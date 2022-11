Ronaldo claque Manchester United dans l’interview de Piers Morgan

Cristiano Ronaldo dit qu’il a le sentiment que Manchester United l’a trahi car il pense que le club et les entraîneurs tentent de le forcer à quitter le club, comme indiqué dans une prochaine interview avec Piers Morgan. L’interview complète est diffusée pendant deux jours sur , l’hôte est sur la chaîne de télévision britannique TalkTV.

La sensation portugaise a rejoint Manchester United à l’été 2021. C’était plus d’une décennie depuis son départ d’Old Trafford pour le Real Madrid. Lors de sa première année de retour en Angleterre, Ronaldo a mené Manchester United au chapitre des buts toutes compétitions confondues avec 24. Cela inclut 18 en Premier League, qui a terminé troisième derrière Son Heung-min et Mohamed Salah qui en avaient tous deux 23.

Cette saison, la phase de lune de miel semble certainement terminée. Dans l’interview avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo affirme que les entraîneurs et les “cadres supérieurs” ont estimé que certaines personnes ne voulaient pas de lui.

Les entraîneurs auxquels il fait référence sont à la fois l’actuel manager Erik ten Hag et l’ancien entraîneur par intérim Ralf Rangnick. En fait, Ronaldo a ajouté des remarques plus scintillantes envers le manager de l’équipe nationale autrichienne.

« Si vous n’êtes même pas entraîneur, comment allez-vous être le patron de Manchester United ? Je n’avais même jamais entendu parler de lui », a déclaré Ronaldo à propos de l’entraîneur qui a dirigé United pendant 29 matches.

Et, bien sûr, par les cadres supérieurs, Piers Morgan et Ronaldo font probablement référence à la famille Glazer, propriétaire de Manchester United. Ronaldo a déclaré qu’il “ne devrait pas dire” si le propriétaire essaie ou non de se débarrasser de lui. L’attaquant a ajouté qu’il n’y a pas que cette année avec des difficultés. Cela remonte à l’année dernière lorsqu’il a propulsé le club jusqu’à une sixième place dans une période tumultueuse à United.

Ronaldo vise la propriété dans l’interview de Piers Morgan

Ronaldo a accusé le groupe de propriété de ne rien faire pour mettre à jour les installations de United, aidant à maintenir le club dans le classement par rapport à ses rivaux Manchester City ou Liverpool.

Cela ne s’est pas arrêté aux désirs apparents du club de décharger Ronaldo. Le Portugais a affirmé que Manchester United avait stagné en termes de développement. Cela inclut des choses comme la piscine ou le jacuzzi.

“Je pensais que je verrais des choses différentes”, . « Comme je l’ai mentionné, la technologie, l’infrastructure. Mais, malheureusement, on voit beaucoup de choses que je voyais quand j’avais 20, 21 ou 23 ans. Ça m’a beaucoup surpris.

Manchester United a publié une déclaration notant les commentaires de Ronaldo avec Morgan. Le communiqué ajoute que le club prévoit de fournir une réponse complète une fois qu’il aura rassemblé tous les faits.

“Notre objectif reste de préparer la seconde moitié de la saison et de poursuivre l’élan, la conviction et l’unité en cours de construction entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans”, a conclu United.

Manchester United entre dans la pause de la Coupe du monde après une victoire spectaculaire contre Fulham, où Alejandro Garnacho a marqué à la 93e minute. United occupe la cinquième place du tableau EPL à trois et quatre points derrière les Spurs et Newcastle, respectivement. Cependant, l’équipe d’Erik ten Hag a un match en main sur ces deux clubs.

PHOTO : IMAGO / PA Images