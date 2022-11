Ronaldo entre dans l’histoire de la Coupe du monde avec la victoire du Portugal

L’attaquant a marqué un but historique alors que son équipe battait le Ghana au Qatar

Cristiano Ronaldo s’est taillé un nouveau morceau d’histoire en ouvrant le score lors de la victoire 3-2 du Portugal dans le Groupe H contre le Ghana lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

L’ancienne star de Manchester United a marqué le 118e but d’une carrière remarquable dans le football international avec un penalty en seconde période pour sortir de l’impasse, et des cœurs ghanéens, juste après l’heure de jeu.

Déjà le meilleur buteur de l’histoire du football international, le coup de pied réussi de Ronaldo signifie qu’il est devenu le premier joueur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde consécutives, et également le deuxième buteur le plus âgé en finale de Coupe du monde.

La star de 37 ans, qui a enduré quelques semaines étranges après avoir mené une interview avec l’animateur de télévision britannique Piers Morgan qui a finalement abouti cette semaine à sa séparation avec Manchester United, a raté deux opportunités dans ce qui était un piéton 45 premières minutes de des deux côtés.

