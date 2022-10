Ronaldo de Man Utd de retour, Varane doute de la Coupe du monde

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que Cristiano Ronaldo fera partie de l’équipe pour affronter le FC Sheriff jeudi, mais a déclaré que la blessure de Raphael Varane signifie qu’il est incertain pour la Coupe du monde.

Ronaldo a repris l’entraînement avec l’équipe première mardi après avoir été abandonné pour le match nul à Chelsea en guise de punition pour avoir refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham.

Le joueur de 37 ans est en lice pour affronter le FC Sheriff mais Varane sera absent après s’être blessé au genou à Stamford Bridge.

“Cristiano sera dans l’équipe”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse. “Je pense que nous avons tout dit et nous avons répondu à toutes les questions. Il était absent pour un match et est de retour dans l’équipe comme d’habitude.

“Nous avons tout expliqué et nous devons nous concentrer sur le match de demain. Nous avons un match important car nous voulons être numéro un du groupe.” C’est fait, il est de retour et l’accent est mis sur le match. C’est important que Cristiano soit impliqué dans l’équipe demain.”

Varane ne jouera pas pour United avant la Coupe du monde et Ten Hag a déclaré que le défenseur français était incertain pour le tournoi au Qatar, qui doit commencer le mois prochain.

“Il sera certainement absent jusqu’à la Coupe du monde, nous ne jouerons donc pas dans ce bloc pour Man United”, a ajouté Ten Hag. “Nous devons attendre et voir comment cela évolue [ahead of the World Cup]comment se développe sa rééducation.”

La blessure de Varane représente une chance pour Harry Maguire de regagner sa place après le retour de l’arrière central à l’entraînement cette semaine.

Maguire n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la cuisse pendant la trêve internationale, mais il est maintenant prêt à rivaliser avec Victor Lindelof pour une place en défense aux côtés de Lisandro Martinez.

“Il a toujours un rôle important”, a déclaré Ten Hag. “C’est toujours une question de performance, de présentation et je pense qu’en ce qui concerne ses qualités, quand il agit comme ça, pas de problème.

“C’est un grand joueur avec de grandes capacités pour faire un travail pour nous.”