Maroc : Une première place en quart de finale d’un Coupe du monde — le premier à avoir eu lieu dans le monde arabe, rien que ça — et maintenant une rencontre avec le Portugal et son attaquant superstar, Cristiano Ronaldo.

Eh bien, peut-être.

Parce que Ronaldo a de nouveau réussi à voler la vedette à sa manière inimitable, repoussant même la course historique du Maroc vers les huit derniers en tête de l’ordre du jour avant le match chargé de récits de samedi.

Va-t-il commencer ou non ? C’est la grande question posée à propos de Ronaldo après avoir été lâché par l’entraîneur portugais Fernando Santos pour la victoire 6-1 sur la Suisse en huitièmes de finale mardi.

Non seulement le quintuple joueur mondial de l’année a été relégué sur le banc, mais son remplaçant – Goncalo Ramos, 21 ans – a réussi un tour du chapeau pour laisser Santos avec tout un dilemme de sélection contre le Maroc.

L’annonce de l’équipe du Portugal quelque 90 minutes avant le match est très attendue alors que Ronaldo se prépare à disputer les quarts de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de sa brillante carrière. Le Portugal n’est à ce stade que pour la troisième fois, peut-être surprenant compte tenu du talent venu du pays au fil des ans.

Quant au Maroc, le pays est en territoire inconnu après être devenu le quatrième pays africain à atteindre les quarts de finale du plus grand tournoi de football, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010). Aucun d’entre eux n’a atteint les demi-finales. Le Maroc est également la seule équipe hors d’Europe ou d’Amérique du Sud à se qualifier pour les quarts de finale au Qatar.

Sa victoire aux tirs au but contre l’Espagne lors des 16 derniers matchs a déclenché des célébrations sauvages non seulement parmi ses nombreux fans au Qatar, mais aussi dans son pays et dans la diaspora marocaine d’environ 5 millions de personnes réparties principalement dans toute l’Europe, qui s’est unie derrière la course de la Coupe du monde de l’équipe surnommée les “Lions de l’Atlas”.

Les supporters marocains ont afflué dans les rues des villes européennes pour célébrer le passage de l’équipe aux quarts de finale, après que le Maroc se soit avancé d’un groupe composé de la Belgique, deuxième au classement, et de la Croatie, deuxième en 2018.

L’équipe est entraînée par Walid Regragui, né en France, et 14 des 26 joueurs de l’équipe sont nés à l’étranger – la proportion la plus élevée de toutes les équipes lors d’une Coupe du monde se déroulant au Moyen-Orient pour la première fois en 92 ans. -an histoire.

Porte-drapeau du monde arabe, le Maroc est également en quart de finale au mérite. L’équipe n’a encaissé qu’un seul but – et c’était un but contre le Canada – et se révèle si bien organisée, avec un arrière solide à quatre dirigé par Achraf Hakimi, un présentateur de milieu de terrain dévoué à Sofyan Amrabat, deux ailiers mercuriels à Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, et un attaquant à Youssef En-Nesyri qui occupe les défenses avec son rythme de travail acharné.

Cependant, trois joueurs clés pourraient avoir du mal à être en assez bonne santé pour jouer contre le Portugal. Amrabat a déclaré qu’il avait joué avec une blessure au dos nécessitant des injections analgésiques lors du match contre l’Espagne, au cours duquel le capitaine Romain Saiss a terminé le match avec sa jambe bandée après un traitement et son compatriote arrière central Nayef Aguerd a clopinté en larmes avec une blessure apparente à la cuisse.

Le Portugal ne semble pas avoir de tels problèmes, avec la profondeur de l’équipe de Santos si impressionnante qu’il pouvait se permettre de laisser des joueurs comme Ronaldo, Joao Cancelo et Ruben Neves sur le banc contre la Suisse après avoir commencé chaque match de groupe.

Santos a déclaré qu’il choisissait son équipe en fonction des forces et des faiblesses de son adversaire, mais ce serait une surprise s’il apportait des changements après un match qui a propulsé le Portugal parmi les favoris du tournoi.

Même s’il recommence en tant que remplaçant, Ronaldo – qui dispute probablement sa dernière Coupe du monde – devrait passer du temps sur le terrain. Compte tenu du drame qui l’entoure constamment, il est sûr d’être un sujet de discussion quoi qu’il arrive.

