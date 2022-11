Ronaldo dit à Neymar de “transformer la haine en carburant”

La légende brésilienne Ronaldo a envoyé une lettre ouverte émouvante à son compatriote Neymar l’exhortant “à transformer la haine” qu’il reçoit “en carburant”.

Ronaldo, qui a remporté la Coupe du monde à deux reprises avec le Brésil, s’est dit choqué par le niveau “d’envie et de mal” auquel la star brésilienne a dû faire face.

Neymar vise son premier trophée senior avec son pays mais il est peu probable qu’il revienne avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde après s’être blessé à la cheville droite lors de leur victoire 2-0 contre la Serbie.

Ronaldo a maintenant sauté à la défense de la star du Paris Saint-Germain après que certains fans ont célébré sa blessure.

“Votre talent, soit dit en passant, vous a emmené si loin, si haut, qu’il y a de l’amour et de l’admiration pour vous dans tous les coins du monde”, a écrit Ronaldo sur Instagram à côté d’une photo de Neymar.

“Et c’est aussi pour cette raison, pour être arrivé là où il est, pour le succès qu’il a obtenu, qu’il doit faire face à tant d’envie et de mal. Au niveau de la célébration de la blessure d’une star comme vous, avec un histoire comme la vôtre. Où en sommes-nous ? Quel est ce monde ? Quel message transmettons-nous à nos jeunes ?

« Il y aura toujours des gens qui s’enracineront contre vous, mais c’est triste de voir la société sur le chemin de la banalisation de l’intolérance, de la normalisation des discours de haine. C’est contre cette violence verbale au pouvoir destructeur que je vous écris aujourd’hui : revenez plus fort ! ! Faim de buts !

“Le bien que vous faites sur et en dehors du terrain est bien plus grand que l’envie envers vous. N’oubliez pas une seconde le parcours qui a fait de vous une idole du football mondial. Le Brésil vous aime ! … N’exaltez pas les lâches et les envieux . Célébrez l’amour qui vient de la majeure partie de votre pays. Vous rebondirez Neymar ! Et que toute la haine se transforme en carburant.”

Il est peu probable que Neymar revienne d’une blessure à la cheville avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

Neymar, 30 ans, s’est rendu au tournoi au Qatar sous une forme spectaculaire. Il a marqué 15 buts et en a inscrit 12 autres en 19 apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG avant la pause de la Coupe du monde.

L’ancienne star de Barcelone a marqué 75 buts en 121 apparitions pour le Brésil et est à deux buts d’égaler le meilleur buteur brésilien de tous les temps, Pelé.

Ronaldo n’est pas la seule star brésilienne à prendre la défense de Neymar. Ses coéquipiers Casemiro et Raphinha l’ont également publiquement soutenu.

“Les supporters argentins se régalent [Lionel] Messi comme un dieu. Les fans du Portugal traitent Cristiano Ronaldo comme un roi. Les fans brésiliens encouragent Neymar à se casser la jambe”, a déclaré Raphinha sur Instagram.

“Comme c’est triste, la plus grosse erreur dans la carrière de Neymar est d’être né au Brésil, ce pays ne mérite pas son talent et son football.”

Casemiro s’est dit consterné par les abus que Neymar a reçus sur les réseaux sociaux.

“Lorsque vous souhaitez du mal à quelqu’un, peu importe qui il est, c’est très grave”, a déclaré Casemiro. “Je suis très triste, surtout pour une personne qui aide tant de gens, qui a un grand cœur. Neymar ne mérite pas ça… Neymar est un grand joueur, la star de l’équipe, qui fait la différence.”