Cristiano Ronaldo a marqué le 750e but de sa carrière lors de l’affrontement de la Juventus en Ligue des champions avec le Dynamo Kiev.

Il a marqué son 700e but en carrière en octobre 2019 et, en un peu plus d’un an, en a ajouté 50 de plus.

Ronaldo, 35 ans, a commencé sa carrière au Sporting Lisbonne et a marqué son premier but senior lors de ses débuts lors d’une victoire 3-0 sur Moreirense en 2002.

En tout, il a marqué cinq buts lors de sa première campagne, avant de déménager à Manchester United à l’été 2003.

Ronaldo a passé six ans à Old Trafford, où il a remporté trois titres de Premier League ainsi que la Ligue des champions en 2008 – une saison qui lui a permis de marquer 42 buts toutes compétitions confondues.

Il a également remporté une FA Cup, la Coupe de la Ligue à deux reprises et une Coupe du monde des clubs de la FIFA pendant son séjour à Manchester. En tout, il a marqué 188 buts et remporté le premier de ses cinq Ballon d’Or.

Ronaldo a rejoint le Real Madrid pour un record du monde de 80 millions de livres sterling en 2009, où il est resté neuf saisons et est devenu le meilleur buteur de tous les temps du club avec 450 toutes compétitions toutes compétitions confondues, soit en moyenne 1,03 but par match.

Il a remporté deux titres de la Liga et la Copa del Rey à deux reprises ainsi que la Ligue des champions à quatre reprises, la Super Coupe de l’UEFA à deux reprises et la Coupe du monde des clubs de la FIFA à trois reprises.

En 2018, il a rejoint la Juventus et a marqué 75 buts toutes compétitions confondues et a remporté deux titres consécutifs en Serie A. Pour le Portugal, Ronaldo a marqué 102 buts – le plus grand nombre de joueurs européens – et n’est derrière que l’Iranien Ali Daei (109) pour la plupart des buts marqués pour leurs équipes nationales.

Il a fait ses débuts internationaux en 2004 et a mené la victoire du Portugal à l’Euro 2016 ainsi qu’à l’UEFA Nations League 2019, l’année où il a marqué le plus de buts pour son pays avec 14. Ses cinq victoires en Ligue des champions sont les plus importantes de l’époque actuelle. , alors qu’il est le meilleur buteur de la compétition avec 132 – et l’un des trois seuls joueurs, aux côtés de Lionel Messi et Karim Benzema à avoir marqué en 15 saisons consécutives.

Ronaldo a marqué contre 33 équipes différentes en Ligue des champions, deuxième seulement après les 35 de Messi.

Ronaldo a également le plus de passes décisives de l’histoire du tournoi avec 41. Le total de 17 buts de Ronaldo lors de sa saison victorieuse 2013-14 est un record pour une seule saison, alors qu’il est également le seul joueur à en marquer 16 – un total qu’il a atteint deux des années plus tard. Il a remporté le prix du Soulier d’Or européen à quatre reprises.