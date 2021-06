Ronaldo bat plus de records lors de la victoire du Portugal sur la Hongrie, mais les buts continueront-ils à venir contre une opposition plus sévère ?

Un autre jour et un autre record pour Cristiano Ronaldo. Juste au moment où les sables du temps semblent manquer à l’attaquant du Portugal, il marque deux buts en retard lors d’une victoire 3-0 à l’Euro 2020 contre la Hongrie pour rappeler au monde qu’il conserve toujours l’incroyable capacité de suspendre le temps. et livrer quand son équipe a le plus besoin de lui.

Le joueur de 36 ans est désormais le meilleur buteur de tous les temps en finale du Championnat d’Europe après ses deux buts à Budapest – un penalty à la 87e minute et une frappe à bout portant deux minutes après le temps d’arrêt – l’ont porté à 11, deux d’avance sur l’ancien capitaine de la France Michel Platini, et il a prolongé sa remarquable série de buts dans 11 tournois internationaux consécutifs, remontant à son premier, à l’Euro 2004.

Ronaldo n’est également plus qu’à trois buts du niveau supérieur avec l’ancien attaquant iranien Ali Daei (qui a marqué 109 buts entre 1993 et ​​2006) en tant que meilleur buteur de l’histoire du football masculin international.

Dans l’immédiat, ses deux buts dans le stade Puskas, plein de bruit et d’ambiance dans une foule de 60 000 personnes, se sont avérés décisifs non seulement pour confirmer la victoire des champions d’Europe en titre, mais aussi pour donner à l’équipe de Fernando Santos un potentiel une marge cruciale de trois buts qui pourrait donner au Portugal un avantage sur la France et l’Allemagne si la différence de buts compte lorsque les places de qualification sont finalisées dans le groupe F.

Du point de vue de l’équipe, la contribution de Ronaldo était importante pour cette raison. Jusqu’à ce que Raphaël Guerreiro a ouvert le score avec un premier match dévié à la 84e minute, la journée s’annonçait frustrante pour le Portugal et Ronaldo.

Mais comme cela s’est produit si souvent depuis son premier but international, contre la Grèce lors du match d’ouverture de l’Euro 2004, Ronaldo s’est présenté dans les phases finales pour s’assurer que le travail était fait. Cela en soi témoigne de la forme physique et de la détermination suprêmes de Ronaldo.

Près de 19 ans après avoir fait ses débuts au Sporting Lisbonne, c’est une marque de la grandeur durable de l’attaquant de la Juventus qu’il s’efforce toujours de marquer dans les derniers instants, alors que la plupart des joueurs ressentent les effets physiques d’une 90 minutes épuisante. Ronaldo est un exemple sans égal pour ses coéquipiers et les footballeurs du monde entier, car son enthousiasme et son désir restent aussi intenses que lorsqu’il a commencé à l’adolescence.

Cristiano Ronaldo est devenu mardi le meilleur buteur de tous les temps de l’Euro masculin. ALEX PANTLING / PISCINE / AFP via Getty Images

Mais après avoir battu un autre record, la réalité de Ronaldo est que lui et ceux qui le regardent se demanderont combien de temps il lui faudra avant d’en battre un autre. La priorité de Ronaldo sera sûrement d’inspirer le Portugal à remporter deux titres consécutifs en Euro, en particulier après qu’une blessure au début de la finale 2016 contre la France l’a forcé à regarder son pays remporter son tout premier tournoi international depuis la touche. Mais il sera également désespéré d’éclipser Daei avant la fin de l’Euro 2020 et de se placer devant tout le monde au sommet des buts internationaux masculins.

Si Ronaldo est capable de le faire dans les semaines à venir, il devra à nouveau défier le temps et la logique car, bien que son record de buts soit quelque chose à voir, il y a une nette baisse lorsqu’il s’agit de marquer contre les meilleures équipes internationales. . Ses deux prochaines apparitions, si sa condition physique le permet, seront contre l’Allemagne et la France dans le groupe F, et Ronaldo n’a jamais marqué contre l’un ou l’autre en 10 matchs au cours de sa carrière. L’Italie et l’Angleterre, deux des équipes que le Portugal pourrait affronter sur le chemin de la finale, n’ont également jamais concédé de but à Ronaldo.

Depuis qu’il a marqué un tour du chapeau contre l’Espagne à Russie 2018, Ronaldo n’a pas marqué contre une nation d’élite. Il faut ensuite revenir sur un but inscrit lors d’une défaite 2-1 contre l’Argentine en février 2011 pour la seule autre fois que Ronaldo a marqué contre une nation qui a remporté la Coupe du monde. Ronaldo a marqué 14 buts en 10 matches internationaux en 2019, mais en 12 matchs avec le Portugal depuis lors, son total n’est que de sept buts, dont ceux contre la Hongrie.

La question est maintenant de savoir si son doublé à Budapest déclenchera une autre vague de buts qui le verra battre son canard contre la France et l’Allemagne et continuer à battre le record de Daei pendant le tournoi. Ou cela ira-t-il dans l’autre sens, son spectacle tardif dans la capitale hongroise s’avérant être un peu plus qu’un dernier éclat de lumière avant que la star ne commence à s’estomper ?

Sa performance contre la Hongrie a été mitigée, mais deux buts à la fin enlèvent certainement la nécessité d’un examen plus approfondi. Après tout, Ronaldo est là pour marquer des buts et il l’a fait deux fois.

Il a raté une glorieuse occasion de marquer à la fin de la première mi-temps, lorsqu’il a tiré au-dessus de la barre à six mètres et n’a pas réussi à se connecter proprement avec une volée à courte portée plus tôt dans le match. Mais malgré les succès et les ratés, il était toujours l’attaquant le plus menaçant du Portugal. Bruno Fernandes, Diogo Jota et Bernardo Silva a eu du mal à avoir un impact et tous les trois ont été remplacés – et il ne fait aucun doute que sa simple présence motive ses coéquipiers et effraie l’opposition, car tout le monde sur le terrain sait qu’il reste capable de ce moment de magie qui fait tout le différence.

Il s’est encore une fois fait l’affiche qui a fait la une des journaux, mais il fait maintenant face à un sérieux saut en classe contre l’Allemagne et la France. Pourtant, il serait typique de Ronaldo de devenir le meilleur buteur international de tous les temps du football masculin avec des buts contre deux des nations les plus formidables du jeu.

Son récit de la bande suggère que cela pourrait le dépasser, mais si Ronaldo nous a appris quelque chose au fil des ans, c’est que lui, plus que quiconque, décide des gros titres lorsqu’il joue.