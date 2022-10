Ronaldo de Man United a refusé de venir contre les Spurs

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé que Cristiano Ronaldo avait refusé de remplacer Tottenham Hotspur.

Ronaldo a été vu quitter le banc avant la fin de la victoire 2-0 contre les Spurs mercredi et a ensuite quitté le stade avant que Ten Hag et l’équipe de United ne reviennent dans le vestiaire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Ten Hag a confirmé que Ronaldo avait refusé de jouer le rôle de remplaçant tardif dans le match, ce qui a incité le Néerlandais à retirer le joueur de 37 ans de l’équipe pour affronter Chelsea samedi.

Lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo avait refusé de jouer le rôle de remplaçant contre Tottenham, Ten Hag a répondu : “Oui.

“Je suis responsable de la culture ici et je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler. Après Rayo Vallecano, je lui ai dit que c’était inacceptable, pas seulement lui mais tout le monde. C’est la deuxième fois et il y a des conséquences. “