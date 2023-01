Ronaldo devrait signer avec une équipe saoudienne

Lorsque Pelé est venu rejoindre le New York Cosmos dans les années 1970 à la fin de sa carrière, il est devenu de loin la plus grande star à avoir joué en Amérique du Nord. Désormais, Cristiano Ronaldo pourrait remplir le même rôle au Moyen-Orient.

Ronaldo, 37 ans, l’un des meilleurs joueurs du monde depuis près de 20 ans, a accepté un contrat de deux ans pour jouer pour al-Nassr, une équipe d’Arabie saoudite, la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya a rapporté.

Bien qu’il soit au crépuscule de sa carrière, l’accord a été diversement rapporté comme étant entre 150 millions et 200 millions d’euros (214 millions de dollars), ce qui signifie que Ronaldo bénéficiera d’un énorme contrat même s’il laisse derrière lui le monde plus compétitif du football européen.

Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de l’équipe, de sa ligue ou de Ronaldo.

Ronaldo est généralement considéré comme, avec Lionel Messi, le plus grand joueur de sa génération. Il a remporté le Ballon d’Or, le trophée du meilleur joueur du monde, à cinq reprises, le plus récemment en 2017. Seul Messi, avec sept, en a plus. La victoire de Messi avec l’Argentine ce mois-ci lors de la Coupe du monde au Qatar a semblé cimenter dans l’esprit de nombreux fans sa place au n ° 1, avec Ronaldo au n ° 2.