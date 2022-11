Ronaldo entre dans l’histoire, le Brésil divertit, les meilleurs paris du vendredi

Le jour de la Turquie, nous sommes reconnaissants pour le suspense entre le Portugal et le Ghana et Richarlison avec une finition acrobatique pour le Brésil contre la Serbie. La Suisse battant le Cameroun par un but et la Corée du Sud faisant match nul 0-0 avec l’Uruguay a aiguisé notre appétit pour les buts, ce que nous avons obtenu plus lors des troisième et quatrième matchs plus tard dans la journée.

Avant le Black Friday, nous répondons aux questions brûlantes concernant l’Angleterre contre les États-Unis, discutons de l’héritage de Gareth Bale et expliquons ce qui se passe si les équipes sont à égalité en phase de groupes.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de jeudi.

– Actualités, fonctionnalités, aperçus de la Coupe du monde et plus encore

– Diffusez FC Daily et Futbol Americas sur ESPN +

Ronaldo bat un nouveau record

Après une première mi-temps sans but entre le Portugal et le Ghana, Cristiano Ronaldo a ouvert le score dans la deuxième période via un penalty, devenant ainsi le premier joueur masculin à marquer en cinq campagnes de Coupe du monde. Le joueur de 37 ans a marqué son premier but en Coupe du monde en 2006 et a inscrit 118 buts à ce jour pour son pays.

Rafael Leao et Joao Felix ont rejoint leur capitaine dans le score du Portugal et viennent de devancer le Ghana dans une victoire 3-2. Le match s’est terminé par un moment bizarre quand Inaki Williams s’est faufilé derrière le gardien Diogo Costa qui a placé le ballon au sol, mais avant que l’attaquant ne puisse l’enlever de Costa, il a glissé et a raté l’occasion d’égaliser.

Après le match, Ronaldo a déclaré : « L’important, c’est que l’équipe ait gagné. [Manchester United] chapitre est clos et l’accent est mis uniquement et exclusivement sur la Coupe du monde.”

Il est maintenant sans club après son récent départ de United et espère envoyer un message ce tournoi pour signer avec un nouveau club dans la fenêtre de transfert de janvier.

Ronaldo est désormais le premier joueur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde différentes. Clive Brunskill/Getty Images

Le Brésil ouvert avec le but du tournoi ?

Richarlison est censé être la troisième roue du Brésil avec Neymar et Vinicius Junior à l’avant, mais l’attaquant a fourni ce qui est un but du concurrent du tournoi lors de la victoire 2-0 contre la Serbie. Le deuxième but du match de la star de Tottenham Hotspur l’a vu le contrôler dans les airs, puis le lancer dans le coin latéral, ne laissant aucune chance au gardien Vanja Milinkovic-Savic.

Pendant ce temps, Neymar a été vu grimaçant à la fin du match et semblait souffrir. Les fans espèrent que le joueur du Paris Saint-Germain sera en forme pour son prochain affrontement contre la Suisse le 28 novembre. Le Brésil a canalisé le football divertissant, beau et facile à regarder pour lequel son pays est connu, et cherchera à continuer ce formulaire.

Richarlison a marqué un des premiers buts du concurrent du tournoi contre la Serbie. Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

Les meilleures lectures du jour

L’ambition de Bale pour la Coupe du monde est plus que le Pays de Galles va loin

Bale espère mener le Pays de Galles sur une course profonde à la Coupe du monde du Qatar, mais ce qu’ils ont déjà réalisé en dehors du terrain est d’une plus grande importance.

Aperçu USA vs Angleterre : Une table ronde pour répondre aux grandes questions

Lors de leurs matchs d’ouverture de la Coupe du monde, l’Angleterre a écrasé l’Iran, tandis que les États-Unis se sont contentés d’un match nul contre le Pays de Galles. Comment ces résultats affecteront-ils le match de vendredi?

Que se passe-t-il lorsque les équipes sont à égalité de points ?

La phase de groupes de la Coupe du monde 2022 entre dans la phase finale, mais quels sont les bris d’égalité pour séparer les équipes du tableau ?

jouer 1:09 Kasey Keller dit qu’avec autant de joueurs manquant d’action de jeu ces derniers mois, la forme physique pourrait être un problème pour les États-Unis pour le reste de la Coupe du monde.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme.

Voici ce que nous avons pour les matchs du vendredi.

groupe A

Qatar vs Sénégal (Qatar +490, Nul +260, Sénégal -160)

Carr : Même sans Sadio Mané, le Sénégal a été décent contre les Néerlandais lors du premier match. Je ne vois pas le Qatar faire grand-chose contre une autre équipe de première défense, après cinq tirs d’une moyenne de 23 mètres dans le premier match. Je vais prendre le Sénégal pour gagner ici (-160), et si vous vous sentez plus audacieux, optez pour une victoire à zéro (+129).

Thomas: Le Qatar était si mauvais dans le premier match. Je ne les vois pas s’améliorer. Le Sénégal s’impose facilement 2-0.

Manchette: Je suis audacieux mais pas assez pour gagner à zéro, je ne suis pas sûr que le Sénégal marque un but. Mais j’aime bien qu’ils gardent une feuille blanche (-114) dans un jeu un peu plus conservateur.

Pays-Bas contre Équateur (Pays-Bas -129, Nul +245, Équateur +380)

Carr : J’aime que les Pays-Bas gagnent ici. Malgré la victoire 2-0, l’Équateur n’a pas été si impressionnant contre une équipe du Qatar médiocre au mieux après la première demi-heure, avec seulement six tirs au total et un dans la dernière demi-heure. Compte tenu des défenses solides des deux côtés (l’Équateur a sept blanchissages consécutifs), les buts de moins de 2,5 sont également attrayants à -130, et j’envisagerais de jouer les deux si c’est possible à votre livre.

Thomas: Un bon test pour les Néerlandais. Je pense que cela pourrait être un match nul 1-1.

Manchette: J’aime les prouesses défensives de l’Équateur et son athlétisme général qui peuvent porter leurs fruits en contre-attaque. Je ne pense pas que les Néerlandais aient semblé particulièrement menaçants lors de leur premier match. Ce fut un tournoi à faible score, moins de 2,5 (-130) est le jeu évident. Si vous voulez devenir agressif en dessous de 1,5 (+225), cela pourrait être un coup.

Groupe B

Pays de Galles contre Iran (Pays de Galles +105, Nul +205, Iran +305)

Carr : L’Iran a accordé six buts à l’Angleterre, mais seulement 2,1 buts attendus, donc la performance défensive n’était pas aussi mauvaise que le score final le suggérait. Avec le style conservateur du Pays de Galles et l’état d’esprit défensif de l’Iran (quatre buts encaissés en 10 éliminatoires du tour final), ce match crie juste un score faible, bien que le prix de -195 pour moins de 2,5 buts ne soit pas très attrayant. Je préfère obtenir plus d’argent pour moins de 1,5 buts, ou parier exactement un but (+275). Je penche également pour l’Iran, étant donné les meilleurs attaquants de Mehdi Taremi et Sardar Azmoun, qui pourraient être capables de jouer plus que le camée qu’il a eu contre l’Angleterre.

Thomas: C’est délicat. Je ne m’attends pas à beaucoup de buts. Je vais donc prendre le dessous.

Manchette: C’est un match que le Pays de Galles doit gagner, je ne pense pas que l’Iran marquera dessus. Je pense que c’est 1-0, pas assez agressif pour parier un score exact. Je vais donc prendre le Pays de Galles pour gagner (+105).

États-Unis contre Angleterre (Angleterre (-175), États-Unis (+500), Nul (+285)

Après avoir vu l’explosion de six buts de l’Angleterre contre l’Iran, il n’y a pas vraiment de surprise à les voir comme de grands favoris contre une équipe américaine qui a à peine tenu à égalité avec le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture. Avec des cotes d’Angleterre (-175), des États-Unis (+500), du nul (+285), y a-t-il une chance que les protégés de Gregg Berhalter puissent maintenir le niveau avec les Three Lions ?

Carr : Bien sûr! (Dit l’Américain avec optimisme.) Puisqu’un match nul est un résultat décent pour les deux équipes, je pense que ce match sera serré, surtout au début. Les États-Unis avaient tendance à jouer de cette façon dans les éliminatoires les plus difficiles, à l’extérieur dans l’octogone, avec une moyenne de moins de six tirs et un demi-but attendu par match en première mi-temps. Et ils n’ont pas montré de signes de bonne contre-attaque contre le Pays de Galles. S’il joue, Harry Kane ne sera pas à 100% et Gareth Southgate a également préféré une configuration défensive dans les tournois majeurs. Je penche vers moins de 2,5 buts à -120.

Thomas : Ce qui m’inquiète, c’est à quel point tout le monde a l’air affamé à la fin du match contre le Pays de Galles. Je ne vois qu’une victoire de l’Angleterre et une victoire convaincante.

Manchette: J’adore la positivité de Paul et mon cœur dit la même chose, mais ma tête dit qu’un match nul serait formidable. Compte tenu de la façon dont l’équipe américaine a joué et a regardé, au point de Dan en seconde période, un point serait un excellent résultat. Je ne jouerai pas d’équipe avant d’avoir vu la composition, pour confirmer les débuts de Kane et la formation américaine et tout changement. Ce sera un match serré dans lequel les États-Unis penseront qu’ils ne peuvent pas perdre, ce sera peut-être leur perte, mais j’aime aussi les paris sous le total -2,5.

Compte tenu de la force de l’équipe américaine en première mi-temps contre le Pays de Galles, prendriez-vous une chance de dire, USA Win 1st Half/England Win 2nd Half (+1000) ou tout autre prop 1st Half Result/2nd Half Result?

Carr : Cela dépend tellement de la configuration américaine que je ne jouerais pas sans voir la programmation. Si Timothy Weah recommence, attendez-vous à ce que les États-Unis jouent agressivement de longues balles au-dessus et menacent immédiatement la fragile défense anglaise. Si Brenden Aaronson est de la partie, les États-Unis chercheront probablement à faire pression un peu plus sur la défensive. Et si Gio Reyna commence, cela pourrait signifier que les États-Unis essaieront de posséder le ballon. Ou peut-être qu’il y a une plus grande ride tactique à venir. Quoi qu’il en soit, ce jeu pourrait se dérouler de différentes manières en fonction de l’approche de chaque équipe.

Thomas : Non.

Manchette: On me dit que je parle trop… NON.

Il est encore plus probable que les États-Unis puissent sortir de ce groupe, mais avez-vous vu suffisamment de matchs de lundi pour lancer les dés et gagner le groupe B (+800) ?

Carr : Ce ne serait pas le pire pari, étant donné qu’une victoire des États-Unis vendredi signifierait qu’une victoire sur l’Iran gagnerait le groupe, et même un match nul pourrait suffire. Mais avec +500 chances que les États-Unis battent l’Angleterre, vous feriez mieux de parier qu’ils gagneront vendredi, puis de reporter tout ou partie de cet argent sur le match de mardi, lorsque vous saurez exactement ce dont les États-Unis ont besoin pour avancer.

Thomas : Je ne peux pas encore écrire non. Je dirai donc que je ne crois pas que ce soit un pari que vous devriez faire.

Manchette: Étant donné la situation avec n’importe quelle autre équipe non nommée les États-Unis, je ne parierais jamais qu’ils gagnent ce groupe dans ce scénario… alors encore une fois, enlevez l’émotion. Tout argent mis sur les États-Unis pour gagner le groupe est maintenant de l’argent gaspillé. Pour vous qualifier à -125, c’est là que vous devriez être.

Y a-t-il d’autres accessoires de ce jeu qui vous ont marqué ?

Carr : Compte tenu de la nature conservatrice anticipée des deux équipes, je pense que +185 sur aucun but en première mi-temps vaut le coup. Ce n’est pas un pari amusant à faire, mais nous verrons probablement beaucoup de prudence au début, et je pense que ce match arrive à la mi-temps 0-0 bien plus d’un tiers du temps.

Thomas: J’aime beaucoup le pari de Paul. Ailleurs, un jaune pour Tyler Adams qui joue beaucoup avec son cœur sur sa manche à +330 ressemble à un pari brillant.

Manchette: En fait, j’aime beaucoup les deux paris ci-dessus, mais j’ajouterai également les deux équipes au score NO -115.

Nouvelles et notes

Dans les nouvelles de Manchester United, les propriétaires du club recherchent un prix record mondial pour vendre le club, ont déclaré des sources à ESPN. Forbes évalue United à 3,8 milliards de livres sterling (4,59 milliards de dollars), mais des sources ont déclaré à ESPN que la famille Glazers s’attend à des offres supérieures à 6 milliards de livres sterling (7,25 milliards de dollars). Bien qu’une prise de contrôle complète soit le résultat probable, les Glazers ont déclaré qu’ils envisageaient également des investissements extérieurs et des “alternatives stratégiques”.

L’Iran a arrêté un ancien membre de l’équipe nationale, Voria Ghafouri, pour ses critiques du gouvernement. Les manifestations à l’échelle nationale déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme kurde arrêtée par la police des mœurs à Téhéran, se sont transformées en appels au renversement du gouvernement. Ghafouri a exprimé sa sympathie pour la famille d’Amini et a appelé à la fin de la violente répression des manifestations.

Bruno Fernandes a déclaré qu’il espérait que la critique de Ronaldo se poursuivrait, car elle tire le meilleur parti de lui. “Je pense qu’il aime travailler sous les critiques de tout le monde, alors je vous prie tous de continuer à le faire.” Le capitaine du Portugal a été examiné pour ses commentaires dans une interview explosive avant la Coupe du monde dans laquelle il a déclaré qu’il ne respectait pas l’entraîneur-chef de Manchester United, Erik ten Hag, et la direction que prend le club.

Quoi d’autre a attiré notre attention

Mark Ogden d’ESPN explore l’un des villages de fans à l’extérieur de Doha, au Qatar, qui accueille des personnes du monde entier pendant leur séjour.

jouer 1:56 Mark Ogden jette un coup d’œil dans le village de fans de Ras Abu Fontas, à dix miles au sud du centre-ville de Doha.

Et pour clôturer, le Suisse Breel Embolo s’est abstenu de célébrer après avoir marqué le vainqueur contre le Cameroun. L’attaquant monégasque a grandi à Bâle mais il est né à Yaoundé, la capitale du Cameroun.