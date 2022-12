Ronaldo dédié au Portugal mais sans engagement sur l’avenir

Cristiano Ronaldo a déclaré dimanche qu’il s’était toujours engagé à faire partie de l’équipe nationale portugaise, qui a été éliminée de la Coupe du monde un jour plus tôt, mais qu’il était timide quant à son avenir en équipe nationale.

Le joueur de 37 ans, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, était arrivé au Qatar avec pour mission de prouver qu’il pouvait encore faire la différence dans son équipe nationale. Il a cependant mis fin au tournoi, remplaçant en seconde période lors de la défaite 1-0 du Portugal en quart de finale contre le Maroc, après quoi il a quitté le terrain en larmes.

“Je veux juste que vous sachiez tous que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n’a pas changé un instant”, a déclaré Ronaldo. dit dans un post Facebook.

“J’étais toujours une personne de plus qui se battait pour le but de tout le monde et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers et à mon pays.”

Malgré l’élimination du Portugal, Ronaldo a coché une autre case sur sa liste de records en carrière lorsqu’il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer en cinq Coupes du monde avec un but contre le Ghana lors de leur premier match de groupe.

Avant la Coupe du monde, il avait refusé de dire si le tournoi au Qatar serait son dernier et avait déclaré qu’il envisageait déjà le Championnat d’Europe 2024.

Son post sur Facebook dimanche s’est toutefois terminé sur une note ambiguë : “Pour l’instant, il n’y a pas grand-chose de plus à dire. Merci, le Portugal. Merci, le Qatar. Le rêve a été beau tant qu’il a duré… Maintenant, il faut que le temps soit bon conseiller et que chacun puisse tirer ses propres conclusions.”

L’avenir du club de Ronaldo soulève également des questions après que Manchester United a mis fin à son contrat deux jours après le début de la Coupe du monde, le laissant en tant qu’agent libre. Des informations en Espagne ont suggéré que l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus pourrait rejoindre le club saoudien d’Al Nassr, mais Ronaldo a catégoriquement nié cela le 6 décembre.

