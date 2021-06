Ronaldo critiqué pour avoir jeté le brassard du capitaine du Portugal sur le gazon après la défaite de la Belgique à l’Euro 2020

Une défaite 1-0 contre la Belgique a signifié que le Portugal, tenant du titre, a perdu l’Euro 2020 lors des huitièmes de finale à Séville.

À l’exception d’un coup franc qui a testé Thibaut Courtois en première mi-temps et d’une tentative décente de passe décisive que Diogo Jota a gaspillée en seconde, Ronaldo, 36 ans, a été inefficace et n’a pas pu surpasser le record de buts internationaux d’Ali Daei. .

Alors que Thorgan Hazard décochait un tir dévié devant Rui Patricio lors de la seule frappe réussie de la soirée, les Belges se sont qualifiés pour les quarts de finale avec l’Italie à Munich vendredi.

23 – Le Portugal a enregistré 23 tirs contre la Belgique, le total le plus élevé pour une équipe dans un match en #EURO2020 sans marquer. Refusé. #POR#BELPOR#EURO2020pic.twitter.com/cz8101ewO5 – OptaJohan (@OptaJohan) 27 juin 2021

Pourtant, le Portugal a eu ses chances dans l’ensemble.

Ils étaient 23 au total, un record de tournoi pour le plus de tirs dans un Euro 2020 sans retour.

À temps plein, Ronaldo, qui pourrait ne plus jamais participer à la compétition en raison de son âge avancé, n’a pas pu contenir ses émotions et a jeté le brassard de capitaine au sol de dégoût et de déception.

C’est la deuxième fois au cours des derniers mois que Ronaldo passe à l’acte après s’être vu refuser un but contre la Serbie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, les fans de football ont réagi à l’incident en ligne.

« Qu’est-ce qui ne va pas avec ce gars ? a demandé un.

« Le gars n’a pas honte » dit un autre.

Quelqu’un d’autre l’a appelé « comportement irrespectueux » et ajouté: « Aucun joueur ne devrait pouvoir s’en tirer avec ça, je me fiche de savoir à quel point il est bon, rien dans le football n’est plus grand que d’être le capitaine de votre équipe nationale. »

Mais peut-être que CR7 ne devrait pas être trop chargé pour évacuer ses frustrations.

L’un des premiers à surveiller Kevin De Bruyne lorsque le milieu de terrain offensif de Manchester City a finalement été blessé après la pause, Ronaldo a également partagé ce qui a été décrit comme un « moment de respect » avec le Belge Romelu Lukaku à temps plein.

Cristiano Ronaldo 🤝 Fair Play ❤️Cristiano Ronaldo a été le premier à consoler De Bruyne après sa blessure. ❤️ pic.twitter.com/1tt1n4UjEO – AZR (@AzrOrganization) 27 juin 2021

Lukaku et Ronaldo ont partagé un moment de respect dès le coup de sifflet final 🤝 pic.twitter.com/3UqyjINtx3 – Football B/R (@brfootball) 27 juin 2021

Bien qu’il ait été sélectionné par Lukaku au niveau des clubs et au niveau international cette année étant donné que l’équipe belge de l’Inter Milan a battu la Juventus à la couronne de Serie A, Ronaldo était toujours un bon sport avec son rival et plus gracieux dans la défaite que l’incident du brassard ne le suggérait.