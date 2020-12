Cristiano Ronaldo a été nommé joueur du siècle aux Globe Soccer Awards à Dubaï.

La star de la Juventus a remporté le prix devant son rival de longue date Lionel Messi.

Ronaldo et Messi ont dominé les distinctions individuelles du football pendant plus d’une décennie, la star portugaise remportant cinq Ballon d’Or – un de moins que l’homme de Barcelone.

Le joueur de 35 ans a connu une carrière riche en trophées depuis ses débuts en 2002 et cela s’est poursuivi ces dernières années.

Après le succès à Manchester United et au Real Madrid, l’attaquant est parti en Italie.

Il a remporté le titre de Serie A à chacune de ses deux saisons jusqu’à présent pour accompagner les médailles de la Liga et de la Premier League.

Ronaldo compte également cinq succès en Ligue des champions à son actif, un record commun.

Il a déclaré sur Twitter: « Je ne pourrais pas être plus heureux avec le prix de ce soir! Alors que je suis sur le point de fêter mes 20 ans en tant que footballeur professionnel, Globe Soccer Player Of The Century est une reconnaissance que je reçois avec tant de joie et de fierté! »