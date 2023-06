Ronaldo devient le premier homme à disputer 200 matches internationaux

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps du Portugal avec 122 buts. Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur masculin à disputer 200 matches internationaux lors de la Coupe du Portugal. Championnat d’Europe victoire en qualifications face à l’Islande mardi.

Le capitaine du Portugal, qui a fait ses débuts internationaux en 2003, a franchi le cap au stade Laugardalsvollur de Reykjavik et a marqué le but de la victoire lors d’une victoire 1-0.

Avant le match de mardi, Ronaldo a déclaré: « Deux cents matchs joués prouvent l’amour que j’ai pour mon pays. Pour moi, c’est une étape extrêmement importante. Cela signifie beaucoup. [Two hundred] est un beau nombre qui [no men’s player] a. Je suis très fier parce que c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé pouvoir atteindre. Et je continue à battre des records. »

Ronaldo, 38 ans, est le meilleur buteur du football international masculin avec 122 buts. L’attaquant d’Al Nassr est également le seul homme à avoir disputé cinq tournois différents du Championnat d’Europe.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Ronaldo est devenu le premier footballeur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde différentes.

Cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, Ronaldo a deux grands honneurs avec le Portugal – il a mené son pays au succès à l’Euro 2016 et à la première UEFA Nations League trois ans plus tard.

Alors que Ronaldo est le détenteur du record en ce qui concerne les internationaux masculins, le record global est détenu par l’ancienne joueuse de l’USWNT et intronisée au Temple de la renommée du football américain en 2015 Kristine Lilly avec 354 apparitions internationales.