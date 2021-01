La nouvelle année est à nos portes et le football a accueilli 2021 en beauté. Manchester City, Manchester United et Arsenal ont démarré l’année civile avec succès. Tout comme l’AC Milan, l’Inter Milan, la Juventus, Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid. Le Bayern Munich est venu par derrière pour faire de même.

Oh, et après Lionel Messi il y a quelques semaines, il est temps pour Cristiano Ronaldo de viser un autre des grands records de Pelé.

Voici les meilleures statistiques de l’action du week-end –

première ligue

1

C’est la première fois que David Moyes gagne à Goodison Park depuis son départ d’Everton en 2013. C’est une victoire à faire avec ses quatre défaites jusqu’à présent.

4

Une statistique inquiétante pour Frank Lampard. Depuis le début du mois de décembre, seuls West Bromwich Albion (5) et Sheffield United (6) ont perdu plus de matchs PL que Chelsea (4).

2 Liés

10 ans, 8 jours

Andy Carroll a inscrit son premier but en Premier League pour Newcastle depuis le Boxing Day 2010. Cette période de 10 ans et huit jours est le deuxième plus long écart entre les buts du PL pour un club, derrière Wayne Rooney pour Everton (13 ans, 121 jours).

dix

Harry Kane, footballeur polyvalent, ne peut pas faire de mal cette saison. Il est le premier joueur à atteindre le double des buts (10) et des passes décisives (10) dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

13

Le partenariat entre Kane et Son Heung-Min continue de prospérer. Les deux se sont déjà combinés pour 13 buts en PL cette saison – aucun duo ne s’est jamais combiné pour plus en une seule campagne dans la compétition.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Harry Kane ont tous eu un week-end productif. Getty Images

17

Sheffield United est la première équipe de haut vol anglaise à ne pas remporter l’un de ses 17 premiers matchs en une saison depuis Bolton Wanderers en 1902-03 (22). C’est un record de 118 ans que Chris Wilder ne voudra pas créer le sien.

22

Depuis le début de la saison dernière, Bukayo Saka a été directement impliqué dans 22 buts toutes compétitions confondues (7 buts, 15 passes décisives) – le deuxième par un adolescent jouant actuellement pour une équipe du PL après Mason Greenwood (25).

33

Bruno Fernandes a désormais été impliqué dans 33 buts en 30 apparitions au PL (19 buts, 14 passes). Le seul joueur de l’histoire du PL à être impliqué dans plus de buts lors de ses 30 premiers matchs est Andrew Cole (37).

Bundesliga

1

Le Bayern Munich est passé de 0-2 à battre Mayence 5-2. Il s’agissait de la première victoire du Bayern en Bundesliga après avoir suivi plus de 2 buts à la mi-temps au cours des 11 dernières saisons de championnat.

5

Les cinq buts marqués dimanche par le Bayern sont les plus marqués par n’importe quelle équipe après avoir suivi deux buts ou plus au cours des 10 dernières saisons des cinq meilleures ligues européennes.

Photo par ANDREAS GEBERT / POOL / AFP via Getty Images

19

Personne n’a marqué plus de buts en championnat que Robert Lewandowski (19 ans) dans les cinq meilleures ligues européennes. Il marque actuellement un but en moyenne toutes les 57 minutes.

la Ligue

9

Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Liga cette saison que Luis Suarez (neuf, à égalité avec Iago Aspas et Gerard Moreno). Le vainqueur à la 90e minute de Suarez contre Alaves signifie que l’Atletico Madrid est en tête du classement, devançant le Real Madrid de deux points, avec deux matchs en moins.

série A

1

L’AC Milan reste la seule équipe des cinq meilleures ligues européennes à rester invaincue. Ils ont battu Benevento 2-0 dimanche, malgré avoir joué avec dix hommes pendant environ une heure. Milan mène la Serie A à un point de l’Inter.

10 sur 11

En parlant de l’Inter, Lautaro Martinez a inscrit le premier triplé d’un joueur de l’Inter Milan en Serie A depuis mars 2018, lorsque Mauro Icardi en a remporté un contre la Sampdoria. Ce qui est fascinant à ce sujet, c’est que 10 des 11 derniers tours du chapeau de l’Inter Milan en Serie A ont été marqués par des joueurs argentins. Le seul qui n’était pas celui d’Ivan Perisic en 2017.

35

Seuls cinq joueurs ont marqué plus de buts que Romelu Lukaku (35) lors de leurs 50 premiers matchs dans l’élite italienne à l’ère des trois points par victoire – Cristiano Ronaldo (40), Ronaldo (38), Andriy Shevchenko (37 ), Diego Milito (37) et Vincenzo Montella (36).

37

L’AC Milan a récolté 37 points lors des 15 premiers matchs d’une saison de Serie A pour la première fois dans l’ère des trois points par victoire.

Montre Ronaldo-Messi

Lionel Messi a obtenu une passe décisive. Cristiano Ronaldo avait un doublé et une passe décisive. C’était un bon week-end pour les deux. Nouvel an, même Ronaldo-Messi.

6

Ronaldo a marqué plus de 2 buts en six matches de championnat cette saison, un record commun aux côtés de Robert Lewandowski dans les cinq meilleures ligues européennes. Seul Lewandowski (19 ans, comme mentionné ci-dessus) a marqué plus de buts en championnat que Ronaldo (14).

Getty

200

L’aide de Messi à Frenkie de Jong était sa 200e pour Barcelone toutes compétitions confondues. L’aide qui leur a valu le match.

500

Ce match contre Huesca était la 500e apparition de Messi en Liga pour Barcelone. Il est le premier joueur non espagnol à atteindre ce jalon dans l’histoire de la compétition.

758

Maintenant, la statistique du week-end.

Avec ses deux buts, Cristiano Ronaldo a battu le total des buts officiels de Pelé. Voici comment se passe la rupture – Ronaldo 758 (656 pour les clubs, 102 pour l’équipe nationale), Pelé 757 (680 pour les clubs, 77 pour NT).

(Remarque – cela n’inclut pas les objectifs non compétitifs contestés, c’est-à-dire les matchs amicaux / d’exhibition / de jeunes.)

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)