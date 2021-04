La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Ronaldo est-il prêt à accepter une réduction de salaire pour revenir à Man United?

L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, est à nouveau lié à un retour dans son ancien club, Manchester United, comme Gazzetta dello Sport affirme qu’il est prêt à accepter une réduction de salaire afin d’aider à la concrétisation de l’accord.

Ronaldo, 36 ans, a un contrat jusqu’en juin 2022 où il gagne 31 millions d’euros par an (environ 600000 euros par semaine avant impôts), mais il est mécontent et désireux de quitter Turin alors que le club a connu des difficultés à la fois. Course au titre de Serie A et Ligue des Champions.

La Juventus est en difficulté financière, elle est donc prête à sanctionner la sortie de l’international portugais, mais seulement pour un montant minimum de 29 millions d’euros pour l’aider à équilibrer les comptes. Le club envisagerait également d’inclure Ronaldo dans un accord d’échange pour le milieu de terrain de United Paul Pogba, bien que cette décision soit plus complexe.

Ronaldo est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde et n’a donc pas envie de baisser son salaire en dessous de 20 millions d’euros par an (380000 euros par semaine). Il a été lié à un retour au Real Madrid, où il a remporté quatre trophées de la Ligue des champions en neuf ans avec les géants de la Liga, mais le président du club, Florentino Perez, a récemment déclaré à El Chiringuito: « Cristiano Ronaldo ne reviendra pas au Real Madrid. . Ça n’a pas de sens, il a un contrat avec la Juventus. Je l’aime beaucoup, il nous a beaucoup donné. «

BLOG EN DIRECT

09.12 BST: Il n’y a eu aucun progrès sur une prolongation de contrat pour Raphaël Varane au Real Madrid, Rapports Diario AS, le défenseur s’attendant à une augmentation de salaire substantielle au milieu des intérêts de Manchester United et du Paris Saint-Germain.

L’accord actuel du joueur de 27 ans expire en 2022 mais, selon AS, le club « a d’autres priorités » pour le moment, comme un nouveau contrat pour Sergio Ramos ou signer l’attaquant du PSG Kylian Mbappe cet été.

Le journal affirme que Varane « comprend la situation » et « n’est pas pressé » mais a « une offre importante sur la table » du PSG – ainsi que l’intérêt à long terme de United – comme alternatives s’il ne le fait pas. t obtenir une offre acceptable au moment des discussions.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré cette semaine que le club attendait de voir comment il terminait la saison financièrement avant de prendre des décisions sur les renouvellements et les nouvelles signatures.

08h54 BST: ICYMI – Zlatan Ibrahimovic a accepté de signer une prolongation de contrat avec l’AC Milan qui le verra jouer au-delà de ses 40 ans, a annoncé le club.

L’attaquant a prolongé son contrat à la fin de la saison dernière et a décidé de poursuivre son passage avec le club de Serie A jusqu’à la fin de la campagne 2021-22.

L’international suédois a auparavant passé deux saisons avec Milan de 2010 à 2012, où il a remporté le titre de champion.

08h30 BST: Le club argentin Independiente a rejeté une offre initiale de 6 millions d’euros de Brighton & Hove Albion pour l’ailier Alan Velasco, selon TyC.

Velasco, 18 ans, a un contrat avec Independiente jusqu’en juin 2023, comprenant une clause libératoire fixée à 23 millions de dollars (19 millions d’euros), et a attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Produit jeunesse d’Independiente, Velasco a fait ses débuts en équipe en 2019 et fait partie de la première équipe depuis. Brighton devrait faire une autre offre pour signer Velasco, qui a figuré dans les équipes de jeunes argentines, mais Independiente veut au moins 12 millions d’euros pour sa starlette.

PAPIER GOSSIP

– Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, auront peut-être beaucoup à faire après les retombées de la Super League proposée, mais il semble que leur œil ne se soit pas complètement éloigné du marché des transferts. Qui vient avec Insider du football rapportant qu’ils surveillent de près l’attaquant du Sparta Prague, âgé de 18 ans Adam Hlozek avant un éventuel déménagement.

– La Juventus souhaite recruter l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud, qui sera un agent libre à la fin de son contrat en juillet, rapporte Calciomercato. Les géants de la Serie A étaient auparavant intéressés à signer gratuitement le Français, mais ont été stoppés par la décision de Chelsea de prolonger son contrat d’un an l’été dernier.

– But contre son camp Nigeria ont rapporté que les Wolverhampton Wanderers se tournaient à nouveau vers le FC Porto pour leurs signatures, après avoir déjà déménagé pour des personnes comme Ruben Neves et Fabio Silva. Cette fois-ci, ils se concentrent sur l’arrière gauche de 23 ans Zaidu Sanusi, qui serait évalué à environ 20 millions d’euros.

– Calciomercato affirme que l’Udinese aura un combat entre les mains s’ils veulent garder la main sur le milieu de terrain Rodrigo De Paul pour une autre saison. Les rivaux de Serie A, Internazionale et Napoli, sont en tête de la file d’attente pour signer le joueur de 26 ans, mais pourraient faire face à une concurrence supplémentaire, car la Juventus montre également de l’intrigue à son égard – bien qu’ils auraient également envisagé de signer des articles comme Sassuolo Manuel Locatelli et la star de Manchester United Paul Pogba. Il est peu probable que tout déménagement soit bon marché, car l’Udinese cherche à rapporter au moins 40 millions d’euros.

– West Bromwich Albion espère obtenir 10 millions de livres sterling si le gardien de but Sam Johnstone feuilles en été, comme cela a été rapporté par La norme du soir. Le joueur de 28 ans, qui a fait partie de la dernière équipe d’Angleterre, a suscité l’intérêt de Tottenham Hotspur, qui pourrait perdre Hugo Lloris au Paris Saint-Germain. Il est également déclaré que West Ham United regarde Johnstone, malgré Lukasz Fabianski signature d’une prolongation de contrat d’un an.

– On a beaucoup parlé de l’avenir de l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic, avec un certain nombre de clubs s’intéressant au joueur de 21 ans. Calciomercato ont déclaré que l’AC Milan, l’AS Roma et la Juventus sont les clubs désireux de l’international serbe, suivi d’une valorisation de 40 millions d’euros – après avoir coûté La Viola seulement 2 M € en 2018.

– Joe Willock a impressionné lors de son prêt d’Arsenal à Newcastle United, marquant des buts importants contre Tottenham Hotspur et West Ham United. Cela a conduit à dire que les Magpies veulent qu’il reste, et Insider du football leur ont donné un coup de pouce, affirmant que le milieu de terrain de 21 ans avait exprimé le désir de revenir définitivement à St.James ‘Park la saison prochaine.